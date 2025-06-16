Путешественники смогут увидеть ключевые достопримечательности, такие как Южный участок Смоленской крепостной стены, памятник Фёдору Коню и площадь Ленина.
Прогулка длится 2 часа и подходит как для гостей города, так и для местных жителей, желающих взглянуть на Смоленск с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерний свет города
- 🗺️ Обзор ключевых достопримечательностей
- 👣 Удобный маршрут без изнурительных прогулок
- 🎭 Подходит для всех категорий туристов
- 🕒 Всего 2 часа на знакомство с городом
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Южный участок Смоленской крепостной стены
- Памятник Фёдору Коню
- Скульптура Олень
- Сквер Памяти Героев
- Памятник с орлами
- Памятник Тёркину и Твардовскому
- Здание дворянского собрания
- Дом купца Будникова
- Памятник М.И. Глинке
- Площадь Ленина
Описание экскурсии
Экспресс-экскурсия по вечернему Смоленску
Смоленск, город с богатой историей и уникальной атмосферой, особенно прекрасен в вечернее время, когда его достопримечательности освещаются новой подсветкой. Эта экспресс-экскурсия идеально подходит как для искушенных путешественников, так и для местных жителей, желающих заново открыть для себя красоту родного города.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время нашей прогулки вы сможете познакомиться с ключевыми достопримечательностями Смоленска всего за один вечер. Мы пройдем по следующему маршруту:
- Южный участок Смоленской крепостной стены
- Памятник Фёдору Коню в Саду Блонье
- Скульптура "Олень" в Сквере Памяти Героев
- Памятник Тёркину и Твардовскому
- Здание Дворянского собрания
- Дом купца Будникова
- Памятник М. И. Глинке
- Площадь Ленина
Комфортная прогулка
Вы сможете насладиться атмосферой исторического центра, не утомляя себя длительными переходами по смоленским холмам. Прогулка займет всего 2 часа, что позволит вам с легкостью вписать ее в свой вечерний распорядок.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя вечерний Смоленск — город, который вдохновляет и завораживает!
Точная дата экскурсии согласуется с гидом. На период новогодних праздников провожу и дневные экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный участок Смоленской крепостной стены, памятник Фёдору Коню
- Сад Блонье, скульптура Олень
- Сквер Памяти Героев, памятник с орлами
- Памятник Тёркину и Твардовскому
- Здание дворянского собрания, дом купца Будникова
- Памятник М.И. Глинке
- Площадь Ленина
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Отзывы и рейтинг
Осмотрели основные достопримечательности. Подробно познакомились фортификационными сооружениями.
Открыли Смоленск для себя с новой стороны.