Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:

Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация:.

Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация:.

• Сколько лет Смоленску на самом деле • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска - Успенский • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья • Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии — веселая разминка на крепости! Важная информация: