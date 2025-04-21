читать дальше интерес и любовь к своему делу на первом месте, это всегда чувствуется. Прогулка получилась очень целостной, материал выверен, маршрут удобен и составлен идеально для первого знакомства со Смоленском. Отдельно отмечу, что Дмитрий - отличный рассказчик, его речь очень приятно и легко слушать. Благодаря этому нет ощущения, что ты на лекции или на экскурсии в группе - вместо этого чувствуешь себя на прогулке с интересным собеседником. Интересно, комфортно, познавательно. Рекомендую!

Хочу сказать огромное "Спасибо" Дмитрию за его подход к делу и за его отношение к тому, чем он занимается. Когда