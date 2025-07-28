Красивая, неутомительная экскурсия в великолепную, утопающую в зелени Массандру. Здесь Вас ждет знакомство с самый интересным и загадочным дворцом Южнобережья- Дворцом Александра III и знаменитым заводом марочных вин "Массандра".
Красивая, неутомительная экскурсия по крымскому Южнобережью. Южный берег Крыма богат на достопримечательности, одной из которых стала Массандра, с ее, утопающим в зелени, знаменитым дворцом Александра III и "Производственно- аграрным предприятием "Массандра", которое является колыбелью отечественного виноделия. Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист:
- В 8ч. 30мин. отправление от пл. Нахимова.
- Южнобережная трасса- входит в топ 5 самых красивых дорог страны. Обзор достопримечательностей и интересный рассказ экскурсовода на протяжении всего пути.
- Ласпинский перевал. Смотровая площадка. Великолепные виды на Крымские горы, Храм Солнца и бескрайнее Черное море. (15 мин.) * Гора Кошка- ландшафтный памятник Крыма. Место поселения древних тавров. (обзорно) ✔ Массандра. Дворец Александра III- самый загадочный дворец Южнобережья."Маленький Версаль"- так называли его современники. Дворец создан в стиле Людовика ХIII - архитектуры раннего барроко. К дворцу прилегает великолепный парк, который переходит в лес. Дворец в альянсе с парком представляют собой образец дворцово - паркового искусства. (2 часа). Дворец можно посетить по желанию за доп. плату.
- Посетив Массандровский дворец, погуляв по парку, мы отправляемся на винодельческое предприятие "Массандра". История этого предприятия насчитывает более 100 лет."Массандра - это более чем предприятие и торговая марка. Это сокровищница вин и национальная гордость страны. Во время экскурсии по заводу, Вас познакомят с этапами производства вина, классическими технологиями, подвалами, где вина выдерживаются в огромных старинных дубовых бочках. Рассказывает "Массандра" и о своей коллекции вин, которая является одной из самых больших и разнообразных в мире. Всего в коллекции около 1 миллиона бутылок. Самый старый экземпляр 1775года.
- Кроме экскурсии по заводу, нашим гостям будет предложена дегустация лучших образцов Массандровских вин. (экскурсия, дегустация и посещение магазина фирменных вин длятся 2 часа).
В завершении нашего путешествия мы посетим красавицу Ялту. Вы можете погулять по ее красивой и всегда праздничной Набережной(1,5ч.) или совершить морскую прогулку на экскурсионном теплоходе к замку Ласточкино гнездо и обратно(1ч. 20мин) В этой экскурсии, одной из немногих предложенных на экскурсионном рынке, мы предусматриваем возможность посещения нашими гостями интереснейшей морской прогулки вдоль Ялтинского побережья. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! Экскурсия очень впечатляющая. С борта экскурсионного теплохода Вы не только увидите Крымские горы, живописное побережье, но и 7 дворцов Южного берега: Ливадийский, Воронцовский, Кичкине, Харакс, Дюльбер, Чаир и Ласточкино гнездо!
- На обратном пути в окна автобуса Вы увидите одну из достопримечательностей Крыма- Форосскую церковь на самом обрыве скалы Красная. Это выглядит впечатляюще!
- Возвращение в Севастополь ориентировочно к 18-19ч. ч. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Отправление на экскурсии от площади Нахимова в центре Севастополя. ✅Степень сложности маршрута- легкая. ✅Иметь удобную обувь. ✅Посещение завода марочных вин ограничено для детей: ✅Дети до 18 лет на территорию комплекса не допускаются. Для них предназначено место для отдыха перед входом в комплекс.
Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южнобережная трасса
- Ласпинский перевал
- Гора Кошка
- Массандровский винзавод. Массандровский дворец. Ялта. Набережная. Морская прогулка Ялта - Ласточкино гнездо - Ялта
Что включено
- Транспортное обслуживание на экскурсионном автобусе с кондиционером и профессиональным водителем. /n/n
- Экскурсионное обслуживание сертифицированным экскурсоводом.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты. Массандровский дворец - 500р. /250р. /nЭкскурсия 550р. /nДегустация в Массандре 700р. /nМорская прогулка Ялта - Ласточкино гнездо - Ялта 1200р. /600р. /nСтоимость входных билетов может быть изменена. Пожалуйста уточняйте!
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅ площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь. пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- ✅Отправление на экскурсии от площади Нахимова в центре Севастополя
- ✅Степень сложности маршрута - легкая
- ✅Иметь удобную обувь
- ✅Посещение завода марочных вин ограничено для детей:
- ✅Дети до 18 лет на территорию комплекса не допускаются. Для них предназначено место для отдыха перед входом в комплекс
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
