Визитная карточка Смоленска
Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор. Здесь вы увидите уникальные святыни:
- сандалии св. воина Меркурия (XIII в. )
- золотом тканая плащаница мастерских княгини Евфросинии Старицкой (XVI в. )
- чудотворный образ Иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия» (XVII в. )
Соборная гора
Не менее интересен и остальной архитектурный ансамбль Соборного холма. Это самое сакральное место нашего города, поражающее своей красотой и уникальной историей. Здесь вы увидите храмы на Соборном дворе, возведенные в XVIII–XIX веках, здание Архиерейских палат, Соборную колокольню и памятник Владимиру Мономаху. Также мы побываем на смотровых площадках, полюбуемся на знаменитую башню Веселуха и церкви Заднепровья.