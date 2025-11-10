Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут для любителей природы и загадок ведет к окутанным мистическими историями скалам-пальцам, созданным природой среди гор.

Описание экскурсии Этот круглогодичный пешеходный маршрут довольно простой, он по силам даже маленьким детям от 6 лет. К месту начала пешей части из точки сбора группу доставляет комфортабельный автобус. За пару-тройку часов группа преодолевает 3 км. живописного пути, который начинается подъемом от остановки «Ласпи». Здесь открываются живописные панорамы Южного Берега Крыма в районе бухты Ласпи и картины морского побережья. На этом маршруте весной иногда можно встретить различные виды крымских орхидей и довольно многочисленные лесные пионы. Тенистая тропа ведет по горному склону и пролегает под кронами дубово-грабового леса. Конечная точка пути – скалы Тышлар. Этот природный объект напоминает по форме пальцы, его называют крымским Стоунхенджем или «Храмом Солнца». Важная информация: Необходима удобная спортивная обувь с нескользящей подошвой.

