1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
«В конце 19 века усадьба княгини, меценатки, коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала известна в России и Европе»
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Национальный парк и усадьба Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
«История и посёлка Талашкино, и усадьбы Флёново, сравнимой по красоте с подмосковным Абрамцево, связана с именем княгини Марии Тенишевой»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
«В конце XIX века усадьба меценатки и коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала «художественным гнездом» известным в России и Европе»
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
«Село Алексино и усадьба Барышниковых (по желанию)»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаира24 мая 2024Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
- ООксана12 мая 2024Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
- ИИрина10 мая 2024Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
- ААлександра7 мая 2024Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
- ММарина25 апреля 2024Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
- KKRISTINA20 апреля 2024Юля - отличный экскурсовод, организатор, с очень глубокими знаниями, индивидуальным и радушным подходом к каждому клиенту. Масса впечатлений, эмоций, несмотря на непогоду в день нашего путешествия на душе после поездки было тепло и уютно. Спасибо!
- ТТатьяна2 апреля 2024Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ССветлана8 января 2024Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
- ММарина13 ноября 2023Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 126 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август