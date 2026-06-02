Родина Михаила Глинки - село Новоспасское, часто называемое «Смоленской Швейцарией», предлагает вам окунуться в мир вдохновения композитора.
Здесь, среди живописных пейзажей, можно посетить воссозданный дом рода Глинки и единственный в России музей, посвящённый его жизни и творчеству.
Прогулка по усадебному парку, где сохранились вековые деревья, и посещение Спасо-Преображенской церкви сделают ваш день незабываемым
Здесь, среди живописных пейзажей, можно посетить воссозданный дом рода Глинки и единственный в России музей, посвящённый его жизни и творчеству.
Прогулка по усадебному парку, где сохранились вековые деревья, и посещение Спасо-Преображенской церкви сделают ваш день незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Живописные пейзажи Смоленской Швейцарии
- 🏛 Воссозданный дом рода Глинки
- 🎶 Единственный в России музей Глинки
- 🌲 Прогулка по усадебному парку
- ⛪ Посещение Спасо-Преображенской церкви
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа особенно красива и комфортна для прогулок. В это время парк радует зеленью, а погода способствует длительным экскурсиям. В октябре и ноябре также можно насладиться золотой осенью, хотя может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Воссозданный дом рода Глинки
- Музей Глинки
- Приусадебный парк
- Спасо-Преображенская церковь
Описание экскурсии
Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.
На родину Глинки
И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».
Места, где мы побываем
- Воссозданный дом рода Глинки
- Единственный в России музей Глинки
- Приусадебный парк и дуб-исполин
- Спасо-Преображенская церковь
Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
- Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
- Для посещения храмов женщинам желательно иметь головной убор
- Билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно — 200 руб. /чел.
- В стоимость не включены сувениры и личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный день и интереснейшая экскурсия!!! Заслуживает высшей оценки и даже больше! Юлия обладает глубокими знаниями по истории Смоленской земли и умеет это интересно преподнести. Именно так, что по окончании экскурсии
Юлия
Ответ организатора:
Елена, благодарю за положительный отзыв о моей работе.
Такие отзывы всегда вдохновляют на дальнейшую работу и реализацию новых идей и маршрутов.
Пусть
Такие отзывы всегда вдохновляют на дальнейшую работу и реализацию новых идей и маршрутов.
Пусть
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Б
Надежда. Ирина 22.06.2024 Вот кто бы чтобы мне не сказал, а любая экскурсионная поездка зависит от конкретного организатора!
Вот эта экскурсия нам запомнится наверное очень надолго, как впрочем и экскурсовод! Дорога
Вот эта экскурсия нам запомнится наверное очень надолго, как впрочем и экскурсовод! Дорога
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К
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию в Новоспасское! Остались под большим впечатлением! Узнали много нового об истории Смоленска и биографии М. И. Глинки. Юлия - прекрасный рассказчик: интересно и взрослым, и детям. От экскурсии с Юлией во Фленово остались такие же замечательные впечатления.
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Т
Были на экскурсии в усадьбу Глинки, все прошло просто замечательно, Юлия замечательно проводит экскурсию, ее организацию, человек знающий и любящий свое дело. Рекомендую посетить такое прекрасное место в нашей матушке России. Еще раз спасибо!
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