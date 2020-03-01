Михаил проводит ещё 4 экскурсии

А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк «Смоленское Поозерье»

Что вас ожидает

Национальный парк и усадьба Пржевальского

Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанная с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!»

Конный двор, экотропа и зубровый комплекс

В конном дворе вы увидите живущих в отдельном вольере лошадей Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку. После этого мы переедем в дендропарк Смоленского Поозерья, в деревню Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя» (протяженность – 1,7 км). Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя и даже попробуете взглянуть на мир глазами медведя. Прогулка продолжится на зубровом вольерном комплексе, где вы сможете лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья – Яриком, Смолкой и Смуркой – зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков.

Деревянная сказка на 6 сотках

Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать.

Что необходимо учитывать при посещении национального парка

Одежда и обувь должны соответствовать погоде и местности, покрытие большей части дорог грунтовое, на случай дождя при себе лучше иметь зонт или дождевик.

Трансфер от Смоленска до национального парка “Смоленское Поозерье” занимает около двух часов.

По пути можно сделать остановку в городе Демидове – родине знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина.

Экскурсионное обслуживание по маршруту, обед в дендропарке Смоленского Поозерья, экологический сбор за посещение национального парка.Транспорт, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них.