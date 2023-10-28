Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
Остались ли продукты постсоветского пространства без ГМО? Абхазия на этот вопрос ответит уверенно — да! Вы попробуйте 6 сортов чая ручного сбора, домашние и марочные вина, мёд, варенье и горный сыр. Познакомитесь с местной кухней во время обеда в живописном месте у реки.
А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР.
А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дары Абхазии
На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из Сочи и отвезём в Гагру, где и пройдут дегустации. Вы попробуете:
- Чай. Гид расскажет вам историю чайных плантаций. Как чай собирать? Когда? Как с одного чайного листика получить более 4 сортов — чёрный, зелёный, жёлтый, красный? Ответы на эти вопросы узнаете на экскурсии. И, конечно же, попробуете несколько сортов.
- Вино. Вы продегустируете ряд домашних и марочных вин абхазского производства Хванчкара, Киндзмараули и т. д. Опытный винодел ознакомит вас с содержанием каждого напитка, а также видами винограда и способами приготовления вина. Также в ассортименте — коньячные напитки и чача.
- Сыр. Вы увидите действующие коптильни, в которых делают сыр (козий, овечий, коровий). Все эти виды, а также редкий сорт сыра, который не подлежит копчению — буйволиный, вы сможете попробовать.
- Мёд. Посетим местную пасеку, где вы познакомитесь с нелёгким процессом собирания мёда. Вы увидите пчелу-труженицу, заглянете внутрь домика, где она живет и «работает», собирая нектар с мандаринов, хурмы, бананов, апельсинов, лимонов и других растений. Продегустируете несколько сортов горного мёда.
Обед и прогулка по Гагре
После дегустаций мы отправимся на обед в уютное место на берегу реки, где вы попробуете абхазскую национальную кухню. А затем погуляем по Гагре. Вы увидите дворец принца Ольденбургского, знаменитую Колоннаду, фрагменты крепости 1 века, Зимний театр и узнаете историю этого популярного во времена царского правительства и СССР курорта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen или внедорожнике Toyota Land Cruiser
- Дегустация и обед входят в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсия доступна только для граждан РФ, Киргизии, Армении, ДНР и ЛНР
- При пересечении границы Россия-Абхазия вы проходите паспортный контроль, поэтому перед бронированием, пожалуйста, проверьте свои задолженности, чтобы не было запретов на выезд. Граждан из других государств просим уточнить в переписке перед бронированием, нет ли запрета для въезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Сочи
Привет! Меня зовут Олег. Живу в городе Сочи. Страж работы 10 лет. Экскурсовод с дипломом о профессиональной переподготовке, ознакомлю вас с лучшими достопримечательностями Сочи и Абхазии, а также покажу самые красивые природные места. Предоставляю услуги на двух автомобилях (по вашему желанию, в зависимости от количества человек): Микроавтобус Volkswagen и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Гастрономические
Абхазия
Парки
Природа и пейзажи
Гагры
Винные туры
Дегустационные туры
На микроавтобусе
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
9 часов
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Ваш адрес в Сочи или Адлере
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
от 1190010 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
от отеля, где остановились туристы
3 ноя
5 ноя
8 ноя
9 ноя
от 15 590₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
12 950₽ за всё до 4 чел.