Вы уже видели главные достопримечательности города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста? Мы пройдем по булыжным мостовым древнейших улиц, полюбуемся городом с необычных ракурсов, почувствуем уют и колорит скрытых от глаз уголков, где остановилось время. Вы узнаете настоящий Смоленск на семи холмах!
Описание экскурсии
Легенды, тайны и загадки Смоленска Начнем мы прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох - великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе. Здесь вам предстоит раскрыть немало городских тайн. Например, правда ли, что Воскресенская церковь стоит на месте древнего языческого капища? И что за секретный объект, о существовании которого не догадываются многие местные жители, скрывается под землей? А еще поговорим о судьбах смоленских купцов-меценатов, повлиявших на расцвет храмостроительства в Смоленске. Набережная Днепра Спустившись по старинной булыжной мостовой с холма к Днепру, мы пройдем по Владимирской набережной и поговорим о «золотом веке» Смоленска – времени небывалого величия города. Охватим и другие знаковые страницы истории: вы узнаете, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами, увидите церковь, построенную на месте главных городских ворот, и дорогу, по которой шел сам Наполеон. Красота и мощь смоленской крепости Свернув с прибрежной шумной улицы, мы окажемся у древних стен смоленской крепости, где остановилось время. Здесь, у величавых башен и неприступных стен на фоне живописных видов города, вы почувствуете дух нетронутой старины, увидите места жесточайших сражений и услышите истории о смоленских подземельях, легендарных боях, поражениях и даже предательстве. Важная информация:
Маршрут проходит по холмистой неровной местности, удобная обувь приветствуется.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Булыжная мостовая
- Здание богадельни и ремесленного училища
- Авраамиев монастырь
- Вознесенский монастырь
- Восточный участок крепостной стены
- Днепр и набережная
- Воскресенский холм
- Воскресенская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Завершение: УЛ.М. Жукова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Маршрут проходит по холмистой неровной местности
- Удобная обувь приветствуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась экскурсия! Елена показала город с другой стороны! Было очень легко, познавательно и интересно. Несмотря на дождь, иногда перерастающий в ливень мы с энтузиазмом преодолевали высокие подъемы, шли по лесным дорожкам, успевали слушать, делали фото, задавали вопросы. Спасибо огромное Елене за прекрасный экскурс в "другой" Смоленск!
Желаю вдохновения и успехов!
Экскурсию однозначно рекомендую!
Желаю вдохновения и успехов!
Экскурсию однозначно рекомендую!
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Д
Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью. Во-вторых, с погодой очень повезло, было тепло, светило солнышко. Мы прошлись по центру Смоленска, набережной и почти вдоль всей крепостной стены. Очень информативная прогулка получилась, большое спасибо экскурсовод Маргарите.
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Е
Отличный экскурсовод Елена, спасибо ей больше за насыщенную экскурсию. Очень рекомендую. Всё рассказывает ориентируясь на группу(нас было 2 человека), на всё вопросы по городу и истории у неё полные ответы. Спасибо Елена.
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N
Большое спасибо, очень понравилось смотреть город "с изнанки". А через стену я вообще впервые в жизни прошла! Елена - отличный гид, знающий, терпеливый и выносливый
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С
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Г
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