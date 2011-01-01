Вы не только услышите историю 📖 средневекового Бахчисарая, но и увидите;
Демонстрация макета Бахчисарая — уменьшенная копия, благодаря игре света и звука макет оживает и утренний Бахчисарай просыпается на глазах с первыми лучами солнца;
Восточный танец 💃 и бесплатная дегустация кофе со сладостями. 2 вариант:• Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале, Успенский пещерный монастырь;
Свободное время на отдых в восточном кафе;
Посещение бахчисарайского Ханского дворца. Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
аттестованный гид;
Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Посещение кофейни «Дегирмен» — 400 руб. /чел
Посещение (3 часа) пещерного городаа Чуфут-Кале — 300/200 руб. /чел
Посещение бахчисарайского Ханского дворца — 300/150/50 руб. /чел
Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.