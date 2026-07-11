3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как каждый ваш шаг по брусчатке Смоленска оживляет историю, ведь здесь каждый камень хранит воспоминания о прошлом.Индивидуальная экскурсия «Смоленск на бегу» приглашает вас не просто увидеть город, но и

по-настоящему его почувствовать, совмещая бег с погружением в тысячелетнюю историю. Вы узнаете, какие события оставили свой след на улицах Смоленска, откроете для себя тайны Успенского собора и легенды о викингах. Ваш путь пройдет мимо исторических зданий, через живописные парки и места, которые не встретятся в обычных путеводителях. Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху, ведь маршрут экскурсии пролегает по пересеченной местности с крутыми подъемами и спусками, а длина маршрута составляет около 6 км. Не забудьте удобную спортивную обувь и одежду, чтобы наслаждение от экскурсии было максимальным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кроме безусловного оздоровительного эффекта, во время этой экскурсии в легкой и непринужденной форме вы узнаете:

Сколько лет Смоленску на самом деле

Какой Конь строил смоленскую стену, и кем он был в реальности

За что Наполеон обиделся на Смоленск, и кому из русских военачальников в городе он предлагал с сохранением всех почестей перейти на его сторону

На какие деньги знаменитая танкистка Мария Октябрьская купила танк, почему знаменитый фантаст Александр Беляев так и не стал священником

Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский

Были ли у оленя «с дачи Геринга» крылья

Кроме этого, мы, конечно, поговорим о легендах и былях Смоленска, о том, чем он жил в прошлом и к чему пришел в настоящем. Бонус всем участникам экскурсии – веселая разминка на крепости!

Организационные детали

Экскурсия – беговая. Обязательное условие – наличие спортивной обуви и одежды. Маршрут проходит по пересеченной местности, с достаточно крутыми подъемами и спусками. Перепад высот в черте города – 90 метров. Протяженность маршрута около 6 км.