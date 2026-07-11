3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Смоленск на бегу

Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
Представьте, как каждый ваш шаг по брусчатке Смоленска оживляет историю, ведь здесь каждый камень хранит воспоминания о прошлом.

Индивидуальная экскурсия «Смоленск на бегу» приглашает вас не просто увидеть город, но и
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по-настоящему его почувствовать, совмещая бег с погружением в тысячелетнюю историю.

Вы узнаете, какие события оставили свой след на улицах Смоленска, откроете для себя тайны Успенского собора и легенды о викингах.

Ваш путь пройдет мимо исторических зданий, через живописные парки и места, которые не встретятся в обычных путеводителях.

Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху, ведь маршрут экскурсии пролегает по пересеченной местности с крутыми подъемами и спусками, а длина маршрута составляет около 6 км. Не забудьте удобную спортивную обувь и одежду, чтобы наслаждение от экскурсии было максимальным

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏃‍♂️ Возможность совместить спорт и экскурсию
  • 🏰 Узнать интересные факты о Смоленске
  • 🤩 Погружение в историю города
  • 🗺️ Исследование малоизвестных улочек
  • 🎉 Веселая разминка на крепости
Смоленск на бегу
Смоленск на бегу
Смоленск на бегу

Что можно увидеть

  • Смоленская крепостная стена
  • Соборный холм
  • Успенский собор

Описание экскурсии

Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:

  • Сколько лет Смоленску на самом деле
  • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности
  • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону
  • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником
  • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский
  • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья

Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!

Организационные детали

Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров. Протяженность маршрута около 6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
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Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Екатерина
С удовольствием гуляли с Михаилом. Интересно было всем - и взрослым, и 10-летнему ребенку. Очень заметно, что Михаил в курсе всего, что происходит в городе. Такие подробности всегда очень оживляют прогулку. Спасибо!
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Елена
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
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Н
Большое спасибо Михаилу за профессиональный и увлекательный рассказ о Смоленске - прекрасная форма подачи исторического материала, широта затрагиваемых вопросов, чувство юмора, любовь к своему городу.
Большое спасибо Михаилу за профессиональный и увлекательный рассказ о Смоленске - прекрасная форма подачи исторического материала,
Большое спасибо Михаилу за профессиональный и увлекательный рассказ о Смоленске - прекрасная форма подачи исторического материала,
Большое спасибо Михаилу за профессиональный и увлекательный рассказ о Смоленске - прекрасная форма подачи исторического материала,
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И
Очень интересная экскурсия. Мы увидели крепостные стены не только со стороны, но и прогулялись по ним. Идешь с одной стороны стены и ты ощущаешь шум города, но стоит выйти за
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ворота и ты попадаешь в буйство трав и деревьев, нетронутых ланшафтными дизайнерами, в тишину и изумительные переплетающиеся запахи летних трав. Удивительный город, перекресток многих исторических соббытий и тайн. Спасибо Михаилу за его неторопливый рассказ и главное свой, неординарный, подход к организации экскурсии. Жаль, что у нас было мало времени для такого интересного города.

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М
Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной» информацией. Мы всё время были во внимании. Будут стихи, проза, горки, спуски, фишечки… Вы будете вовлечены на 200%. Ваше тело будет благодарно вам за 8 км смены нагрузки, а мозг получит порцию интересной информации.
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Светлана
Были на экскурсии 6 апреля. Двое взрослых и двое детей на самокатах/беговелах. Несмотря на весеннюю промозглую погоду остались только положительные впечатления. Спасибо Михаилу за интересную и нетривиальную экскурсию. Увидели Смоленск под другим углом и узнали много нового для себя.
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