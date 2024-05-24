Экскурсии по усадьбам и дворцам Смоленска

Найдено 5 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
«В конце 19 века усадьба княгини, меценатки, коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала известна в России и Европе»
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Национальный парк и усадьба Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Флёново - застывшая сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
«История и посёлка Талашкино, и усадьбы Флёново, сравнимой по красоте с подмосковным Абрамцево, связана с именем княгини Марии Тенишевой»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 3 чел.
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
«В конце XIX века усадьба меценатки и коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала «художественным гнездом» известным в России и Европе»
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
«Село Алексино и усадьба Барышниковых (по желанию)»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наира
    24 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
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    наша землячка Тенишева была выдающимся человеком, сделавшим многое для развития русской деревни и распространению русской культуры по миру в целом. От экскурсии исключительно позитивные впечатления!

    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас
  • М
    Марина
    25 апреля 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
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    спасибо хочу сказать за организацию трансфера, нас забрали от отеля, довезли до усадьбы и вернули обратно в город, при этом у нас были чемоданы, так как это был последний день путешествия, и мы возвращались домой. По дороге и туда и обратно (и конечно на территории усадьбы) Наталья рассказывала и о самой усадьбе, ее хозяевах и гостях, и о истории города Смоленска в целом. Рекомендую Наталью, она очень ответственный человек и прекрасный гид!

    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день
  • K
    KRISTINA
    20 апреля 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Юля - отличный экскурсовод, организатор, с очень глубокими знаниями, индивидуальным и радушным подходом к каждому клиенту. Масса впечатлений, эмоций, несмотря на непогоду в день нашего путешествия на душе после поездки было тепло и уютно. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2024
    Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
    Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
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    поэтому были подготовленные туристы, как нам казалось! Но Александра все равно удивила нас в хорошем смысле этого слова, мы узнали от неё очень много новой и интересной информации. После этой экскурсии у нас сформировалась цельная картина о княгине Тенишевой и о дорогой её сердцу Смоленской земле. Александра забрала нас на машине из Смоленска (это доп. услуга, оплачивается отдельно) и привезла нас обратно, т. к. мы были без машины, в Смоленск приехали поездом. Очень интересная экскурсия и приятное живое общение! Всем советую!

  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
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    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы. Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились. Прекрасный музей Пржевальского. Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью. Благодарю Олега за доставленную радость!

  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
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    края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!

  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
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    заметили дождя и холода, 12 часов пролетели незаметно! Михаил отвечал на любые вопросы широко и развернуто, он помнит множество фактов и историй о Смоленске и области. Было приятно провести время с гидом, который искренне любит свой город и регион. Обязательно вернёмся снова! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Усадьбы и дворцы»

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  3. Флёново - застывшая сказка
  4. Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
  5. Усадьба Глинки - Новоспасское
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  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
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