читать дальше

дороги на поезде вряд ли сможем воспринимать серьёзную информацию, поэтому решили пойти именно на эту неклассическую обзорную с дегустацией в барах) И не ошиблись с выбором! Это было прекрасное знакомство с неформальным Смоленском! Кирилл погрузил нас в тему по полной) Это было, как прогулка с другом к которому мы приехали в гости. Интересная информация, хороший рассказ, ну а заведения,в которые мы заходили на дегустацию выше всяких похвал. Все очень необычные и самобытные, каждый со своей изюминкой, напитки вкусные, приём радушный) Ну, и, конечно же, секретное место это полное погружение в Смоленский андеграунд. Спасибо огромное за такое первое и удачное знакомство с городом! Это был хороший задел на всё дальнейшее путешествие. Кстати, когда в последующие дни мы заходили уже самостоятельно в некоторых заведения, то нам были очень рады и встречали,как завсегдатаев, а это очень приятно, ведь других знакомых у нас здесь не было. Так что, если вы впервые в Смоленске и хотите не только узнать город, но ещё и хорошо провести время, то это экскурсия для вас!