Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории

Мы посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска - кафедральный...

Мы посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска — кафедральный Успенский собор.

Он выстроен на том месте, где ещё в XI веке венчался Владимир Мономах.

Вы увидите уникальные святыни, известность которых уходит далеко за пределы Смоленской земли, полюбуетесь на город с самой высокой точки Смоленска и узнаете о самых знаковых событиях истории смоленской с X века до наших дней.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории

Что вы увидите 🤩

  • Успенский собор
  • Соборный холм
  • Смотровые площадки
Визитная карточка Смоленска

Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор. Здесь вы увидите уникальные святыни:

  • сандалии св. воина Меркурия (XIII в. )
  • золотом тканая плащаница мастерских княгини Евфросинии Старицкой (XVI в. )
  • чудотворный образ Иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия» (XVII в. )
Соборная гора
Не менее интересен и остальной архитектурный ансамбль Соборного холма. Это самое сакральное место нашего города, поражающее своей красотой и уникальной историей. Здесь вы увидите храмы на Соборном дворе, возведенные в XVIII–XIX веках, здание Архиерейских палат, Соборную колокольню и памятник Владимиру Мономаху. Также мы побываем на смотровых площадках, полюбуемся на знаменитую башню Веселуха и церкви Заднепровья.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на 1-1
  • 5 часа
Что не входит
  • Покупки в Церковной и хлебной лавке
Где начинаем и завершаем
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
Завершение: ул. Большая Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00

Вадим М.
Вадим М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Смоленске

Духовные святыни древнего Смоленска
Индивидуальная экскурсия
2 800
за 1-5 чел.
Духовные святыни древнего Смоленска
Во время экскурсии Вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает...
по запросу
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Индивидуальная экскурсия
1 600
за 1-5 чел.
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Прогуливаясь по Соборному холму, мы прикоснёмся к более чем тысячелетней истории города
Ежедневно по договоренности
Тысячелетняя история Смоленска
Индивидуальная экскурсия
5
167
2 650
за 1-10 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Самобытный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
5
181
2 200
за 1-15 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Один Смоленский выходной
5
1
1 990
за 1 чел.
Один Смоленский выходной
Что мы знаем о Смоленске
Согласно расписанию в календаре
Смоленск: вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2 500
за 1-15 чел.
Смоленск: вдоль и поперек
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее...
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Православные святыни Смоленска
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Православные святыни Смоленска
Смоленск - древний русский город, который может похвастаться сразу тремя храмами, построенными в XII...
Ежедневно
Золотые купола Смоленска
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 000
за 1-10 чел.
Золотые купола Смоленска
Изучить величественный Успенский собор и церкви XII века, а также погулять по живописной набережной
Непарадный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-15 чел.
Непарадный Смоленск
Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю
Ежедневно
Смоленск — город удивительных историй
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 000
за 1-10 чел.
Смоленск — город удивительных историй
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Индивидуальная экскурсия
5
7
1 800
за 1-10 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Посетить храмы 12 века и познакомиться с традициями местного каменного строительства
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
5 000
за 1-10 чел.
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены

Вадим М. проводит ещё 11 экскурсий

Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Индивидуальная экскурсия
5
18
2 000
за 1-16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города, окунётесь в его...
ежедневно
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Индивидуальная экскурсия
5
13
2 500
за 1-16 чел.
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Смоленск - спокойный и уютный город с героическим прошлым
ежедневно с 08-00 до 15-30
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
2 000
за 1-16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Я расскажу историю, которой нет в учебниках и Википедии
По договоренности
«На семи холмах» - история древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
11
3 800
за 1-16 чел.
«На семи холмах» - история древнего города
Нас ждет пешеходная прогулка по "старому центру" города и автопоездка по историческим местам
Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Четыре века истории города за два часа
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-16 чел.
Четыре века истории города за два часа
Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту...
Ежедневно
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 000
за 1-16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...
ежедневно
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
Индивидуальная экскурсия
5
10
2 500
за 1-16 чел.
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
Мы посетим сказочный домик Теремок - шедевр деревянного зодчества
Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-4 чел.
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
ежедневно
Тайны Гнездовского леса
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-16 чел.
Тайны Гнездовского леса
Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами
Ежедневно
Были и легенды Смоленской крепости
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 000
за 1-16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье,...
Ежедневно
«Путешествие из IX века…» : Смоленск - Гнездово
Индивидуальная экскурсия
5
10
7 500
за 1-16 чел.
«Путешествие из IX века…» : Смоленск - Гнездово
Присоединяйтесь к семичасовой программе с рассказом об истории древнего города с языческих времён до...
Ежедневно в дневное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Смоленске
🇷🇺