Мы посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска — кафедральный Успенский собор.



Он выстроен на том месте, где ещё в XI веке венчался Владимир Мономах.



Вы увидите уникальные святыни, известность которых уходит далеко за пределы Смоленской земли, полюбуетесь на город с самой высокой точки Смоленска и узнаете о самых знаковых событиях истории смоленской с X века до наших дней.