Маршрут для любителей природы и загадок ведет к окутанным мистическими историями скалам-пальцам, созданным природой среди гор.
Описание экскурсииЭтот круглогодичный пешеходный маршрут довольно простой, он по силам даже маленьким детям от 6 лет. К месту начала пешей части из точки сбора группу доставляет комфортабельный автобус. За пару-тройку часов группа преодолевает 3 км. живописного пути, который начинается подъемом от остановки «Ласпи». Здесь открываются живописные панорамы Южного Берега Крыма в районе бухты Ласпи и картины морского побережья. На этом маршруте весной иногда можно встретить различные виды крымских орхидей и довольно многочисленные лесные пионы. Тенистая тропа ведет по горному склону и пролегает под кронами дубово-грабового леса. Конечная точка пути – скалы Тышлар. Этот природный объект напоминает по форме пальцы, его называют крымским Стоунхенджем или «Храмом Солнца». Важная информация: Необходима удобная спортивная обувь с нескользящей подошвой.
По четвергам в 08:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалы Тышлар
- Вершина Ильяс-Кая
- Смотровая площадка
- Можжевеловый лес
Что включено
- Трансфер и запас воды
- Услуги гида-экскурсовода
- Аренда сидушки и трекинговых палок
- Регистрация в спасательной службе
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Необходима удобная спортивная обувь с нескользящей подошвой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
