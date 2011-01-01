Свято-Климентовский мужской пещерный монастырьУ подножия крепости Каламита располагается Инкерманский Свято-Климентовский мужской православный действующий монастырь. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. В 98 г. сюда, на каторжные работы в каменоломне, был сослан и проповедовал святой священномученик Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. В пещерном храме хранится частица мощей святого Климента. Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой «Массандрой» является колыбелью крымского виноделия. За две тысячи лет до Массандры именно в окрестностях античного Херсонеса начало развиваться крымское виноделие и слава греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков Ойкумены.

Главным отличием Инкермана является то, что это практически единственное производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из европейских сортов винограда. Это натуральные вина, соответствующие европейскому и средиземноморскому вкусу — лёгкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса. Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров).

Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физико-химические процессы, вино 🍷 приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Вина завода представлены в столовой президента и Кабмине Украины, в представительствах и посольствах Украины за рубежом. В 1990 году по заключению Международной организации винограда и вина (Париж) завод признан одним из лучших винодельческих предприятий мира.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 предприятия и технологией производства вин, а также продегустируете 8 образцов инкерманских вин. (По желанию, оплачивается отдельно. ) Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.