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Затерянный мир улочек Смоленска

Елена Е.
Елена Е. – Гид из Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Вы уже видели главные достопримечательности 🏛️ города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста? Мы пройдем по булыжным мостовым древнейших улиц, полюбуемся городом с необычных ракурсов, почувствуем уют и колорит скрытых от глаз уголков, где остановилось время. Вы узнаете настоящий Смоленск на семи холмах!
Какой он, город 🏙️ на 7 холмах? Начнем мы прогулку 👣 на Спасском холме, где сохранились старинные церкви, здание духовной академии XIX века и дом, в котором хотел остановиться сам Наполеон и где собирался тайный политический клуб. Спускаясь с холма, мы заглянем в колоритный дворик, откуда открывается самый необычный вид на город 🏙️ и Успенский собор. А возле святого источника, который смолянами считается чудотворным, я расскажу, как святой Авраамий Смоленский спас город 🏙️ от страшной засухи.
Спустившись с Соборного холма к Днепру, вы узнаете, почему прибрежная улица несколько столетий именовалась Великой, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами. Я вам покажу церковь ⛪, стоящую на месте "Триумфальной арки России", и с балкона которой Наполеон стрелял по русским войскам.
Воскресенский холм, на который мы поднимемся по старинной булыжной мостовой, хранит немало загадок. Правда ли, что Воскресенская церковь ⛪ стоит на месте древнего языческого капища Перуна? И какой объект повышенной секретности скрывается под землей и о существовании которого даже многие смоляне не подозревают? Мы поговорим о личных судьбах смоленских купцов, которые повлияли на расцвет благотворительности и храмостроительства в городе.
Что не входит
  • Экскурсия дополнительных расходов не предусматривает.
Начало
🚩 ул. Реввоенсовета, д. 22
Место завершения
🏁 ул. Пржевальского
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Е.
Елена Е.
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Елена Е. проводит ещё 1 экскурсию

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1 отзыв

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