А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк «Смоленское Поозерье»
Описание экскурсииУсадьба Николая Пржевальского Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанных с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея — последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!». Лошади Пржевальского Затем мы отправился к «Конному двору в Пржевальском», где в отдельном вольере живут лошади Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку. В царстве бурого медведя После этого мы переезжаем в дендропарк Смоленского Поозерья в деревне Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя». Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя, взгляните на мир глазами медведя. Протяженность тропы: 1,7 км. Знакомство с зубрами Прогулка продолжается на зубровом вольерном комплексе, где все желающие смогут лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья — Яриком, Смолкой и Смуркой — зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков. Музей бересты Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать. Важная информация:
- Одежда и обувь должны соответствовать погоде и местности, покрытие большей части дорог грунтовое, на случай дождя при себе лучше иметь зонт или дождевик.
- Трансфер от Смоленска до национального парка «Смоленское Поозерье» занимает около двух часов. По пути можно сделать остановку в городе Демидове — родине знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пржевальское
- Музей Пржевальского
- Конный двор
- Зубровый вольерный комплекс
- Музей бересты
- Дендропарк национального парка «Смоленское Поозерье»
- Озеро Сапшо
- Озеро Ржавец
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
Что не входит в цену
- Транспорт
- Экологический сбор за посещение национального парка
- Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них
- Обед в дендропарке Смоленского Поозерья
Место начала и завершения?
Смоленск, Большая Советская 30/11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь должны соответствовать погоде и местности, покрытие большей части дорог грунтовое, на случай дождя при себе лучше иметь зонт или дождевик
- Трансфер от Смоленска до национального парка «Смоленское Поозерье» занимает около двух часов. По пути можно сделать остановку в городе Демидове - родине знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
27 мая были на экскурсии в Приозёрье. Проводил мероприятие Олег- знаток своего дела, носитель энциклопедических знаний, прирожденный лектор. За один день мы посетили много локаций. В национальном парке кормили зубров
Вам был полезен этот отзыв?
И
Олег провел для нас великолепную экскурсию в Поозерье. Прекрасный рассказчик, много знает о природе и животных Смоленской области. Покормили зубров и лошадей Пржевальского, полюбовались на заснеженные озера заповедника. Погуляли по заснеженному лесу. День прошёл просто отлично! Было очень интересно. От души его рекомендую как гида и организатора
Вам был полезен этот отзыв?
O
Вам был полезен этот отзыв?
O
Вам был полезен этот отзыв?
I
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Прекрасный день в Смоленском Поозерье»
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
12 авг в 12:30
13 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
24 000 ₽ за экскурсию