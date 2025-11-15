Мои заказы

Гастрономические экскурсии Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Смоленске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Пешая
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по барам и ресторанам Смоленска
Элитный и хипстерский Смоленск откроется вам с новой стороны. Прогулка по знаковым местам и барам города с дегустацией сидра, пива и настоек
Начало: На площади Победы
«Дегустационные сеты входят в стоимость экскурсии: вы попробуете 4 сорта сидра, 2 образца настоек, 2-3 сорта пива и один из сезонных напитков: зимой — глинтвейн, летом — сангрию»
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
от 12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
На машине
3 часа
45 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А еще приглашу отведать настоящие драники в «историческом» кафе и лакомства для императорского стола»
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
«Вкусная Смоленщина» - смоленская кухня с историей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
«Вкусная Смоленщина» - смоленская кухня с историей
Начало: Ул. Октябрьской революции, памятник Федору Коню
«Приглашаем на уникальную экскурсию «Гастрономическая история Смоленщины»»
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, что и понятно, когда ведущий не просто экскурсовод, а человек "в теме") Так что Кириллу
    читать дальше

    большая благодарность. Были на экскурсиях с дегустацией в других городах, здесь интересный акцент при подаче материала на особенности профессии официанта, бармена и становление этих специальностей конкретно в Смоленске. Дегустировать напитки разной крепости в интересных локациях- одно удовольствие. Так что, однозначно, к посещению рекомендую 👍

  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Нетривиальная экскурсия, интересные бары. Дегустация местных напитков в сопровождении профессионального бармена и коренного жителя города превращается в очень позитивную прогулку по городу. Рекомендую!
  • И
    Илья
    24 августа 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Большое спасибо Кириллу за увлекательную и необычную прогулку по городу.
  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Прекрасная нестандартная экскурсия!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом! Только хорошие положительные эмоции,
    читать дальше

    интересно, нестандартно, узнали много тайн из истории тех времен, продегустировали напитки, в том числе и авторские, в заведениях и побывали в логово барменов💥 однозначно рекомендуем к посещению 👍🏻 спасибо Кириллу

    Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом!
  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Первый раз попали на экскурсию в таком формате и не пожалели. Очень интересная экскурсия, мы были просто в восторге. Кирилл
    читать дальше

    очень интересный рассказчик и очень увлечён своей работой, это сразу видно, поэтому с ним было легко и интересно. Мы совершенно по другому увидели работу барменов и официантов
    Большое спасибо за интересную дегустацию и чудесно проведенный вечер.
    Будем рекомендовать данную экскурсию всем друзьям, которые собираются посетить Смоленск

    Первый раз попали на экскурсию в таком формате и не пожалели. Очень интересная экскурсия, мы были
  • О
    Ольга
    3 марта 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Отличная интересная экскурсия, очень необычный формат, интересные заведения, много новой интересной информации. Кирилл - классный общительный веселый организатор с отличным
    читать дальше

    чувством юмора. Обязательно будем давать хорошие рекомендации и советовать посетить его экскурсию. А также, при следующем посещении города, снова обратимся, чтобы прогуляться по другому маршруту, новым заведениям и классно провести время.

  • Е
    Елена
    24 февраля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Хочется выразить огромную благодарность Кириллу за насыщенную информацией экскурсию, за полученные впечатления. 4,5 часа пролетели не заметно. За дегустацию –
    читать дальше

    отдельная благодарность))) Вся экскурсия прошла в лёгкой и не принужденной обстановке и в какой-то момент я даже забыла, что Кирилл экскурсовод. Ощущение было, что мы все друзья и знакомы давно. Спасибо, Кирилл, за интересно проведённое время и особенно за вашу любовь к своему делу.

  • М
    Мария
    7 февраля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Действительно необычная экскурсия по Смоленску, которая предполагает знакомство с питейной культурой города. Но самые яркие впечатления всегда оставляют люди, и
    читать дальше

    нам в этом плане очень повезло. Кирилл очень органично вписался в нашу шумную компанию, рассказал много разных историй, продегустировали мы много интересных напитков - разные сорта сидра, пив, настоек и вишенкой на торте выступили авторские коктейли 😄И даже удалось побывать в роли бармена за приготовлением Порнстар Мартини 🍸 Мы все остались под супер впечатлением от проведенного времени, поэтому однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсию 🤝

  • К
    Кобзев
    21 января 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Очень интересная не стандартная экскурсия, если хотите отдохнуть и узнать много интересных фактов, то рекомендую посетить экскурсию. Экскурсовод отлично и понятно все рассказывает и делится интересными фактами о Смоленске.
  • Ю
    Юля
    15 декабря 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Отмечали 50-летие мужа. Остались в восторге и мы и гости. Свежий воздух бодрит, уютные заведения согревают. Кирилл приятный собеседник, очень
    читать дальше

    ему благодарны за терпение и внимательность. Рекомендую тем, кто любит движение и смену локаций, а не просто сидеть и пить. 👍

    Отмечали 50-летие мужа. Остались в восторге и мы и гости. Свежий воздух бодрит, уютные заведения согревают
  • А
    Андрей
    26 ноября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Эта экскурсия стала настоящим открытием для нас! Смоленск предстал совершенно с другой стороны благодаря профессионализму гида-бармена. Кирилл не только рассказал
    читать дальше

    много интересного о развитии общепита в Смоленске, культуре потребления алкоголя в России, но и показал, как изменился ресторанный бизнес за последние десятилетия. Не менее интересно было обсудить ньюансы управления ресторанами и барами, чтобы лучше понимать их внутреннюю "кухню".
    Каждый бар, который мы посетили был по своему интересен Особенно запомнились дегустации в «Юности» (отличный сидр) и «Решетке» (восхитительные настойки)."Вишенкой на торте" стало посещение "секретного места", но про него я говорить не буду, потому что это "Секретное место"!
    В общем итоге, рекомендую "Неклассическую экскурсию…" всем, кто хочет провести время в Смоленске интересно, познавательно и не очень трезво - не забывайте, что эта экскурсия 18+.

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Решились на неформальную экскурсию и не прогадали!
    Отличный формат проведения досуга! Не успеваешь заскучать: сменяются локации, напитки, люди) В конце приятный
    читать дальше

    бонус - мастер-класс от профессионала! 👌
    Кирилл милейший молодой человек, практически сразу становится, как старый друг, чувствует коллектив, легок в общении))
    Если вы дружная, не душная, активная компания, то вам однозначно понравится! 😉

  • Ж
    Жирнова
    3 ноября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Спасибо Кириллу! Очень интересно и вкусно! В следующий приезд в Смоленск обязательно придём ещё
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Тема креативная и прикольная! Если ещё сомневаетесь, то бросьте и обязательно посетите Её. Гид Кирилл приятный в общении, симпатичный молодой
    читать дальше

    человек и видно,что достаточно компетентный в своей профессиональной области. Ну и конечно сама дегустация и заведения оставляют приятное послевкусие! И совет: лучше заказывать экскурсию не позже 15 часов - это даст возможность спокойно насладиться напитками, общением и обстановкой в кафе без посторонних гостей заведения, чего не получится вечером. Рекомендуем обязательно и отличного отдыха 🥂😉!!!

    Тема креативная и прикольная! Если ещё сомневаетесь, то бросьте и обязательно посетите Её. Гид Кирилл приятный
  • Е
    Евгения
    14 октября 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Решила отпраздновать свой День Рождения нестандартным образом - собрать своих знакомых на экскурсию по барам. По-моему все удалось!
    Спасибо Кириллу-отличный рассказчик
    читать дальше

    и человек.
    Кстати, не смотря на некоторые опасения насчет количество алкоголя на экскурсии, ничего страшного так и не случилось) все ушли в трезвом уме и памяти, а на утро были как огурчики. Так что рекомендую однозначно!

    Решила отпраздновать свой День Рождения нестандартным образом - собрать своих знакомых на экскурсию по барам. По-моему все удалось!Решила отпраздновать свой День Рождения нестандартным образом - собрать своих знакомых на экскурсию по барам. По-моему все удалось!
  • И
    Ирина
    13 августа 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Это была самая необычная и одна из самых лучших экскурсий! Мы приехали в Смоленск в обед и решили,что после долгой
    читать дальше

    дороги на поезде вряд ли сможем воспринимать серьёзную информацию, поэтому решили пойти именно на эту неклассическую обзорную с дегустацией в барах) И не ошиблись с выбором! Это было прекрасное знакомство с неформальным Смоленском! Кирилл погрузил нас в тему по полной) Это было, как прогулка с другом к которому мы приехали в гости. Интересная информация, хороший рассказ, ну а заведения,в которые мы заходили на дегустацию выше всяких похвал. Все очень необычные и самобытные, каждый со своей изюминкой, напитки вкусные, приём радушный) Ну, и, конечно же, секретное место это полное погружение в Смоленский андеграунд. Спасибо огромное за такое первое и удачное знакомство с городом! Это был хороший задел на всё дальнейшее путешествие. Кстати, когда в последующие дни мы заходили уже самостоятельно в некоторых заведения, то нам были очень рады и встречали,как завсегдатаев, а это очень приятно, ведь других знакомых у нас здесь не было. Так что, если вы впервые в Смоленске и хотите не только узнать город, но ещё и хорошо провести время, то это экскурсия для вас!

  • Я
    Яна
    17 июля 2024
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Все прошло замечательно! Все места, которые посетили, были интересными, а напитки отличными. Если доведется еще раз побывать в Смоленске, с удовольствием в них зайдем. Финальное место вообще огонь! (Правда, мы не помним, как оттуда ушли)) Кириллу большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
  2. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  3. «Вкусная Смоленщина» - смоленская кухня с историей
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Смоленская Крепость
  2. Лопатинский сад
  3. сквер Памяти Героев
  4. Самое главное
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Соборная гора
  8. Успенский Собор
  9. Памятник Твардовскому и Тёркину
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Смоленска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025