Родина композитора М. И. Глинки — село Новоспасское. Его часто называют «Смоленской Швейцарией» — так красива местная природа. Неудивительно, что композитор здесь черпал вдохновение! Вы тоже вдохновитесь пейзажами, а также оцените воссозданный дом рода Глинки, побываете в единственном в России музее композитора и узнаете о жизни и творчестве Михаила Ивановича.

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.

На родину Глинки

И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».

Места, где мы побываем

Воссозданный дом рода Глинки

Единственный в России музей Глинки

Приусадебный парк и дуб-исполин

Спасо-Преображенская церковь

Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.

Село Алексино и усадьба Барышниковых (по желанию). Уникальный дворцовый ансамбль, в создании которого принимали участие архитекторы Жилярди, Казаков и безвестные крепостные мастера. Мы сможем прогуляться по его территории, рассмотреть старинную архитектуру.

Организационные детали