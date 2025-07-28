Красивая, неутомительная экскурсия по крымскому Южнобережью. Южный берег Крыма богат на достопримечательности, одной из которых стала Массандра, с ее, утопающим в зелени, знаменитым дворцом Александра III и "Производственно- аграрным предприятием "Массандра", которое является колыбелью отечественного виноделия. Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист:

В 8ч. 30мин. отправление от пл. Нахимова.

Южнобережная трасса- входит в топ 5 самых красивых дорог страны. Обзор достопримечательностей и интересный рассказ экскурсовода на протяжении всего пути.

Ласпинский перевал. Смотровая площадка. Великолепные виды на Крымские горы, Храм Солнца и бескрайнее Черное море. (15 мин.) * Гора Кошка- ландшафтный памятник Крыма. Место поселения древних тавров. (обзорно) ✔ Массандра. Дворец Александра III- самый загадочный дворец Южнобережья."Маленький Версаль"- так называли его современники. Дворец создан в стиле Людовика ХIII - архитектуры раннего барроко. К дворцу прилегает великолепный парк, который переходит в лес. Дворец в альянсе с парком представляют собой образец дворцово - паркового искусства. (2 часа). Дворец можно посетить по желанию за доп. плату.

Посетив Массандровский дворец, погуляв по парку, мы отправляемся на винодельческое предприятие "Массандра". История этого предприятия насчитывает более 100 лет."Массандра - это более чем предприятие и торговая марка. Это сокровищница вин и национальная гордость страны. Во время экскурсии по заводу, Вас познакомят с этапами производства вина, классическими технологиями, подвалами, где вина выдерживаются в огромных старинных дубовых бочках. Рассказывает "Массандра" и о своей коллекции вин, которая является одной из самых больших и разнообразных в мире. Всего в коллекции около 1 миллиона бутылок. Самый старый экземпляр 1775года.

Кроме экскурсии по заводу, нашим гостям будет предложена дегустация лучших образцов Массандровских вин. (экскурсия, дегустация и посещение магазина фирменных вин длятся 2 часа).

✔В завершении нашего путешествия мы посетим красавицу Ялту. Вы можете погулять по ее красивой и всегда праздничной Набережной(1,5ч.) или совершить морскую прогулку на экскурсионном теплоходе к замку Ласточкино гнездо и обратно(1ч. 20мин) В этой экскурсии, одной из немногих предложенных на экскурсионном рынке, мы предусматриваем возможность посещения нашими гостями интереснейшей морской прогулки вдоль Ялтинского побережья. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! Экскурсия очень впечатляющая. С борта экскурсионного теплохода Вы не только увидите Крымские горы, живописное побережье, но и 7 дворцов Южного берега: Ливадийский, Воронцовский, Кичкине, Харакс, Дюльбер, Чаир и Ласточкино гнездо!