Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа особенно красива и комфортна для прогулок. В это время парк радует зеленью, а погода способствует длительным экскурсиям. В октябре и ноябре также можно насладиться золотой осенью, хотя может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.

Родина Михаила Глинки - село Новоспасское, часто называемое «Смоленской Швейцарией», предлагает вам окунуться в мир вдохновения композитора. Здесь, среди живописных пейзажей, можно посетить воссозданный дом рода Глинки и единственный в России музей, посвящённый его жизни и творчеству. Прогулка по усадебному парку, где сохранились вековые деревья, и посещение Спасо-Преображенской церкви сделают ваш день незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога до Новоспасского займёт 1,5 часа. За это время мы пообщаемся, обсудим историю края и современную жизнь.

На родину Глинки

И вот мы в живописном месте, где композитор провёл своё детство, но куда он возвращался и в зрелом возрасте. Усадебный парк сильно пострадал во время Великой отечественной войны. Много деревьев погибло, часть из них была вырублена, но всё же сохранилось около 300 вековых деревьев, среди которых — девять дубов, посаженных самим Глинкой. В том числе дуб-исполин, под которым Глинка сочинял партитуру «Руслана и Людмилы».

Места, где мы побываем

Воссозданный дом рода Глинки

Единственный в России музей Глинки

Приусадебный парк и дуб-исполин

Спасо-Преображенская церковь

Я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о жизни и творчестве композитора.

Организационные детали