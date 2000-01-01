Вы уже видели главные достопримечательности 🏛️ города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста? Мы пройдем по булыжным мостовым древнейших улиц, полюбуемся городом с необычных ракурсов, почувствуем уют и колорит скрытых от глаз уголков, где остановилось время. Вы узнаете настоящий Смоленск на семи холмах!

Какой он, город 🏙️ на 7 холмах? Начнем мы прогулку 👣 на Спасском холме, где сохранились старинные церкви, здание духовной академии XIX века и дом, в котором хотел остановиться сам Наполеон и где собирался тайный политический клуб. Спускаясь с холма, мы заглянем в колоритный дворик, откуда открывается самый необычный вид на город 🏙️ и Успенский собор. А возле святого источника, который смолянами считается чудотворным, я расскажу, как святой Авраамий Смоленский спас город 🏙️ от страшной засухи.

Спустившись с Соборного холма к Днепру, вы узнаете, почему прибрежная улица несколько столетий именовалась Великой, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами. Я вам покажу церковь ⛪, стоящую на месте "Триумфальной арки России", и с балкона которой Наполеон стрелял по русским войскам.

Воскресенский холм, на который мы поднимемся по старинной булыжной мостовой, хранит немало загадок. Правда ли, что Воскресенская церковь ⛪ стоит на месте древнего языческого капища Перуна? И какой объект повышенной секретности скрывается под землей и о существовании которого даже многие смоляне не подозревают? Мы поговорим о личных судьбах смоленских купцов, которые повлияли на расцвет благотворительности и храмостроительства в городе.