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Прекрасный день в Смоленском Поозерье

Mihail E.
Mihail E. – Гид из Смоленска
Путешествие в царство зубров и знакомство с лошадьми Пржевальского
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Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье

Что вы увидите

  • Смоленск
  • Пржевальское
  • Музей Пржевальского
  • Конный двор
  • зубровый вольерный комплекс
  • Музей бересты
  • дендропарк национального парка "Смоленское Поозерье"
  • озеро Сапшо
  • озеро Ржавец
А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк 🌳 «Смоленское Поозерье»
Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанных с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».
Затем мы отправился к «Конному двору в Пржевальском», где в отдельном вольере живут лошади Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку.
После этого мы переезжаем в дендропарк Смоленского Поозерья в деревне Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя». Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя, взгляните на мир глазами медведя. Протяженность тропы: 1, 7 км.
Прогулка продолжается на зубровом вольерном комплексе, где все желающие смогут лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья – Яриком, Смолкой и Смуркой – зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков.
Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать.

Что необходимо учитывать при посещении национального парка:

  • Одежда и обувь должны соответствовать погоде и местности, покрытие большей части дорог грунтовое, на случай дождя при себе лучше иметь зонт или дождевик. Трансфер от Смоленска до национального парка "Смоленское Поозерье" занимает около двух часов. По пути можно сделать остановку в городе Демидове - родине знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • обед в дендропарке Смоленского Поозерья
  • экологический сбор за посещение национального парка
Что не входит
  • Транспорт
  • входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них
Начало и место завершения
🚩 Смоленск, Большая Советская 30/11
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Mihail E.
Mihail E.
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