Сколько лет Смоленску на самом деле

Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности

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Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья

Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем.

Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!

Организационные детали

Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров.

Протяженность маршрута около 6 км

Время с учетом подъема на стену 1, 5-2 часа

У многих людей есть традиция знакомства с городом, совершая по нему пробежку. Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта новая экскурсия ⛳ создана специально для вас. Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю 📖 безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии 🧭 в легкой и непринужденной форме вы узнаете: