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Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин

4.3
19 отзывов
Визит_Крым
Визит_Крым – Гид из Севастополя
Как только вы изучили главные достопримечательности 🏛️ Крыма, вам захочется узнать о полуострове еще больше.

Здесь находится множество интересных мест.

Одно из них — Свято-Климентовский пещерный монастырь.

В монастыре все впечатляет, от пейзажей до объема выполненной работы.

Вы как будто сопричастны с историей 📖.

Далее мы отправимся на завод марочных вин и познакомимся с самым известным крымским вином 🍷 «Массандра».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин

Что вы увидите

  • Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь
  • Инкерманский завод марочных вин
Свято-Климентовский мужской пещерный монастырьУ подножия крепости Каламита располагается Инкерманский Свято-Климентовский мужской православный действующий монастырь. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. В 98 г. сюда, на каторжные работы в каменоломне, был сослан и проповедовал святой священномученик Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. В пещерном храме хранится частица мощей святого Климента. Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой «Массандрой» является колыбелью крымского виноделия. За две тысячи лет до Массандры именно в окрестностях античного Херсонеса начало развиваться крымское виноделие и слава греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков Ойкумены.
Главным отличием Инкермана является то, что это практически единственное производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из европейских сортов винограда. Это натуральные вина, соответствующие европейскому и средиземноморскому вкусу — лёгкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса. Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров).
Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физико-химические процессы, вино 🍷 приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Вина завода представлены в столовой президента и Кабмине Украины, в представительствах и посольствах Украины за рубежом. В 1990 году по заключению Международной организации винограда и вина (Париж) завод признан одним из лучших винодельческих предприятий мира.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 предприятия и технологией производства вин, а также продегустируете 8 образцов инкерманских вин. (По желанию, оплачивается отдельно. ) Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Дегустация 8-ми образцов вин.
  • Услуги гида-переводчика.
Начало и место завершения
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Визит_Крым
Визит_Крым
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19 отзывов оставили туристы

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