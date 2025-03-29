Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
19 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
- ААлександр9 января 2025Появились некоторые изменения в экскурсии, т. к группа не набралась. Нас определили к другому гиду и группе. Массандры не было в
- ААлександр21 августа 2024Ездили второй раз, обновили впечатления. Что тут можно сказать? Крым всегда прекрасен и каждая встреча с ним дарит новые незабываемые
- ООльга17 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Особая заслуга экскурсовод Любовь Тимофеевны. Произошла некоторая накладка в организации экскурсии, но она очень профессионально вышла
- ИИрина22 июля 2023Все отлично. Гид-замечательный мужчина
- ТТатьяна14 апреля 2023Мне всё понравилось: профессионализм экскурсовода Натальи и водителя Александра. Но! Организаторы ДОЛЖНЫ предупреждать об особенностях маршрута. Очень нужны трекенговые палки. Если был бы дождь - со спуском могли возникнуть большие проблемы. Выдавайте палки на маршрутах такого рода! Вам же спокойнее.
- ККарацева25 марта 2023Здравствуйте, посетили город сад Бахчисарай, интересная экскурсия, грамотный, тактичный гид, восхитительный дворик дворца, с небольшими экспозициями, вынесёнными из дворца, внутренние
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Бахчисарайский ханский дворец»
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