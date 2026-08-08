У многих людей есть традиция знакомства с городом, совершая по нему пробежку.
Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта экскурсия создана специально для вас.
Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю.
Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта экскурсия создана специально для вас.
Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю.
Описание экскурсии
Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:
Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация:.
Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация:.
• Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация:
- Экскурсия беговая. Обязательное условие — наличие спортивной обуви и одежды.
- Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города — 90 метров.
- Протяженность маршрута около 6 км.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пл. Победы
- Памятники воинам защитникам и освободителям Смоленска
- Крепостная стена
- Музей льна
- Ров крепостной стены
- Восточный участок крепостной стены
- Успенский собор
- Набережная
- Лопатинский сад
- Королевская крепость
- Памятник Софийскому полку
- Памятник генералу Скалону
- Памятник героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
- Пл. Ленина
- Блонье
- Памятник Глинке
- Олень
- Сквер памяти героев
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Разминка на крепости
Что не входит в цену
- Посещение музеев и кафе по маршруту
Место начала и завершения?
Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия беговая. Обязательное условие - наличие спортивной обуви и одежды
- Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города - 90 метров
- Протяженность маршрута около 6 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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