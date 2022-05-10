Евпатория и Розовое озеро

Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро

Что вас ожидает 🤩

  • Город Евпатория
  • Розовое озеро
Экскурсионное путешествие в Евпаторию. Прогулка по маршруту "Малый Иерусалим" и отдых на Розовом озере.
Розовое озеро – Сасык-Сиваш, расположено между Евпаторией и Саками. Это удивительное природное явление Крыма. Берега озера – это просоленная глина розового цвета. Вода в озере очень соленая. Помимо соли в ней множество веществ: магний, калий, йод, марганец, бром, медь, цинк, сера…. Розовый цвет озеру придают водоросли Дунавелла солоноводная, которые размножаются в жаркое время года. Здесь образуются многочисленные кристаллы розовой соли, которые придают озеру особенную красоту. Красивые фотографии на озере получаются, если одеть светлую одежду. С собой необходимо прихватить простую воду, чтобы помыть руки, ноги после посещения.

Здесь пробудем около 40-50 минут.

Евпатория. Познакомимся со старым районом города, который называют Малый Иерусалим. Это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гёзлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим». Здесь на небольшой площади можно увидеть памятники архитектуры и истории, относящиеся к разным культурам и религиям. Увидим Гёзлевские ворота, старинные улочки Евпатории, каримские кенассы (молельные дома караимов), Храм св. Николая, мечеть Хан-Джами, Стену Плача, дом Дувана(старосты Евпатории), Текие Дервишей (Обитель нищенствующих монахов мусульманского вероисповедания). Окунемся в средневековый мир, чудом сохранившийся до наших дней.

Проведем в Евпатории 3,5 часа.

На обратном пути сможем искупаться на обширном «Евпаторийском береге» с видом на Евпаторию. На это будет 40-50 минут
Дорога до Евпатории (как и до Севастополя 2,5 часа) Время на озере 40-50 минут. Время в Евпатории 3,5 часа. Обед в одном из кафе города. Остановка на пляже 40-50 минут. Общее время экскурсии 10-11 часов.
Начало в 8.30. Прибытие в Алушту 18.30-19.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты на экскурсию в "Малый Иерусалим"
Место начала и завершения?
на остановке «Генерала Родионова»
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 июля, по пятницам, в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Чтоб смыть грязь и соль после озера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

с 1 июля, по пятницам, в 8:30

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