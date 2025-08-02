читать дальше

подробный рассказ об истории Талашкино и ее обитателях. Ещё хочу обратить внимание на одну важную для меня деталь!!! Юлия очень аккуратно водит машину!!!

Дорога занимает минут 30. И вы отказываетесь в окружении прекрасной природы,озёр!! История усадьбы очень интересна. Особенно судьба хозяйки Марии Клавдиевны. Конечно,можно доехать самостоятельно и все посмотреть. Но этого делать я не рекомендую. Надо обязательно послушать гида и тогда вы другими глазами посмотрите на это место. Место,где творил Рерих, Васнецов и многие другие великие люди.

Ещё раз огромное спасибо Юлии. Если будет возможность, обязательно на эту экскурсию только с ней!!!