Свято-Троицкий монастырь – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкий монастырь» в Смоленске, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомьтесь, Смоленск
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск духовный
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
25 апр в 13:00
27 апр в 08:00
5500 ₽ за всё до 25 чел.
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 апреля 2025
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо Дмитрию за интересный рассказ про Смоленск. Информативно,познавательно и главное не скучно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    17 апреля 2025
    Знакомьтесь, Смоленск
    Хочу сказать огромное "Спасибо" Дмитрию за его подход к делу и за его отношение к тому, чем он занимается. Когда
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    интерес и любовь к своему делу на первом месте, это всегда чувствуется. Прогулка получилась очень целостной, материал выверен, маршрут удобен и составлен идеально для первого знакомства со Смоленском. Отдельно отмечу, что Дмитрий - отличный рассказчик, его речь очень приятно и легко слушать. Благодаря этому нет ощущения, что ты на лекции или на экскурсии в группе - вместо этого чувствуешь себя на прогулке с интересным собеседником. Интересно, комфортно, познавательно. Рекомендую!

  • О
    Олеся
    15 апреля 2025
    Знакомьтесь, Смоленск
    Все было прекрасно 🙏🏻☺️ Экскурсовод прекрасный мужчина, которого с удовольствием слушали и мы с мужем и мамуля и даже двухгодовалая малышка! Спасибо большое!
  • О
    Олег
    3 марта 2025
    Смоленск духовный
    Отличная, познавательная, интересная, структурированная экскурсия. Светлана умеет захватить внимание с самого начала и держит его на протяжении всей экскурсии.
  • О
    Ольга
    7 октября 2024
    Смоленск духовный
    Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от Светланы! Экскурсия получилась очень
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    душевной, информативной, познавательной и самое главное интереснейшей, с такой любовью к своему родному городу! Время пролетело так быстро, хотя экскурсия длится 3 часа. Это была не просто экскурсия, а великолепная дружеская прогулка, которая нас погрузила в историю этого чудесного и красивейшего города! Мы остались очень довольны! Спасибо Светлане за прогулку и познавательный рассказ!

    Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию отРедко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию отРедко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию отРедко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию отРедко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
  • А
    Алексей
    16 сентября 2024
    Смоленск духовный
    У Светланы есть замечательная помощница Татьяна. Одновременно объёмная и лёгкая экскурсия благодаря знаниям и живому изложение экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Свято-Троицкий монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Свято-Троицкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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