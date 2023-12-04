Усадьба Глинки - Новоспасское

Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей

Родина композитора М. И. Глинки — село Новоспасское. Его часто называют «Смоленской Швейцарией» — так красива местная природа.

Неудивительно, что композитор здесь черпал вдохновение! Вы тоже вдохновитесь пейзажами, а также оцените воссозданный дом рода Глинки, побываете в единственном в России музее композитора и узнаете о жизни и творчестве Михаила Ивановича.
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
Усадьба Глинки - Новоспасское
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Описание

Что вас ожидает

Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.

На родину Глинки

И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».

Места, где мы побываем

  • Воссозданный дом рода Глинки
  • Единственный в России музей Глинки
  • Приусадебный парк и дуб-исполин
  • Спасо-Преображенская церковь

Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.

Село Алексино и усадьба Барышниковых (по желанию). Уникальный дворцовый ансамбль, в создании которого принимали участие архитекторы Жилярди, Казаков и безвестные крепостные мастера. Мы сможем прогуляться по его территории, рассмотреть старинную архитектуру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
  • Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
  • Для посещения храмов женщинам желательно иметь головной убор
  • Билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно — 200 руб. /чел.
  • Если захотите заехать в усадьбу Барышниковых в селе Алексино, то к стоимости экскурсии + 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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