читать дальше

истории Смоленска, её героических людях, знаменитостях, рождённых в Смоленской области, это было очень интересно и позновательно в виде викторины. Юлия заразила нас положительной энергией своего любимого города, рассказала о перспективах на будущее и у нас в планах посетить этот город и его окрестности ещё раз. Спасибо за знакомство с городом!!! С уважением, группа московского долголетия!