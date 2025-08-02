Мои заказы

Экскурсии по паркам и усадьбам Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Смоленске, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фленово - застывшая сказка
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
1 фев в 09:00
3 фев в 09:00
9350 ₽ за всё до 3 чел.
Дворянские имения Смоленщины: музей-усадьба Глинки и имение М.К. Тенишевой
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворянские имения Смоленщины: музей-усадьба Глинки и имение М.К. Тенишевой
Начало: Ваш отель в городской черте
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника (выходной). Последний четверг месяца — санитарный день.
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 августа 2025
    Фленово - застывшая сказка
    Очень понравилось. Очень интересно было слушать, рассказала на что обратить внимание на выставках, дополнила информацией и описанием. Ее там все
    читать дальше

    знают и она со всеми в добрых отношениях. Познакомила с кузнецом, подсказала где взять продукцию от выведенных местных коров. Эмоции только положительные.

  • О
    Ольга
    13 февраля 2025
    Фленово - застывшая сказка
    Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас!
    А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Уникальное место,удивительные люди
    Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии
    Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
  • Т
    Третьякова
    14 декабря 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Уникальное место,удивительные люди
    Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии
    Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Юлия-наш чудесный гид встретила нас на ресепшене отеля. Машина блестела и снаружи и внутри. По дороге в усадьбу Юлия начала
    читать дальше

    подробный рассказ об истории Талашкино и ее обитателях. Ещё хочу обратить внимание на одну важную для меня деталь!!! Юлия очень аккуратно водит машину!!!
    Дорога занимает минут 30. И вы отказываетесь в окружении прекрасной природы,озёр!! История усадьбы очень интересна. Особенно судьба хозяйки Марии Клавдиевны. Конечно,можно доехать самостоятельно и все посмотреть. Но этого делать я не рекомендую. Надо обязательно послушать гида и тогда вы другими глазами посмотрите на это место. Место,где творил Рерих, Васнецов и многие другие великие люди.
    Ещё раз огромное спасибо Юлии. Если будет возможность, обязательно на эту экскурсию только с ней!!!

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Юлия смогла холодный пасмурный день сделать для нас приятным. Юлия была пунктуальна, приехала за нами минута
    читать дальше

    в минуту. На протяжении всей экскурсии было очень интересно и увлекательно, вела с нами диалог, мы узнали очень много нового о Талашкино и его обитателях. Большое спасибо. Рекомендую и сама с удовольствием бы воспользовалась еще раз!

  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Фленово - застывшая сказка
    Флёново - это одно из тех мест, которые оживают и раскрываются только вместе с воспоминаниями о людях, которые его создавали.
    читать дальше

    Само по себе место- это просто красивая декорация, очередная усадьба с пейзажем и домиками.
    Поэтому смысла просто так ехать погулять нет никакого.
    Юлия замечательный гид, настоящий фанат и летописец усадьбы Тенишевых, к тому же с основательной базой по истории России и широким кругозором в темах искусства и образования.
    Формат этой экскурсии из Смоленска максимально удобный: вышел из дома- попал в экскурсию. Ни о чем думать больше не надо. Да, возможно цена кажется завышенной на фоне других предложений, но она абсолютно оправдана за такой уровень организации и подачи материала.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
  2. Фленово - застывшая сказка
  3. Дворянские имения Смоленщины: музей-усадьба Глинки и имение М.К. Тенишевой
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Успенский Собор
  8. Соборная гора
  9. Блонье
  10. Памятник Твардовскому и Тёркину
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в ноябре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Парки и усадьбы», 21 ⭐ отзыв, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь