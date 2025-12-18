Автомобильная экскурсия по дворянским усадьбам Смоленщины с посещением музея-усадьбы М. И. Глинки в Новоспасском и историко-архитектурного комплекса «Теремок» — бывшего имения М. К. Тенишевой.
Описание экскурсии
Дворянское наследие Смоленской земли
Эта автомобильная экскурсия знакомит с двумя знаковыми усадьбами Смоленщины, связанными с выдающимися личностями русской культуры. Маршрут позволяет за один день погрузиться в атмосферу дворянской жизни XIX века.
Усадьба Михаила Глинки
Мы посетим родовое имение великого русского композитора М. И. Глинки в Новоспасском. Вы познакомитесь с местом, где создавались первые музыкальные произведения композитора и где сохранилась атмосфера дворянской усадьбы.
Культурный центр княгини Тенишевой
Вторая часть экскурсии посвящена имению М. К. Тенишевой — меценатки и собирательницы русского искусства. Вы увидите историко-архитектурный комплекс «Теремок», который был центром художественной жизни рубежа XIX—XX веков. Важная информация:
- Музеи работают ежедневно, кроме понедельника.
- Последний четверг месяца — санитарный день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-усадьба М.И. Глинки «Новоспасское»
- Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
- Имение М.К. Тенишевой
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда транспорта - 4000 рублей с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в городской черте
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника (выходной). Последний четверг месяца — санитарный день.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
