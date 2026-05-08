Вы получите не просто фотографии, а историю о вас — живую и настоящую. Мы прогуляемся по атмосферным улочкам Смоленска, вдохнём его дух и полюбуемся архитектурой.
Я помогу с позированием, подскажу удачные ракурсы и поймаю лучшие моменты в кадрах, к которым захочется возвращаться снова.
Описание фото-прогулки
Маршрут 1 — центр, история и классика
- улица Маяковского
- площадь Ленина
- Лопатинский сад
- Громовая башня
Маршрут 2 — виды и простор
- Успенский собор
- набережная Днепра
По желанию составлю индивидуальный маршрут — под ваше настроение, стиль и идеи. Локации могут меняться, но дружеская атмосфера и удовольствие от прогулки гарантированы в любом случае.
Организационные детали
- Снимаю на Canon RP (RF 24–70mm, RF 50mm)
- Через 4 дня после прогулки отправлю 80–100 обработанных снимков (цвето- и светокоррекция, лёгкая естественная ретушь)
- Скачать фото можно по ссылке на Яндекс Диске. Они хранятся в облаке 1 месяц
- В случае дождя предоставлю зонт или перенесём съёмку. Время опоздания включается в продолжительность встречи
- Могу организовать прогулку для большего числа участников. Детали обсудим в переписке
- Можно провести съёмку в студии. Аренда оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы до бронирования.
Елена — ваш гид в Смоленске
Родилась в Смоленске. По первому образованию инженер-электрик. Увлекаюсь историей и фотографией. Работаю фотографом. Люблю свой город и хочу, чтобы его узнали и полюбили наши гости. И увезли домой не только яркие эмоции, но и прекрасные фото.
