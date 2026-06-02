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Усадьба Глинки - Новоспасское

Путешествие в Новоспасское подарит вам уникальную возможность познакомиться с родиной великого композитора и насладиться красотой природы
Родина Михаила Глинки - село Новоспасское, часто называемое «Смоленской Швейцарией», предлагает вам окунуться в мир вдохновения композитора.

Здесь, среди живописных пейзажей, можно посетить воссозданный дом рода Глинки и единственный в России музей, посвящённый его жизни и творчеству.

Прогулка по усадебному парку, где сохранились вековые деревья, и посещение Спасо-Преображенской церкви сделают ваш день незабываемым
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Живописные пейзажи Смоленской Швейцарии
  • 🏛 Воссозданный дом рода Глинки
  • 🎶 Единственный в России музей Глинки
  • 🌲 Прогулка по усадебному парку
  • ⛪ Посещение Спасо-Преображенской церкви

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа особенно красива и комфортна для прогулок. В это время парк радует зеленью, а погода способствует длительным экскурсиям. В октябре и ноябре также можно насладиться золотой осенью, хотя может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское

Что можно увидеть

  • Воссозданный дом рода Глинки
  • Музей Глинки
  • Приусадебный парк
  • Спасо-Преображенская церковь

Описание экскурсии

Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.

На родину Глинки

И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».

Места, где мы побываем

  • Воссозданный дом рода Глинки
  • Единственный в России музей Глинки
  • Приусадебный парк и дуб-исполин
  • Спасо-Преображенская церковь

Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
  • Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
  • Для посещения храмов женщинам желательно иметь головной убор
  • Билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно — 200 руб. /чел.
  • В стоимость не включены сувениры и личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Елена
Замечательный день и интереснейшая экскурсия!!! Заслуживает высшей оценки и даже больше! Юлия обладает глубокими знаниями по истории Смоленской земли и умеет это интересно преподнести. Именно так, что по окончании экскурсии
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много информации сохраняется, а не улетучивается буквально по завершении программы. Все было на самом высоком уровне! Начиная от чистого комфортного автомобиля, далее познавательная беседа о городе и области, его истории, местах куда можно было бы поехать, аккуратное вождение, отлично организованная экскурсия в самом Новоспасском, прогулка по парку и посещение Новоспасского храма в праздник Троицы! На обратном пути исторические загадки и посещение хутора в Загорье, дом родителей А. Т. Твардовского. Нам очень запомнится этот день, уже есть планы вернуться летом или осенью! Юлия, большое спасибо! И забыла))) Еще был заезд за вкусными сувенирами!!!, за это отдельная благодарность!

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Елена, благодарю за положительный отзыв о моей работе.
Такие отзывы всегда вдохновляют на дальнейшую работу и реализацию новых идей и маршрутов.
Пусть
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воспоминания о поездке в Новоспасское подольше останутся с вами. Ну и вкусные сувениры из Смоленска станут приятным гастрономическим открытием региона.
Жду вас снова в Смоленске!
Ведь вы теперь точно знаете, что у нас есть что посмотреть и чему удивиться!

С уважением, Юлия

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Б
Надежда. Ирина 22.06.2024 Вот кто бы чтобы мне не сказал, а любая экскурсионная поездка зависит от конкретного организатора!
Вот эта экскурсия нам запомнится наверное очень надолго, как впрочем и экскурсовод! Дорога
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до усадьбы и от, занимала около 4-х часов, но нисколько не было утомительно, спать нам тоже не хотелось! Мы столько много информации узнали дополнительно! И в усадьбе Глинки, помимо экскурсии с местным экскурсоводом, мы еще продолжали наслаждаться информацией от нашего организатора-экскурсовода! Слушая такого человека, историка с Большой буквы, хочется опять и опять вернуться обратно, но только с ней. Этого человека зовут ЮЛИЯ.
Мы очень благодарны Юлии за такую увлекательную, познавательную, интересную и очень обширную информацию не только по нашей основной теме, но и прочую интересную информацию о Смоленском крае! Спасибо большое Юлии! Это человек- уникум-историк! Очень даже рекомендуем Юлию для проведения экскурсий.
P.S. это при том, что она сама еще и водитель!

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К
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию в Новоспасское! Остались под большим впечатлением! Узнали много нового об истории Смоленска и биографии М. И. Глинки. Юлия - прекрасный рассказчик: интересно и взрослым, и детям. От экскурсии с Юлией во Фленово остались такие же замечательные впечатления.
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Т
Были на экскурсии в усадьбу Глинки, все прошло просто замечательно, Юлия замечательно проводит экскурсию, ее организацию, человек знающий и любящий свое дело. Рекомендую посетить такое прекрасное место в нашей матушке России. Еще раз спасибо!
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