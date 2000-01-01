Наша экскурсия ⛳ начинается у легендарного бронзового оленя в городском парке 🌳 "Блонье", в 1830-м году переоборудованного из плаца, сооружённого по указанию Екатерины II, в сад по приказу императора Николая I.

Из парка открывается вид на уникальный Смоленский собор. На Соборном холме обнаружены культурные слои IХ века, здесь венчался Владимир Мономах, со времён княжения которого началась история 📖 иконы Смоленской Одигитрии, которая, по преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь ⛪ в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

Мы увидим здание бывшего Дворянского Собрания и первый в мире памятник композитору М. И. Глинке, торжественное открытие которого состоялось 20 мая 1885 года. Затем - здание бывшего Купеческого собрания со старинным гербом Смоленска, бывшая ратуша и особняк камер-юнкера и городского головы Смоленска Александра Платоновича Энгельгардта, построенный в 1879 году. Дом считается лучшим в Смоленской области архитектурным сооружением периода эклектики, стилизованным под барокко.

В сквере им. Тёркина поговорим о Великой Отечественной войне и её страшных последствиях для Смоленщины и пойдём к Парку Героев. Визитная карточка парка Героев - «Памятник с орлами», который считается лучшим в России из посвященных героям 1812 г.

Мы пройдём по Парку с рассказом о событиях двух Отечественных войн (1812 и 1941-45гг. ), остановившись у «Вечного огня», рядом с которым захоронен смолянин М. Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.

Далее нас ждёт Смоленская крепость, которую иногда также называют Смоленский кремль, построенная в 1595-1602 годах. На время её постройки было прекращено всё каменной строительство в государстве. «Смоленская стена станет теперь ожерельем всея Руси Православной на зависть врагам и на гордость Московского государства…» — Борис Годунов.

Она принадлежит к числу самых мощных оборонительных сооружений Руси и до сих пор производит впечатление могучей твердыни, хотя до нашего времени сохранилось чуть меньше половины: около 3, 5 км стены из 9 фрагментов и 18 башен. Героическая оборона Смоленска 1609-11гг. – одно из знаковых событий «Смутного времени», обеспечивших сохранение русского государства, т. к. обессиленные длительной осадой города поляки не пошли на Москву, король Сигизмунд III потратил все свои средства и был вынужден распустить армию, и не получив подкрепления, московский гарнизон поляков сдался народному ополчению...

Лопатинский сад у крепостной стены – свидетель событий «смутного времени», 40-летней польской оккупации, времён Петра I и Северной войны, и, конечно же, обороны Смоленска в августе 1812 года. Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, помнящие Кочубея и Искру – и здесь же парк аттракционов 🎡, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой – в Смоленске связь времён ощущается всегда и везде.

Лопатинский сад — один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия. Заложен в 1874 году на месте бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина. Первоначально сад ограничивался валами Королевской крепости и планировался в ландшафтном стиле, чему во многом содействовали живописность прилегающей местности и изобилие памятников смоленской истории: фрагменты крепостной стены, оборонительные валы и входы в подземелья Королевского бастиона, памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года. На рубеже XIX–XX веков Лопатинский сад был признан одним из лучших парков в России.