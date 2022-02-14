Что вас ожидает

8 часов наедине с природой

Экскурсия проходит вдоль юго-восточных склонов Демерджи-яйлы. Вам откроются великолепные виды на Долину привидений, каменный лик Екатерины и юго-восточное побережье. Следом на нашем пути глубокое ущелье реки Едыфлер, где вас ждёт первая встреча с каскадами. После него тропа пересекает несколько невысоких хребтов, поэтому нужно быть в хорошей физической форме и не иметь травм. Далее уже по удобной дороге мы спускаемся по ущелью Биюк-Дере вдоль речки Алака. Внимательный путник насчитает более 10 больших и малых порогов. Весной здесь удивительно дышится, воздух насыщен ароматами первоцветов.

Наша финальная точка-достопримечательность — водопад Гейзер высотой около 12 метров. Отсюда поднимаемся из ущелья и знакомым маршрутом возвращаемся в село Лучистое.

Путевые заметки

Я очень люблю полуостров и постараюсь сделать так, чтобы вы разделили моё чувство. Кроме созерцания пейзажей будет и информативная часть — живая и интересная. Вы услышите легенды Крыма, истории об особенно любопытных достопримечательностях, а также археологические, геологические и ботанические факты о местности. Буду рада активным путешественникам — с вопросами и мнениями:)

Организационные детали