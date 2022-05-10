Экскурсионное путешествие в Евпаторию. Прогулка по маршруту "Малый Иерусалим" и отдых на Розовом озере.

Розовое озеро – Сасык-Сиваш, расположено между Евпаторией и Саками. Это удивительное природное явление Крыма. Берега озера – это просоленная глина розового цвета. Вода в озере очень соленая. Помимо соли в ней множество веществ: магний, калий, йод, марганец, бром, медь, цинк, сера…. Розовый цвет озеру придают водоросли Дунавелла солоноводная, которые размножаются в жаркое время года. Здесь образуются многочисленные кристаллы розовой соли, которые придают озеру особенную красоту. Красивые фотографии на озере получаются, если одеть светлую одежду. С собой необходимо прихватить простую воду, чтобы помыть руки, ноги после посещения.

Здесь пробудем около 40-50 минут.

Евпатория. Познакомимся со старым районом города, который называют Малый Иерусалим. Это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гёзлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим». Здесь на небольшой площади можно увидеть памятники архитектуры и истории, относящиеся к разным культурам и религиям. Увидим Гёзлевские ворота, старинные улочки Евпатории, каримские кенассы (молельные дома караимов), Храм св. Николая, мечеть Хан-Джами, Стену Плача, дом Дувана(старосты Евпатории), Текие Дервишей (Обитель нищенствующих монахов мусульманского вероисповедания). Окунемся в средневековый мир, чудом сохранившийся до наших дней.

Проведем в Евпатории 3,5 часа.

На обратном пути сможем искупаться на обширном «Евпаторийском береге» с видом на Евпаторию. На это будет 40-50 минут

Дорога до Евпатории (как и до Севастополя 2,5 часа) Время на озере 40-50 минут. Время в Евпатории 3,5 часа. Обед в одном из кафе города. Остановка на пляже 40-50 минут. Общее время экскурсии 10-11 часов.

Начало в 8.30. Прибытие в Алушту 18.30-19.30