Бахчисарайский ханский дворец – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Бахчисарайский ханский дворец» в Севастополе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На автобусе
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
19 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Личный гид для Вас с авто - Бахчисарай
Пешая
На автобусе
8 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2025
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
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    посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы. Павел не торопил, наоборот делал акцент на том, чтобы мы отдыхали и любовались красотами Крыма. Спасибо

  • А
    Александр
    9 января 2025
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Появились некоторые изменения в экскурсии, т. к группа не набралась. Нас определили к другому гиду и группе. Массандры не было в
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    программе у этой группы, но Гид попросила водителя нас вдвоём подвезти к месту проведения дегустации. Дегустацию нам нормально не провели, но это уже на совести самого места. Неурядицу устранили выдачей двух бутылочек вина прямо со склада магазина Массандры. Водитель нас подождал, отвёз обратно в Ялту и высадил где мы попросили. Все в целом очень понравилось, очень интересно было. Спасибо гиду Виктории и водителю Владимиру!

  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Ездили второй раз, обновили впечатления. Что тут можно сказать? Крым всегда прекрасен и каждая встреча с ним дарит новые незабываемые
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    впечатления. Эта экскурсия только подтвердила. Спасибо большое экскурсоводу Наталье, водителю Виталию! Мы с женой остались очень довольны поездкой и в следующий раз когда приедем, обязательно воспользуемся услугами этой турфирмы. Всех вам благ, вы делаете хорошее дело!

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Экскурсия была очень интересной. Особая заслуга экскурсовод Любовь Тимофеевны. Произошла некоторая накладка в организации экскурсии, но она очень профессионально вышла
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    из ситуации. Смотрели дворец, посетили вин завод, увидели много достопримечательностей Крыма. Экскурсия очень увлекательная и познавательно. Нам с мужем очень понравилась

  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Личный гид для Вас с авто - Бахчисарай
    Все отлично. Гид-замечательный мужчина
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2023
    Личный гид для Вас с авто - Бахчисарай
    Мне всё понравилось: профессионализм экскурсовода Натальи и водителя Александра. Но! Организаторы ДОЛЖНЫ предупреждать об особенностях маршрута. Очень нужны трекенговые палки. Если был бы дождь - со спуском могли возникнуть большие проблемы. Выдавайте палки на маршрутах такого рода! Вам же спокойнее.
  • К
    Карацева
    25 марта 2023
    Личный гид для Вас с авто - Бахчисарай
    Здравствуйте, посетили город сад Бахчисарай, интересная экскурсия, грамотный, тактичный гид, восхитительный дворик дворца, с небольшими экспозициями, вынесёнными из дворца, внутренние
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    залы дворца: диванные зал, фонтанный…, но есть большое НО, дворец хана находится на реставрации, все, что хотелось бы увидеть не удалось (гарем, мечеть, покои наследника и ханские), поэтому пожелание, учитывать реставрационные работы и режим работы об'ектор, планируемые к посещению, особенно в "низкий" сезон.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Бахчисарайский ханский дворец»

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Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  4. Чуфут-Кале
  5. Лавандовые поля
  6. Херсонес Таврический
  7. Гора Сапун
  8. Ай-Петри
  9. Маковые поля
  10. Заказник «Новый Свет»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Бахчисарайский ханский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 2500. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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