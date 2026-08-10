На время аудиоспектакля могучие башни крепости, старинные парки и неприметные дворики превратятся в живые декорации. А вы станете и участником, и зрителем, и слушателем. Перенесётесь в прошлое, познакомитесь с историями и легендами города, насладитесь классической музыкой и встретите местных ангелов. С вами будет молодой и обаятельный проводник Фёдор.

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Описание аудиогида

Южный участок Смоленской крепости — вместе с одним из героев спектакля вы узнаете о грандиозном строительстве «Ожерелья Руси»

— вместе с одним из героев спектакля вы узнаете о грандиозном строительстве «Ожерелья Руси» Королевская крепость — гид-проводник Фёдор расскажет секреты уникальной фортификации времён польского владычества

— гид-проводник Фёдор расскажет секреты уникальной фортификации времён польского владычества Смоленские ангелы — неотъемлемые спутники на протяжении всего променада

— неотъемлемые спутники на протяжении всего променада Лопатинский парк — райский уголок города. Здесь, под классическую музыку, вы услышите историю его основателя и ключевых достопримечательностей города

— райский уголок города. Здесь, под классическую музыку, вы услышите историю его основателя и ключевых достопримечательностей города Парк «Блонье» — вас ждёт не только знакомство с тайнами, но и … вальс!

— вас ждёт не только знакомство с тайнами, но и … вальс! Улица Ленина — местный Арбат будет полон сюрпризов и интересных, правдивых историй от главных героев аудиоспектакля

Вы узнаете:

про первый дом, рекламирующий продукцию своего владельца

из-за чего когда-то конкурировали купцы Смоленска

про причины и масштабы строительства Смоленской крепости, а также её секреты и легенды

как жила центральная улица Ленина более 120 лет назад

А ещё вы познакомитесь с людьми, оставившими свой яркий след в истории Смоленска, перенесётесь в день открытия памятника Михаилу Глинке и окунётесь в его музыку.

Здесь всё, как в настоящем театре: над спектаклем работали сценарист, консультант, режиссёр, звукорежиссёр и профессиональные актёры озвучивания — выпускники ведущих театральных вузов Москвы.

Организационные детали