Легенды, тайны и загадки Смоленска Начнем мы прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох - великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе. Здесь вам предстоит раскрыть немало городских тайн. Например, правда ли, что Воскресенская церковь стоит на месте древнего языческого капища? И что за секретный объект, о существовании которого не догадываются многие местные жители, скрывается под землей? А еще поговорим о судьбах смоленских купцов-меценатов, повлиявших на расцвет храмостроительства в Смоленске. Набережная Днепра Спустившись по старинной булыжной мостовой с холма к Днепру, мы пройдем по Владимирской набережной и поговорим о «золотом веке» Смоленска – времени небывалого величия города. Охватим и другие знаковые страницы истории: вы узнаете, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами, увидите церковь, построенную на месте главных городских ворот, и дорогу, по которой шел сам Наполеон. Красота и мощь смоленской крепости Свернув с прибрежной шумной улицы, мы окажемся у древних стен смоленской крепости, где остановилось время. Здесь, у величавых башен и неприступных стен на фоне живописных видов города, вы почувствуете дух нетронутой старины, увидите места жесточайших сражений и услышите истории о смоленских подземельях, легендарных боях, поражениях и даже предательстве. Важная информация:

Маршрут проходит по холмистой неровной местности, удобная обувь приветствуется.