Остались ли продукты постсоветского пространства без ГМО? Абхазия на этот вопрос ответит уверенно — да! Вы попробуйте 6 сортов чая ручного сбора, домашние и марочные вина, мёд, варенье и горный сыр. Познакомитесь с местной кухней во время обеда в живописном месте у реки.
А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР.
А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР.
Описание экскурсии
Дары Абхазии
На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из Сочи и отвезём в Гагру, где и пройдут дегустации. Вы попробуете:
- Чай. Гид расскажет вам историю чайных плантаций. Как чай собирать? Когда? Как с одного чайного листика получить более 4 сортов — чёрный, зелёный, жёлтый, красный? Ответы на эти вопросы узнаете на экскурсии. И, конечно же, попробуете несколько сортов.
- Вино. Вы продегустируете ряд домашних и марочных вин абхазского производства Хванчкара, Киндзмараули и т. д. Опытный винодел ознакомит вас с содержанием каждого напитка, а также видами винограда и способами приготовления вина. Также в ассортименте — коньячные напитки и чача.
- Сыр. Вы увидите действующие коптильни, в которых делают сыр (козий, овечий, коровий). Все эти виды, а также редкий сорт сыра, который не подлежит копчению — буйволиный, вы сможете попробовать.
- Мёд. Посетим местную пасеку, где вы познакомитесь с нелёгким процессом собирания мёда. Вы увидите пчелу-труженицу, заглянете внутрь домика, где она живет и «работает», собирая нектар с мандаринов, хурмы, бананов, апельсинов, лимонов и других растений. Продегустируете несколько сортов горного мёда.
Обед и прогулка по Гагре
После дегустаций мы отправимся на обед в уютное место на берегу реки, где вы попробуете абхазскую национальную кухню. А затем погуляем по Гагре. Вы увидите дворец принца Ольденбургского, знаменитую Колоннаду, фрагменты крепости 1 века, Зимний театр и узнаете историю этого популярного во времена царского правительства и СССР курорта.
Организационные детали
- Экскурсионная программа начинается на территории Абхазии
- В цену включён трансфер из Сочи к месту начала экскурсии и обратно на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen или внедорожнике Toyota Land Cruiser
- Дегустация входит в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсия доступна только для граждан РФ, Киргизии, Армении, ДНР и ЛНР
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 21 туриста
Живу в городе Сочи. Гид с дипломом о профессиональной переподготовке, ознакомлю вас с лучшими достопримечательностями Сочи и Абхазии, а также покажу самые красивые природные места. Предоставляю услуги на двух автомобилях (по вашему желанию, в зависимости от количества человек): Микроавтобус Volkswagen и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия в Абхазию в целом нам понравилась, гид хорошо рассказал историю Абхазии, было время прогуляться по парку. Вино просто великолепное, очень рекомендуем коньяк. Но будите готовы к ценникам, далеко все
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С
Всё очень понравилось. Человек хорошо знает историю, приятно слушать. Не теряется при дополнительных вопросах.
Спокойный, аккуратный.
Спасибо за замечательную атмосферу! Было здорово!
Спокойный, аккуратный.
Спасибо за замечательную атмосферу! Было здорово!
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Е
Ездили на экскурсию с коллегами в кол-ве 7 человек. Все прошло отлично, всем довольны. Олег благодарим вас, будем рекомендовать друзьям.
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