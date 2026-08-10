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Аудиоспектакль с гидом в Смоленске

«Невидимый гость»: ключ в другую реальность - наушники
На время аудиоспектакля могучие башни крепости, старинные парки и неприметные дворики превратятся в живые декорации. А вы станете и участником, и зрителем, и слушателем.

Перенесётесь в прошлое, познакомитесь с историями и легендами города, насладитесь классической музыкой и встретите местных ангелов. С вами будет молодой и обаятельный проводник Фёдор.
Аудиоспектакль с гидом в Смоленске
Аудиоспектакль с гидом в Смоленске
Аудиоспектакль с гидом в Смоленске

Описание аудиогида

  • Южный участок Смоленской крепости — вместе с одним из героев спектакля вы узнаете о грандиозном строительстве «Ожерелья Руси»
  • Королевская крепость — гид-проводник Фёдор расскажет секреты уникальной фортификации времён польского владычества
  • Смоленские ангелы — неотъемлемые спутники на протяжении всего променада
  • Лопатинский парк — райский уголок города. Здесь, под классическую музыку, вы услышите историю его основателя и ключевых достопримечательностей города
  • Парк «Блонье» — вас ждёт не только знакомство с тайнами, но и … вальс!
  • Улица Ленина — местный Арбат будет полон сюрпризов и интересных, правдивых историй от главных героев аудиоспектакля

Вы узнаете:

  • про первый дом, рекламирующий продукцию своего владельца
  • из-за чего когда-то конкурировали купцы Смоленска
  • про причины и масштабы строительства Смоленской крепости, а также её секреты и легенды
  • как жила центральная улица Ленина более 120 лет назад

А ещё вы познакомитесь с людьми, оставившими свой яркий след в истории Смоленска, перенесётесь в день открытия памятника Михаилу Глинке и окунётесь в его музыку.

Здесь всё, как в настоящем театре: над спектаклем работали сценарист, консультант, режиссёр, звукорежиссёр и профессиональные актёры озвучивания — выпускники ведущих театральных вузов Москвы.

Организационные детали

  • Каждый участник получит персональные наушники
  • С вами будет гид-проводник Фёдор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 18 лет1330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид-экскурсовод родом из Смоленской области. Покажу наш старинный русский город таким, какой он есть, и расскажу о нём. Со мной вы за несколько часов поймёте и прочувствуете
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наш город, узнаете важнейшие факты, увидите панорамные виды с различных ракурсов. Вы сможете раскрыть загадки Лопатинского сада, оценить величие крепостной стены, узнать о судьбах известных смолян и многое другое. Каждая экскурсия сопровождается дополнительными фотоматериалами, живым рассказом и показом. После нашей прогулки вы навсегда влюбитесь в город и захотите вернуться вновь.

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