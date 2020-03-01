Михаил проводит ещё 4 экскурсии

Национальный парк и усадьба Пржевальского
Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанная с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!»
Конный двор, экотропа и зубровый комплекс
В конном дворе вы увидите живущих в отдельном вольере лошадей Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку. После этого мы переедем в дендропарк Смоленского Поозерья, в деревню Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя» (протяженность – 1,7 км). Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя и даже попробуете взглянуть на мир глазами медведя. Прогулка продолжится на зубровом вольерном комплексе, где вы сможете лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья – Яриком, Смолкой и Смуркой – зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков.
Деревянная сказка на 6 сотках
Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать.