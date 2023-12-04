Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
Неудивительно, что композитор здесь черпал вдохновение! Вы тоже вдохновитесь пейзажами, а также оцените воссозданный дом рода Глинки, побываете в единственном в России музее композитора и узнаете о жизни и творчестве Михаила Ивановича.
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Описание
Что вас ожидает
Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.
На родину Глинки
И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».
Места, где мы побываем
- Воссозданный дом рода Глинки
- Единственный в России музей Глинки
- Приусадебный парк и дуб-исполин
- Спасо-Преображенская церковь
Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.
Село Алексино и усадьба Барышниковых (по желанию). Уникальный дворцовый ансамбль, в создании которого принимали участие архитекторы Жилярди, Казаков и безвестные крепостные мастера. Мы сможем прогуляться по его территории, рассмотреть старинную архитектуру.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
- Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
- Для посещения храмов женщинам желательно иметь головной убор
- Билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно — 200 руб. /чел.
- Если захотите заехать в усадьбу Барышниковых в селе Алексино, то к стоимости экскурсии + 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.