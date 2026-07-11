3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как каждый ваш шаг по брусчатке Смоленска оживляет историю, ведь здесь каждый камень хранит воспоминания о прошлом.
Индивидуальная экскурсия «Смоленск на бегу» приглашает вас не просто увидеть город, но и
Индивидуальная экскурсия «Смоленск на бегу» приглашает вас не просто увидеть город, но и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏃♂️ Возможность совместить спорт и экскурсию
- 🏰 Узнать интересные факты о Смоленске
- 🤩 Погружение в историю города
- 🗺️ Исследование малоизвестных улочек
- 🎉 Веселая разминка на крепости
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Соборный холм
- Успенский собор
Описание экскурсии
Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:
- Сколько лет Смоленску на самом деле
- Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности
- За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону
- На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником
- Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский
- Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья
Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!
Организационные детали
Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров. Протяженность маршрута около 6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С удовольствием гуляли с Михаилом. Интересно было всем - и взрослым, и 10-летнему ребенку. Очень заметно, что Михаил в курсе всего, что происходит в городе. Такие подробности всегда очень оживляют прогулку. Спасибо!
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Отличная экскурсия, Михаил всю прогулку-пробежку удерживал внимание-интересным рассказом. Рекомендую людям активным и любознательным.
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Н
Большое спасибо Михаилу за профессиональный и увлекательный рассказ о Смоленске - прекрасная форма подачи исторического материала, широта затрагиваемых вопросов, чувство юмора, любовь к своему городу.
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И
Очень интересная экскурсия. Мы увидели крепостные стены не только со стороны, но и прогулялись по ним. Идешь с одной стороны стены и ты ощущаешь шум города, но стоит выйти за
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М
Мы уже рекомендуем эту экскурсию друзьям)) Михаил потрясающий профессионал и очень увлеченный гид, при этом экскурсия не перегружена потоком «сложной» информацией. Мы всё время были во внимании. Будут стихи, проза, горки, спуски, фишечки… Вы будете вовлечены на 200%. Ваше тело будет благодарно вам за 8 км смены нагрузки, а мозг получит порцию интересной информации.
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Были на экскурсии 6 апреля. Двое взрослых и двое детей на самокатах/беговелах. Несмотря на весеннюю промозглую погоду остались только положительные впечатления. Спасибо Михаилу за интересную и нетривиальную экскурсию. Увидели Смоленск под другим углом и узнали много нового для себя.
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