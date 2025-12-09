Описание Ответы на вопросы

Сергей Ваш гид в Смоленске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Как проходит Пешком Когда Во все дни недели с 9 до 19 часов. 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Смоленск - место, где неоднократно решалась судьба России. Так было в Смутное время и во время двух Отечественных войн. Событиям тех героических эпох посвящено у нас немало прекрасных уникальных памятников, те годы помнят и многие исторические здания. Основные такие объекты мы увидим на маршруте обзорной экскурсии. Хотя, конечно, история нашего края намного глубже и разнообразнее, она с древности до наших дней изобилует яркими событиями, фактами, заметными выдающимися людьми и не только знаменитыми смолянами. В течение 2,5-3 часов мы посетим площадь Ленина и Лопатинский сад, пройдем сквер Памяти Героев и окажемся на площади Победы, затем перейдем в сад Блонье и по улицам Ленина и Большая Советская направимся на Соборный холм, где находится "бриллиант в нашей туристической короне" - Свято-Успенский кафедральный собор с его святынями и богатым резным иконостасом, а также захватывающими видами, открывающимися со смотровой площадки за храмом. И завершим мы экскурсию на Владимирской набережной государствообразующего Днепра… В течение экскурсии я разверну ленту истории Смоленщины, тесно переплетенной с общероссийской историей. Расскажу о находящихся на маршруте памятниках и зданиях, а также связанных с ними событиях и людях. В работе я неизменно использую альбом с историческими фотографиями, карты и схемы. Сопровождаю рассказ цитатами из летописей и исторических документов, читаю стихи и привожу слова очевидцев описываемых событий. Умеренно разбавляю материал шутками, легендами, историческим анекдотами, байками… По итогам такого трехчасового путешествия у гостей, по задумке, должна сложиться яркая, наглядная и логичная картина Смоленской истории, гармонично переплетенная с Русской историей. А сам Смоленск, уверен, останется в памяти гостей светлым образом уютного красивого очень историчного города с непростой героической судьбой и открытыми добродушными жителями.

