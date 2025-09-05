Пещерные города — одни из самых древних и малоизученных достопримечательностей Крыма. На внедорожниках мы посетим мужской монастырь Челтер-Мармара и пещерный город Эски-Кермен.
После увлекательной прогулки приглашаем вас в восточное кафе, где вы можете, при желании, пообедать и выпить чашечку кофе.
После увлекательной прогулки приглашаем вас в восточное кафе, где вы можете, при желании, пообедать и выпить чашечку кофе.
Описание экскурсииПутешествие по пещерным городам Челтер-Мармара и Эски-Кермен познакомит вас с уникальной страницей в истории Крыма. Пещерный город Эски-Кермен На территории Эски-Кермена насчитывается более 350 пещерных сооружений, поэтому он считается самым «пещерным» городом. Покинутый и безмолвный сегодня, в средние века Эски-Кермен был центром торговли и ремесел. Путешествуя по городу, вы увидите: Храм трех всадников, высеченный в огромном камне храм «Судилище», главные городские ворота, пещерные казематы, осадный колодец и многое другое. Пещерный монастырь Челтер-Мармара По плато Бильдеран мы направляемся к пещерному монастырю Челтер-Мармара, который расположился на склонах горы Челтер-Кая. Возник монастырь в VIII веке. Археологи насчитали в нем более 50 пещер: кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, 4 церкви. После увлекательной прогулки приглашаем вас в восточное кафе, где Вы, при желании, можете пообедать и выпить чашечку кофе. Мангупское озеро- живописное озеро у подножья горы Баба- Даг, на которой расположен пещерный город Мангуп- Кале, овеянный легендами и историями. Отдых 1 час. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 7 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация:
- Сбор за 20 минут до начала экскурсии и регистрация.
- Рекомендуем иметь спортивную обувь, головной убор, ветровку и питьевую воду.
- При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении, льготные документы.
Экскурсия проходит по четвергам (с 8:30 до 16:30-17:00 в зависимости от темпа группы).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мангупское озеро
- Гора Мангуп - Кале (обзорно)
- Пещерные города Эски-Кермен и Челтер-Мармара
Что включено
- Транспортное обслуживание на экскурсионном автобусе с кондиционером и опытным водителем
- Экскурсионное обслуживание сертифицированным экскурсоводом
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
- Проезд на внедорожниках 1000 - 1400 руб. /чел.
- Посещение пещерных городов 300р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова 4, Доска почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь, пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит по четвергам (с 8:30 до 16:30-17:00 в зависимости от темпа группы).
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Сбор за 20 минут до начала экскурсии и регистрация
- Рекомендуем иметь спортивную обувь, головной убор, ветровку и питьевую воду
- При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении, льготные документы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 сен 2025
Абсолютно не то, что было обещано в программе. Дегустации вино не было, пока весь автобус не высказал свои недовольства, нас бы туда и не отвезли. В программе было указано намного
О
Ольга
22 авг 2025
Скромный отзыв.
Ожидание и реальность не совпали, жаль что описание тура очень соблазнительное, делала скидку конечно, понимая реалии, но увы организация самого путешествия низковата и природа Крыма, пещеры, поездка на "джипах"
Ожидание и реальность не совпали, жаль что описание тура очень соблазнительное, делала скидку конечно, понимая реалии, но увы организация самого путешествия низковата и природа Крыма, пещеры, поездка на "джипах"
Т
Татьяна
3 авг 2025
Очень хороший гид Николай- человек энциклопедия. Но минус одна звезда Посещение винного дома «Фотисаль» и дегустация вина не предусмотрено экскурсией 🙃🤔
И
Иван
15 июн 2025
Организация экскурсии на высоком уровне. Такие места стоит посетить.
А
Алевтина
4 июн 2025
Я уже дважды ездила с Вами на экскурсии. Мне нравится все! И доброжелательность персонала, и профессионализм водителя и экскурсовода. Поездка на джипах очень запоминающаяся и впечатляющая. Спасибо, что предупредили и я взяла ветровку. Для любителей древней истории, пеших прогулок и острых ощущений- экскурсия супер!
А
Аля
4 июн 2025
Я уже дважды ездила с Вами на экскурсии. Мне нравится все! И доброжелательность персонала, и профессионализм водителя и экскурсовода. Поездка на джипах очень запоминающаяся и впечатляющая. Спасибо, что предупредили и я взяла ветровку. Для любителей древней истории, пеших прогулок и острых ощущений- экскурсия супер!
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри
Откройте для себя великолепие Ай-Петри! Путешествие по Южному берегу Крыма с захватывающими видами и яркими впечатлениями
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Сегодня в 10:00
21 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эски-Кермен, город готов
Эски-Кермен - уникальная крепость Византийской империи, сохранившаяся в горах Крыма. История более 1500 лет ждёт вас
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 200 ₽ за всё до 3 чел.