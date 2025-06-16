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Индивидуальная экскурсия «Вечерний Смоленск»

Откройте для себя Смоленск в вечернем свете: исторический центр, обновленная подсветка и ключевые достопримечательности за два часа
Экспресс-экскурсия по вечернему Смоленску открывает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города в свете обновленной подсветки.

Путешественники смогут увидеть ключевые достопримечательности, такие как Южный участок Смоленской крепостной стены, памятник Фёдору Коню и площадь Ленина.

Прогулка длится 2 часа и подходит как для гостей города, так и для местных жителей, желающих взглянуть на Смоленск с новой стороны
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерний свет города
  • 🗺️ Обзор ключевых достопримечательностей
  • 👣 Удобный маршрут без изнурительных прогулок
  • 🎭 Подходит для всех категорий туристов
  • 🕒 Всего 2 часа на знакомство с городом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда вечера тёплые и световые инсталляции особенно впечатляют. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, но вечера могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но следует учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас июль — это идеальное время.
Индивидуальная экскурсия «Вечерний Смоленск»
Индивидуальная экскурсия «Вечерний Смоленск»
Индивидуальная экскурсия «Вечерний Смоленск»
Ближайшие даты:
24
июл25
июл29
июл30
июл31
июл1
авг10
сен
Время начала: 18:30

Что можно увидеть

  • Южный участок Смоленской крепостной стены
  • Памятник Фёдору Коню
  • Скульптура Олень
  • Сквер Памяти Героев
  • Памятник с орлами
  • Памятник Тёркину и Твардовскому
  • Здание дворянского собрания
  • Дом купца Будникова
  • Памятник М.И. Глинке
  • Площадь Ленина

Описание экскурсии

Экспресс-экскурсия по вечернему Смоленску

Смоленск, город с богатой историей и уникальной атмосферой, особенно прекрасен в вечернее время, когда его достопримечательности освещаются новой подсветкой. Эта экспресс-экскурсия идеально подходит как для искушенных путешественников, так и для местных жителей, желающих заново открыть для себя красоту родного города.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время нашей прогулки вы сможете познакомиться с ключевыми достопримечательностями Смоленска всего за один вечер. Мы пройдем по следующему маршруту:

  • Южный участок Смоленской крепостной стены
  • Памятник Фёдору Коню в Саду Блонье
  • Скульптура "Олень" в Сквере Памяти Героев
  • Памятник Тёркину и Твардовскому
  • Здание Дворянского собрания
  • Дом купца Будникова
  • Памятник М. И. Глинке
  • Площадь Ленина

Комфортная прогулка

Вы сможете насладиться атмосферой исторического центра, не утомляя себя длительными переходами по смоленским холмам. Прогулка займет всего 2 часа, что позволит вам с легкостью вписать ее в свой вечерний распорядок.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя вечерний Смоленск — город, который вдохновляет и завораживает!

Точная дата экскурсии согласуется с гидом. На период новогодних праздников провожу и дневные экскурсии.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Южный участок Смоленской крепостной стены, памятник Фёдору Коню
  • Сад Блонье, скульптура Олень
  • Сквер Памяти Героев, памятник с орлами
  • Памятник Тёркину и Твардовскому
  • Здание дворянского собрания, дом купца Будникова
  • Памятник М.И. Глинке
  • Площадь Ленина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смоленск, площадь Победы
Завершение: Сад Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата экскурсии согласуется с гидом. На период новогодних праздников провожу и дневные экскурсии.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Михаил
16 июн 2025
Отличная экскурсия по вечернему городу.
Осмотрели основные достопримечательности. Подробно познакомились фортификационными сооружениями.
Открыли Смоленск для себя с новой стороны.
С
Спигин
5 мая 2025
Очень познавательно и емко, основное о Смоленске за 2 часа, то что нам было и надо. Александр молодец, рекомендую.
Т
Татьяна
8 янв 2025
Всё понравилось, было интересно.

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