Дворянское наследие Смоленской земли

Эта автомобильная экскурсия знакомит с двумя знаковыми усадьбами Смоленщины, связанными с выдающимися личностями русской культуры. Маршрут позволяет за один день погрузиться в атмосферу дворянской жизни XIX века.

Усадьба Михаила Глинки

Мы посетим родовое имение великого русского композитора М. И. Глинки в Новоспасском. Вы познакомитесь с местом, где создавались первые музыкальные произведения композитора и где сохранилась атмосфера дворянской усадьбы.

Культурный центр княгини Тенишевой

Вторая часть экскурсии посвящена имению М. К. Тенишевой — меценатки и собирательницы русского искусства. Вы увидите историко-архитектурный комплекс «Теремок», который был центром художественной жизни рубежа XIX—XX веков.