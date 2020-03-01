Михаил проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие в царство зубров и знакомство с лошадьми Пржевальского

Михаил
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Михаил – ваш гид
А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк «Смоленское Поозерье»
2500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье

Что вас ожидает

Национальный парк и усадьба Пржевальского
Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанная с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!»

Конный двор, экотропа и зубровый комплекс
В конном дворе вы увидите живущих в отдельном вольере лошадей Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку. После этого мы переедем в дендропарк Смоленского Поозерья, в деревню Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя» (протяженность – 1,7 км). Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя и даже попробуете взглянуть на мир глазами медведя. Прогулка продолжится на зубровом вольерном комплексе, где вы сможете лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья – Яриком, Смолкой и Смуркой – зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков.

Деревянная сказка на 6 сотках
Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать.

Что необходимо учитывать при посещении национального парка

  • Одежда и обувь должны соответствовать погоде и местности, покрытие большей части дорог грунтовое, на случай дождя при себе лучше иметь зонт или дождевик.
  • Трансфер от Смоленска до национального парка “Смоленское Поозерье” занимает около двух часов.
  • По пути можно сделать остановку в городе Демидове – родине знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина. 

Что входит в цену экскурсии
Экскурсионное обслуживание по маршруту, обед в дендропарке Смоленского Поозерья, экологический сбор за посещение национального парка.
Что не входит в цену экскурсии
Транспорт, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них.

Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
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