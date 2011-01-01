Марина К. – Гид из Севастополя

Бахчисарай — это сердце Крыма.



Во всемирной истории 📖 он известен, прежде всего, как город 🏙️, в котором на протяжении двух с половиной столетий располагалась столица ⭐️ крымского ханства.



Приехав в Бахчисарай, вы окунетесь в историю наяву, так как возникает уникальная возможность созерцать Крымский полуостров таким, какой он был много лет тому назад.



На каждом шагу можно знакомиться с великой историей, которая создавалась на территории города Бахчисарай.



Вследствие этого сюда каждый год приезжает многочисленное количество туристов.



Бахчисарай наполнен своеобразным колоритом: мечети, извилистые улицы, исторические памятники.