3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:
Сколько лет Смоленску на самом деле
Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности
За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону
На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником
Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский
Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья
Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!
Организационные детали
Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров. Протяженность маршрута около 6 км.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
Были на экскурсии 6 апреля. Двое взрослых и двое детей на самокатах/беговелах. Несмотря на весеннюю промозглую погоду остались только положительные впечатления. Спасибо Михаилу за интересную и нетривиальную экскурсию. Увидели Смоленск под другим углом и узнали много нового для себя.
Ирина
24 июля 2017
Очень интересная экскурсия. Мы увидели крепостные стены не только со стороны, но и прогулялись по ним. Идешь с одной стороны стены и ты ощущаешь шум города, но стоит выйти за ворота и ты попадаешь в буйство трав и деревьев, нетронутых ланшафтными дизайнерами, в тишину и изумительные переплетающиеся запахи летних трав. Удивительный город, перекресток многих исторических соббытий и тайн. Спасибо Михаилу за его неторопливый рассказ и главное свой, неординарный, подход к организации экскурсии. Жаль, что у нас было мало времени для такого интересного города.
Елена
2 мая 2017
Получили огромное удовольствие от экскурсии и рассказа Михаила. Жаль, что весь маршрут только на 2 часа рассчитан. Для развития туризма в Смоленске есть огромные возможности! Ведь город настолько с древней историей!!!
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном. Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше. Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.
Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж. Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны. Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.
Путешествие в царство зубров и знакомство с лошадьми Пржевальского
А вы знаете, где находится имение знаменитого неутомимого путешественника и исследователя Азии Николая Пржевальского? Как собирать и ферментировать чай? Что можно сказать о медведе по его следам? И сложно ли построить мельницу на своих шести сотках? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в увлекательной и насыщенной поездке в национальный парк «Смоленское Поозерье»
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в XII веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.