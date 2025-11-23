Мои заказы

Прикоснись к истории Смоленска: экскурсия по историческому центру города

Прикоснись к истории Смоленска
Пешеходная экскурсия по историческому центру Смоленска с осмотром крепостной стены, мемориальных комплексов и архитектурных памятников.

Вы узнаете о военной истории города, его культурном наследии и увидите ключевые достопримечательности.
Описание экскурсии

Смоленск:

  • город-крепость, город-герой.
  • Эта пешеходная экскурсия знакомит с богатым историческим наследием Смоленска через его архитектурные памятники и мемориальные комплексы. Маршрут охватывает ключевые периоды истории города — от основания до современных дней.
  • Архитектурное наследие и крепостные стены.
  • Вы увидите Смоленскую крепостную стену с её башнями, включая Громовую башню, и узнаете секреты её стойкости. Экскурсия включает осмотр Королевского бастиона и Копытинских ворот, а также знакомство с историей создания оборонительных сооружений.
  • Памятные места и мемориалы.
  • Маршрут проходит через сквер Памяти Героев и площадь Победы, где вы увидите памятники защитникам Смоленска 1812 года и мемориал «Благодарная Россия — Героям 1812 года». Особое внимание уделяется военной истории города и его роли в судьбе России.
  • Городские пространства и культура.
  • Вы посетите Лопатинский сад и сад Блонье — излюбленные места отдыха смолян, увидите памятник М. И. Глинке и узнаете о смоленской литературной «троице». Прогулка включает осмотр драматического театра, филармонии и других культурных объектов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Смоленская крепостная стена
  • Башня Громовая
  • Лопатинский сад
  • Сад Блонье
  • Сквер Памяти Героев
  • Площадь Победы
  • Памятник защитникам Смоленска 1812 года
  • Памятник М.И. Глинке
  • Королевский бастион
  • Копытинские ворота
  • Драматический театр
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Дом с часами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
23 ноя 2025
Огромное спасибо Наталье за интересное погружение в историю Смоленска. Два часа пролетели, как один миг.

Входит в следующие категории Смоленска

