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Смоленск на бегу

Mihail E.
Mihail E. – Гид из Смоленска
У многих людей есть традиция знакомства с городом, совершая по нему пробежку.

Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта новая экскурсия ⛳ создана специально для вас.

Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Смоленск на бегу

Что вы увидите

  • Пл. Победы
  • памятники воинам защитникам и освободителям Смоленска
  • крепостная стена
  • музей льна
  • ров крепостной стены
  • восточный участок крепостной стены
  • Успенский собор
  • набережная
  • Лопатинский сад
  • Королевская крепость
  • памятник Софийскому полку
  • памятник генералу Скалону
  • памятник героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
  • пл. Ленина
  • Блонье
  • памятник Глинке
  • олень
  • Сквер памяти героев
У многих людей есть традиция знакомства с городом, совершая по нему пробежку. Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта новая экскурсия ⛳ создана специально для вас. Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю 📖 безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии 🧭 в легкой и непринужденной форме вы узнаете:
  • Сколько лет Смоленску на самом деле
  • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности
  • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону
  • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником
  • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский
  • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья
  • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем.
Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!
Организационные детали
Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров.
Протяженность маршрута около 6 км
Время с учетом подъема на стену 1, 5-2 часа
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • разминка на крепости
Что не входит
  • Посещение музеев и кафе по маршруту
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Mihail E.
Mihail E.
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