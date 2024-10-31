2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
14 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
27502 200₽ за человека
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 октября 2024Была на экскурсии 30 октября, погода была хмурая, как раз для такой непростой темы. Экскурсовод Максим просто потрясающий! Он в
- ИИрина29 октября 2024Экскурсия понравилась, экскрсоводом Максимом был предоставлен обширный материал, затрагивающий многое из военной истории города. Помимо этого были показаны достопримечательности города.
- ЕЕлена27 октября 2024Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!! Завораживающие рассказы о Смоленске!!! Хочется вернуться ещё! И только с Юлей ходить на экскурсии.
- ЛЛюбовь21 октября 2024Очень понравилась экскурсия,я бы сказала даже замечательная прогулка. Экскурсовод Максим,грамотный и душевный человек,знаток истории и географии! 3часа пролетели незаметно! Узнала много нового о Смоленске в период ВОВ. Рекомендую экскурсовода Максима!
- ККуликова18 октября 2024Нам очень понравилась данная экскурсия. Юля нас познакомила с городом легко и непринуждённо. Грамотная речь, прекрасно разработанный маршрут. Очень много интересных фактов о городе. Рекомендуем Юлю как профессионального гида.
- ООльга21 сентября 2024Вчера побывали на этой удивительной экскурсии. Юлия прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой город и свою профессию. Увлекательно рассказала нам об
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Большая Советская улица»
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