А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк 🌳 «Смоленское Поозерье»

Прогулка по Поозерью начнется с посещения визит-центра национального парка и просмотра фильма, который познакомит вас с удивительным краем Смоленской области. Далее едем в усадьбу Николая Пржевальского, где собрана огромная коллекция вещей, связанных с жизнью и творчеством великого ученого. Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».

Затем мы отправился к «Конному двору в Пржевальском», где в отдельном вольере живут лошади Пржевальского, которые очень любят посетителей и всегда готовы принять в дар сочное яблоко или морковку.

После этого мы переезжаем в дендропарк Смоленского Поозерья в деревне Боровики, откуда начинается экологическая тропа «В царстве бурого медведя». Пройдя по ней, с помощью опытных сотрудников парка вы узнаете много интересных фактов о повадках самого большого сухопутного хищника, познакомитесь с местами его обитания, рационом питания, научитесь читать следы зверя, взгляните на мир глазами медведя. Протяженность тропы: 1, 7 км.

Прогулка продолжается на зубровом вольерном комплексе, где все желающие смогут лично познакомиться не только со звездами Смоленского Поозерья – Яриком, Смолкой и Смуркой – зубром-единорогом, но и со всей постоянно разрастающейся популяцией вольноживущих зубров, которые с нетерпением ждут вашего визита и вкусных овощных подарков.

Познакомившись с лесными гигантами, мчим в гости к местному жителю Альберту Дерябину, который на своих 6 сотках создал настоящую сказку и населил ее животными, птицами, сказочными персонажами – и все они сделаны из дерева. А называется его сказка «Музеем бересты», где можно все, и ветряную мельницу покрутить, и поделки из бересты сделать, и самодеятельный оркестр собрать.

Что необходимо учитывать при посещении национального парка: