Остались ли продукты постсоветского пространства без ГМО? Абхазия на этот вопрос ответит уверенно — да! Вы попробуйте 6 сортов чая ручного сбора, домашние и марочные вина, мёд, варенье и горный сыр. Познакомитесь с местной кухней во время обеда в живописном месте у реки. А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дары Абхазии

На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из Сочи и отвезём в Гагру, где и пройдут дегустации. Вы попробуете:

Чай. Гид расскажет вам историю чайных плантаций. Как чай собирать? Когда? Как с одного чайного листика получить более 4 сортов — чёрный, зелёный, жёлтый, красный? Ответы на эти вопросы узнаете на экскурсии. И, конечно же, попробуете несколько сортов.

Вино. Вы продегустируете ряд домашних и марочных вин абхазского производства Хванчкара, Киндзмараули и т. д. Опытный винодел ознакомит вас с содержанием каждого напитка, а также видами винограда и способами приготовления вина. Также в ассортименте — коньячные напитки и чача.

Сыр. Вы увидите действующие коптильни, в которых делают сыр (козий, овечий, коровий). Все эти виды, а также редкий сорт сыра, который не подлежит копчению — буйволиный, вы сможете попробовать.

Мёд. Посетим местную пасеку, где вы познакомитесь с нелёгким процессом собирания мёда. Вы увидите пчелу-труженицу, заглянете внутрь домика, где она живет и «работает», собирая нектар с мандаринов, хурмы, бананов, апельсинов, лимонов и других растений. Продегустируете несколько сортов горного мёда.

Обед и прогулка по Гагре

После дегустаций мы отправимся на обед в уютное место на берегу реки, где вы попробуете абхазскую национальную кухню. А затем погуляем по Гагре. Вы увидите дворец принца Ольденбургского, знаменитую Колоннаду, фрагменты крепости 1 века, Зимний театр и узнаете историю этого популярного во времена царского правительства и СССР курорта.

Организационные детали

Экскурсионная программа начинается на территории Абхазии

В цену включён трансфер из Сочи к месту начала экскурсии и обратно на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen или внедорожнике Toyota Land Cruiser

Дегустация входит в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсия доступна только для граждан РФ, Киргизии, Армении, ДНР и ЛНР

Пересечение границы