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Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал

Анна Ц.
Анна Ц. – Гид из Симферополя
Ущелье Хапхал — в переводе с крымско-татарского «Волчья пасть, считается одним из самых красивых 🤩 в Крыму, оно достаточно трудно-проходимое, поэтому сохранило свою первозданную природу.

Посетите самые красивые горы ⛰️ Крыма.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал

Что вы увидите

  • Река Курлюк-Су
  • Тырке
  • Яйла
  • урочище Хапхал
Что вас ожидает:Мы встречаемся на ж/д вокзале в 8 утра, знакомимся, покупаем билеты 🎫 и едем до п. Перевальное, выходим на «Партизанской шапке» и идем по ущ. Курюк-Баш вдоль р. Курлюк-Су на гору Хапхал-баш.
Подъём по тенистому лесу 🌲 вдоль реки очень не сложный, при желании можем зайти на т/с Курлюк-Баш где остановиться на небольшой привал, пополнить в источнике запасы воды.
Дальше наш путь лежит к г. Хапхал-Баш с которой уже и раскрывается живописный вид на Хапхальское ущелье. Хапхал — ущелье, расположенное к северу от водопада Джур-Джур. Считается самым крутым ущельем в Крыму. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на обрывах которого берет начало река Улу-Узень.
В верховьях ущелье Хапхал, хорошо видное с яйл, делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в большинстве из них нет. Здесь можно остановиться на обед и привал и по-настоящему насладиться видами Крымских гор ⛰️. Маршрут на обратный путь можно сделать по той же дороге, будет гораздо проще идти на спуск.
Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
  • Ваши личные лекарства;
  • Ложка, кружка, миска;
  • Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
  • Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
  • Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
  • Солнцезащитные очки и крем, если вам это нужно;
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
  • Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5℃;
  • Полноценный перекус на обед. На ваше усмотрение;
  • Средство от клещей, комаров и др. ;
  • Сидушка, треккинговые палки, дождевой плащ;
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению. Важная информация:• Протяженность 16 км. Сложность средняя
Что входит
  • Работа инструктора
  • Аренда легкого снаряжения (сидушка)
  • Посещение видовых площадок на маршруте.
Что не входит
  • Проезд Симферополь — Перевальное
  • Обед
  • Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 Симферополь, Привокзальная пл., 1
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ц.
Анна Ц.
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