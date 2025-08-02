Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Фленово - застывшая сказка
Начало: По договоренности с туристами
1 фев в 09:00
3 фев в 09:00
9350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворянские имения Смоленщины: музей-усадьба Глинки и имение М.К. Тенишевой
Начало: Ваш отель в городской черте
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника (выходной). Последний четверг месяца — санитарный день.
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 августа 2025Очень понравилось. Очень интересно было слушать, рассказала на что обратить внимание на выставках, дополнила информацией и описанием. Ее там все
- ООльга13 февраля 2025Экскурсия во Фленово очень понравилась! История усадьбы, архитектура, музеи заинтересовали нас!
А экскурсовод Юлия просто покорила своей влюблённостью в героев экскурсии, эрудицией, юмором, умением создать комфорт в любых условиях! Спасибо ей огромное!
- ТТатьяна14 декабря 2024Уникальное место,удивительные люди
Много новой интересной информации,захотелось узнать больше о семье Тенешевых и их наследии
Нам очень повезло с гидом Юлией,обаятельная, кладезь информации,любит свой край, очень интересно рассказывает
- ЕЕлена30 октября 2024Фоеново - сказка. Экскурсовод Юлия- умница! Очень хочется прогуляться с ней по другим локациям
- ЮЮлия29 августа 2024Юлия-наш чудесный гид встретила нас на ресепшене отеля. Машина блестела и снаружи и внутри. По дороге в усадьбу Юлия начала
- ВВера13 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Юлия смогла холодный пасмурный день сделать для нас приятным. Юлия была пунктуальна, приехала за нами минута
- ААнна13 апреля 2024Флёново - это одно из тех мест, которые оживают и раскрываются только вместе с воспоминаниями о людях, которые его создавали.
