Что вас ожидает:Мы встречаемся на ж/д вокзале в 8 утра, знакомимся, покупаем билеты 🎫 и едем до п. Перевальное, выходим на «Партизанской шапке» и идем по ущ. Курюк-Баш вдоль р. Курлюк-Су на гору Хапхал-баш.
Подъём по тенистому лесу 🌲 вдоль реки очень не сложный, при желании можем зайти на т/с Курлюк-Баш где остановиться на небольшой привал, пополнить в источнике запасы воды.
Дальше наш путь лежит к г. Хапхал-Баш с которой уже и раскрывается живописный вид на Хапхальское ущелье. Хапхал — ущелье, расположенное к северу от водопада Джур-Джур. Считается самым крутым ущельем в Крыму. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на обрывах которого берет начало река Улу-Узень.
В верховьях ущелье Хапхал, хорошо видное с яйл, делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в большинстве из них нет. Здесь можно остановиться на обед и привал и по-настоящему насладиться видами Крымских гор ⛰️. Маршрут на обратный путь можно сделать по той же дороге, будет гораздо проще идти на спуск.
Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
- Ваши личные лекарства;
- Ложка, кружка, миска;
- Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
- Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
- Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
- Солнцезащитные очки и крем, если вам это нужно;
- Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
- Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5℃;
- Полноценный перекус на обед. На ваше усмотрение;
- Средство от клещей, комаров и др. ;
- Сидушка, треккинговые палки, дождевой плащ;
- Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению. Важная информация:• Протяженность 16 км. Сложность средняя