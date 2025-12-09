Описание экскурсииСмоленск - место, где неоднократно решалась судьба России. Так было в Смутное время и во время двух Отечественных войн. Событиям тех героических эпох посвящено у нас немало прекрасных уникальных памятников, те годы помнят и многие исторические здания. Основные такие объекты мы увидим на маршруте обзорной экскурсии. Хотя, конечно, история нашего края намного глубже и разнообразнее, она с древности до наших дней изобилует яркими событиями, фактами, заметными выдающимися людьми и не только знаменитыми смолянами. В течение 2,5-3 часов мы посетим площадь Ленина и Лопатинский сад, пройдем сквер Памяти Героев и окажемся на площади Победы, затем перейдем в сад Блонье и по улицам Ленина и Большая Советская направимся на Соборный холм, где находится "бриллиант в нашей туристической короне" - Свято-Успенский кафедральный собор с его святынями и богатым резным иконостасом, а также захватывающими видами, открывающимися со смотровой площадки за храмом. И завершим мы экскурсию на Владимирской набережной государствообразующего Днепра… В течение экскурсии я разверну ленту истории Смоленщины, тесно переплетенной с общероссийской историей. Расскажу о находящихся на маршруте памятниках и зданиях, а также связанных с ними событиях и людях. В работе я неизменно использую альбом с историческими фотографиями, карты и схемы. Сопровождаю рассказ цитатами из летописей и исторических документов, читаю стихи и привожу слова очевидцев описываемых событий. Умеренно разбавляю материал шутками, легендами, историческим анекдотами, байками… По итогам такого трехчасового путешествия у гостей, по задумке, должна сложиться яркая, наглядная и логичная картина Смоленской истории, гармонично переплетенная с Русской историей. А сам Смоленск, уверен, останется в памяти гостей светлым образом уютного красивого очень историчного города с непростой героической судьбой и открытыми добродушными жителями.
Во все дни недели с 9 до 19 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина. Центральная площадь Смоленска со зданием Правительства, драмтеатром им. Грибоедова, памятником Ленину и живописным ансамблем из послевоенных сталинок и сада Блонье
- Улица Карла Маркса. Короткая пешеходная улица образованная зданиями XIX века, среди которых и гимназия им. Пржевальского
- Лопатинский сад. Центральный парк культуры и отдыха им. Лопатина. В числе прочего здесь находятся: «Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» Королевский бастион со рвом/прудом и перекинутым через него Горбатым мостиком памятник Софийскому полку могила генерала Скалона несколько башен и стен (прясел) Смоленской крепости
- Сквер Памяти Героев. Главная церемониальная площадка Смоленска, посвященная героям двух Отечественных войн и СВО. Мы увидим: Вечныый огонь и могилы воинов Красной армии, среди которых могила "Знаменосца Победы" Михаила Егорова, памятник "Благодарная Россия героям 1812 года" и бюсты полководцев первой Отечественной войны, памятный знак партизанам 1812 года и памятник героям СВО
- Площадь Победы. Широкий живописный ансамбль площади представлен сквером с памятником Твардовскому и Теркину, бывшим зданием гостиницы Смоленск, башней Моховой и пряслами крепости, бывшим кинотеатром "Октябрь" и памятником "Защитникам и освободителям Смоленска" перед ним
- Сад Блонье. Один из самых живописных уголков Смоленска - тенистый исторический сад, засаженный деревьями и благоустроенный. Из зданий по периметру особо выделяются Смоленская филармония (бывшее Дворянское собрание) и Смоленская художественная галерея (бывшее реальное училище). Здесь же стоит прекрасный памятники композитору Михаилу Глинке и любимец смолян и гостей города памятник «Олень Смоленский»
- Улица Ленина. Наш небольшой пешеходный «Арбатик», образованный двумя линиями зданий второй половины XIX века и 1950-х годов
- Улица Большая Советская. Живописная, хотя и шумная центральная улица Смоленска, ведущая к Свято-Успенскому кафедральному собору. Купеческая застройка второй половины XIX века перемежается с послевоенными сталинками, а также ансамблем Свято-Троицкого монастыря XVIII века
- Соборный холм. Здесь расположены: Свято-Успенский и Богоявленский соборы, церковь Иоанна Предтечи и бывшее здание консистории с архиерейскими палатами. В центре обширного Соборного двора находится современный памятник князю Владимиру Мономаху. За Успенским собором смотровая площадка с захватывающими дух видами, открывающимися с высокого крутого холма, господствующим над округой. А невероятно богатое и торжественное внутреннее убранство одного из красивейших храмов Европы с его реликвиями и золоченым 32-метровым иконостасом оставляет мало равнодушных. Тому способствует и удивительная метафизическая история Собора
- Кутузовский сквер. Отсюда, от памятника Кутузову открывается самый лучший фирменный вид Смоленска - на ансамбль Соборного холма, Троицкий монастырь и часть улицы Большая Советская
- Владимирская набережная Днепра. Живописная набережная государствообразующей славянской реки с участком Смоленской крепости, памятником князю Владимиру Крестителю и широкими видами на противоположный берег является финальной точкой нашей обзорной экскурсии по древнему героическому Смоленску
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Правительство Смоленской области, Администрация · муниципальное образование Смоленск, Ленинский район, площадь Ленина, 1
Завершение: Владимирская набережная реки Днепр
Когда и сколько длится?
Когда: Во все дни недели с 9 до 19 часов.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
