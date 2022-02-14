Путешествие к водопадам - из Симферополя

Видовой треккинг: ущелья, каскады, реки, панорамы побережья

Индивидуальная
Мы доберёмся до окраины села Лучистое и отправимся в 8-часовой поход по местным красотам и природным достопримечательностям.

Маршрут средней степени сложности, важно не бояться физических нагрузок.

Вас будут сопровождать вдохновляющие пейзажи и чистый воздух, а наградой станет водопад Гейзер — один из самых романтичных и живописных на полуострове.
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Путешествие к водопадам - из Симферополя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

8 часов наедине с природой

Экскурсия проходит вдоль юго-восточных склонов Демерджи-яйлы. Вам откроются великолепные виды на Долину привидений, каменный лик Екатерины и юго-восточное побережье. Следом на нашем пути глубокое ущелье реки Едыфлер, где вас ждёт первая встреча с каскадами. После него тропа пересекает несколько невысоких хребтов, поэтому нужно быть в хорошей физической форме и не иметь травм. Далее уже по удобной дороге мы спускаемся по ущелью Биюк-Дере вдоль речки Алака. Внимательный путник насчитает более 10 больших и малых порогов. Весной здесь удивительно дышится, воздух насыщен ароматами первоцветов.
Наша финальная точка-достопримечательность — водопад Гейзер высотой около 12 метров. Отсюда поднимаемся из ущелья и знакомым маршрутом возвращаемся в село Лучистое.

Путевые заметки

Я очень люблю полуостров и постараюсь сделать так, чтобы вы разделили моё чувство. Кроме созерцания пейзажей будет и информативная часть — живая и интересная. Вы услышите легенды Крыма, истории об особенно любопытных достопримечательностях, а также археологические, геологические и ботанические факты о местности. Буду рада активным путешественникам — с вопросами и мнениями:)

Организационные детали

  • Проезд на общественном транспорте из Симферополя до места старта включен в стоимость
  • Каждый участник получит до 10 качественных фотографий от гида

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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