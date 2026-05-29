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и лошадок Пржевальского, гуляли по болотам, любовались озерами. Были в гостях у замечательного энтузиаста своего дела- Виктора Милеева, резчика по дереву, поэта и автора книг. Посетили музей-усадьбу Н. М. Пржевальского. И даже дождь с градом не смог омрачить наше путешествие. Природа в тех местах замечательная, лес, озера, болота красоты неописуемой. За один день посетить столько мест возможно только при четкой организации мероприятия. За что благодарны Олегу. Получили море эмоций. Мы в полном восторге от поездки!

Спасибо Вам, Олег! Рады знакомству, удачи Вам!