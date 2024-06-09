1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
Завтра в 09:00
1 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Cреда, пятница, воскресенье в 8:30
Завтра в 08:30
28 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июня 2024Добрый день! Очень понравилась работа экскурсовода Елены и Галины.
- ААндрей30 апреля 2024Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
- ННаталья16 июля 2023Очень хорошая экскурсия, средней степени сложности. Посетили атмосферный город Чуфут-кале, при хорошем воображении можно представить как здесь шла жизнь несколько
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Чуфут-Кале»
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