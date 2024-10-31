Большая Советская улица – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Большая Советская улица» в Смоленске, цены от 2 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
14 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Смоленск в годы оккупации
скидка
20%
14 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
27502 200 за человека
Смоленск и Польша
На машине
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    31 октября 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Была на экскурсии 30 октября, погода была хмурая, как раз для такой непростой темы. Экскурсовод Максим просто потрясающий! Он в
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    совершенстве владеет темой, красиво и увлекательно рассказывает и показывает, видно, что он любит свой город и его историю. В процессе общения мы много дискутировали, обменивались знаниями, было очень увлекательно и познавательно. Многие моменты истории я узнала именно от него. Я очень благодарна Максиму за его работу. Он классный экскурсовод.

  • И
    Ирина
    29 октября 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Экскурсия понравилась, экскрсоводом Максимом был предоставлен обширный материал, затрагивающий многое из военной истории города. Помимо этого были показаны достопримечательности города.
  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!! Завораживающие рассказы о Смоленске!!! Хочется вернуться ещё! И только с Юлей ходить на экскурсии.
    Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!Ооочень понравилась экскурсия) Юлия настоящий профессионал!!!
  • Л
    Любовь
    21 октября 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Очень понравилась экскурсия,я бы сказала даже замечательная прогулка. Экскурсовод Максим,грамотный и душевный человек,знаток истории и географии! 3часа пролетели незаметно! Узнала много нового о Смоленске в период ВОВ. Рекомендую экскурсовода Максима!
    Очень понравилась экскурсия,я бы сказала даже замечательная прогулка. Экскурсовод Максим,грамотный и душевный человек,знаток истории и географии!
  • К
    Куликова
    18 октября 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Нам очень понравилась данная экскурсия. Юля нас познакомила с городом легко и непринуждённо. Грамотная речь, прекрасно разработанный маршрут. Очень много интересных фактов о городе. Рекомендуем Юлю как профессионального гида.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Вчера побывали на этой удивительной экскурсии. Юлия прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой город и свою профессию. Увлекательно рассказала нам об
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    истории Смоленска, её героических людях, знаменитостях, рождённых в Смоленской области, это было очень интересно и позновательно в виде викторины. Юлия заразила нас положительной энергией своего любимого города, рассказала о перспективах на будущее и у нас в планах посетить этот город и его окрестности ещё раз. Спасибо за знакомство с городом!!! С уважением, группа московского долголетия!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Большая Советская улица»

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  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Успенский Собор
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Блонье
  8. Парк Блонье
  9. Соборная гора
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в ноябре 2024
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