Что вас ожидает:Мы встречаемся на ж/д вокзале в 8 утра, знакомимся, покупаем билеты 🎫 и едем до п. Перевальное, выходим на «Партизанской шапке» и идем по ущ. Курюк-Баш вдоль р. Курлюк-Су на гору Хапхал-баш.

Подъём по тенистому лесу 🌲 вдоль реки очень не сложный, при желании можем зайти на т/с Курлюк-Баш где остановиться на небольшой привал, пополнить в источнике запасы воды.

Дальше наш путь лежит к г. Хапхал-Баш с которой уже и раскрывается живописный вид на Хапхальское ущелье. Хапхал — ущелье, расположенное к северу от водопада Джур-Джур. Считается самым крутым ущельем в Крыму. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на обрывах которого берет начало река Улу-Узень.

В верховьях ущелье Хапхал, хорошо видное с яйл, делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в большинстве из них нет. Здесь можно остановиться на обед и привал и по-настоящему насладиться видами Крымских гор ⛰️. Маршрут на обратный путь можно сделать по той же дороге, будет гораздо проще идти на спуск.

Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;