3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Спортивная экскурсия по Смоленску с душой, погружением в историю и пользой для тела

Михаил
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Михаил – ваш гид
У многих людей есть традиция знакомиться с городом, совершая по нему пробежку.

Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта экскурсия вам как раз подойдет.

Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Смоленск на бегу
Смоленск на бегу

Что вас ожидает

Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:

  • Сколько лет Смоленску на самом деле
  • Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности
  • За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону
  • На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником
  • Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский
  • Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья

Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!

Организационные детали

Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров. Протяженность маршрута около 6 км.

Смоленск на бегу
Смоленск на бегу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 апреля 2018
Были на экскурсии 6 апреля. Двое взрослых и двое детей на самокатах/беговелах. Несмотря на весеннюю промозглую погоду остались только положительные впечатления. Спасибо Михаилу за интересную и нетривиальную экскурсию. Увидели Смоленск под другим углом и узнали много нового для себя.
24 июля 2017
Очень интересная экскурсия. Мы увидели крепостные стены не только со стороны, но и прогулялись по ним. Идешь с одной стороны стены и ты ощущаешь шум города, но стоит выйти за ворота и ты попадаешь в буйство трав и деревьев, нетронутых ланшафтными дизайнерами, в тишину и изумительные переплетающиеся запахи летних трав. Удивительный город, перекресток многих исторических соббытий и тайн. Спасибо Михаилу за его неторопливый рассказ и главное свой, неординарный, подход к организации экскурсии. Жаль, что у нас было мало времени для такого интересного города.
2 мая 2017
Получили огромное удовольствие от экскурсии и рассказа Михаила. Жаль, что весь маршрут только на 2 часа рассчитан. Для развития туризма в Смоленске есть огромные возможности! Ведь город настолько с древней историей!!!

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