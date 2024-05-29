Смоленский Драматический театр – экскурсии в Смоленске

Найдено 7 экскурсий в категории «Смоленский Драматический театр» в Смоленске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Прекрасный солнечный выходной провели в Смоленске с экскурсоводом Ольгой. Спасибо большое за интересную прогулку по исторической части города
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Наталье! Вся группа была в восторге от такой интересной и познавательной экскурсии. Да еще и с погодой повезло. Всем рекомендую!!!!!!!!
  • А
    Ахмеджанова
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Хотим поблагодарить нашего гида по Смоленску- Маргариту,за очень интересную и познавательную экскурсию.
  • Т
    Тихонюк
    15 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия!!! Татьяна Аркадьевна отличный экскурсовод, любит своё дело и свой город. Отдельное спасибо за перенос экскурсии, нам было удобнее на 2 часа раньше запланированного времени и под нас подстроились.
  • А
    Алеся
    12 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Добрый день. 10 мая в компании Тамары мы знакомились с чудесным городом Смоленск. У нас была компания 6 взрослых и 4
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    детей разного возраста (от 6 до 14). Погода в этот день была разнообразна, но нам это никак не мешало. Тамара с большой любовью рассказывала нам о городе и о его выдающихся жителях, все были увлечены, Тамара отлично ладит с детьми и увлекает их. Мы ОЧЕНЬ рады, что обратились именно к Тамаре. Спасибо большое.

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Тамара, отличный экскурсовод. Экскурсия живая интересная не статичная. Но что самое важное смогла гибко подстроиться к нашему запросу сделать акцент на ребенка. В результате интересно было всем. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на недружелюбную в тот день погоду. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Очень понравилась экскурсовод Светлана - грамотная четкая речь, много знает исторической информации не в рамках экскурсии. Рекомендуем.
  • А
    Андрей
    5 мая 2024
    Первое знакомство
    Мы с женой благодарны Александре за прекрасную экскурсию по Смоленску. В этом городе мы были впервые. Трехчасовая экскурсия прошла на
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    одном дыхании. Мы увидели интересные и красивые места, получили огромный массив познавательной информации от Александры. История Смоленска, знаменательные события и даты, выдающиеся люди земли Смоленской - все было в рассказе Александры, которая, безусловно, любит свой город. Спасибо ей огромное! Обязательно еще и еще раз побываем в Смоленске. Так что смело рекомендуем Александру!

  • Н
    Наталия
    3 мая 2024
    Первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия. Отдельная благодарность Ольге Каненковой, после такого первого знакомства с городом, захотелось обязательно вернуться в Смоленск.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленский Драматический театр»

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  1. «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
  2. Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
  3. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
  4. Город древний, город вечно молодой
  5. Знакомьтесь, Смоленск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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