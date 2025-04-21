Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
25 апр в 13:00
27 апр в 08:00
5500 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 апреля 2025Спасибо Дмитрию за интересный рассказ про Смоленск. Информативно,познавательно и главное не скучно. Рекомендую.
- ССергей17 апреля 2025Хочу сказать огромное "Спасибо" Дмитрию за его подход к делу и за его отношение к тому, чем он занимается. Когда
- ООлеся15 апреля 2025Все было прекрасно 🙏🏻☺️ Экскурсовод прекрасный мужчина, которого с удовольствием слушали и мы с мужем и мамуля и даже двухгодовалая малышка! Спасибо большое!
- ООлег3 марта 2025Отличная, познавательная, интересная, структурированная экскурсия. Светлана умеет захватить внимание с самого начала и держит его на протяжении всей экскурсии.
- ООльга7 октября 2024Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от Светланы! Экскурсия получилась очень
- ААлексей16 сентября 2024У Светланы есть замечательная помощница Татьяна. Одновременно объёмная и лёгкая экскурсия благодаря знаниям и живому изложение экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Свято-Троицкий монастырь»
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