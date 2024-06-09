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столетий назад. Остались фундаменты многих зданий и несколько сохранились в очень хорошем состоянии. Попадаешь как будто в другую жизнь. Детям подросткам очень интересно, т к можно полазить по остаткам пещер. Просто сногсшибательные виды на долину! Так же были в Качи Кальоне, пещерный монастырь. Тоже обалденные виды на долину!