Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров

Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских

Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских императоров Николая II и Александра III.

Вы увидите впечатляющую дворцово-парковую архитектуру Южного берега Крыма, узнаете массу интересных фактов об этих местах, примечательно, что здесь снимались знаменитые советские фильмы, насладитесь чистым морским воздухом, и, конечно, сделаете чудесные фотографии на память.
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров

Что вас ожидает 🤩

  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских императоров Николая II и Александра III. Вы увидите впечатляющую дворцово-парковую архитектуру Южного берега Крыма, узнаете массу интересных фактов об этих местах, примечательно, что здесь снимались знаменитые советские фильмы, насладитесь чистым морским воздухом, и, конечно, сделаете чудесные фотографии на память.

Об императорских дворцах

Знаменитый Ливадийский дворец был построен для императорской семьи в 1911 году по проекту ялтинского архитектора Н. П. Краснова и заказу императора Николая II. Великолепный архитектурный ансамбль с помещениями в разных декоративных стилях поражает своей красотой.
В этом удивительном месте каждое лето в течение четырех лет члены императорской семьи наслаждались отдыхом. После, с приходом к власти большевиков, Ливадийский дворец переделали под первый крестьянский санаторий, а в военные годы во дворце организовали госпиталь для солдат. Сейчас в залах Ливадийского дворца работает музей с двумя постоянными экспозициями и организуются временные тематические выставки.
Массандровский дворец – памятник архитектуры конца XIX века, заложенный при генерале Воронцове и перешедший во владение императорской семье. Не столь масштабный и величественный, как Ливадийский, дворец Александра III привлекает туристов своим изяществом и атмосферностью. Уютные и нарядные залы дворца, различные декоративные элементы, а также живописный ландшафтный парк – визитные карточки дворца. Сейчас здесь воспроизведены исторические интерьеры, дополненные подлинными экспонатами, принадлежавшими семейству Романовых, которые могут наблюдать посетители.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
Что не входит
  • Входные билеты во дворцы и парки (1000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 9.00

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