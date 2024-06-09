Экскурсии в Чуфут-Кале из Бахчисарая

Найдено 3 экскурсии в категории «Чуфут-Кале» в Севастополе, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
48 отзывов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 июня в 08:30
1 800 за человека
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
Завтра в 09:00
1 июля в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Cреда, пятница, воскресенье в 8:30
Завтра в 08:30
28 июня в 08:30
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Добрый день! Очень понравилась работа экскурсовода Елены и Галины.
  • А
    Андрей
    30 апреля 2024
    Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
    Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2023
    Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
    Очень хорошая экскурсия, средней степени сложности. Посетили атмосферный город Чуфут-кале, при хорошем воображении можно представить как здесь шла жизнь несколько
    читать дальше

    столетий назад. Остались фундаменты многих зданий и несколько сохранились в очень хорошем состоянии. Попадаешь как будто в другую жизнь. Детям подросткам очень интересно, т к можно полазить по остаткам пещер. Просто сногсшибательные виды на долину! Так же были в Качи Кальоне, пещерный монастырь. Тоже обалденные виды на долину!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Чуфут-Кале»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
  2. Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
  3. Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Никитский ботанический сад
  7. Пещеры «Таврида»
  8. Чуфут-Кале
  9. Маковые поля
  10. Завод вин Инкерман
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Чуфут-Кале" можно забронировать 3 экскурсии от 1 450 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Чуфут-Кале», 56 ⭐ отзывов, цены от 1450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам