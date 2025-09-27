Экскурсия начнется с посещения самых северных чайных плантаций мира, где мы прогуляемся, узнаем об их истории и сделаем отличные фотографии. Затем отправимся к водопадам реки Змейка, увидим 5 водопадов и, при желании, сможем искупаться.
Завершим прогулку пикником: вас ждут сосиски, тосты с сыром и ароматный турецкий кофе на свежей родниковой воде.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Увидим, как растёт самый северный чай в мире, прогуляемся по чайным плантациям, узнаем их историю и сделаем классные фотографии. Далее отправимся на водопады. Посмотрим 5 водопадов на реке Змейка, при желании можем искупаться. В конце маршрута устроим вкусный пикник в живописном месте. Я приготовлю вам на горелке сосиски, тосты с сыром, и турецкий кофе на родниковой воде. Маршрут по водопадам несложный: 800 м. в одну сторону, без сильных перепадов высот. Завершим поездку, фантастическим каньоном «Белые скалы», здесь вы увидите, как невероятна природа, попрыгаем со скал в воду или просто поплаваем в бодрящей горной реке (в летнее время). Пройдем весь каньон, а потом отправимся вдоль реки, к каменному завалу — это ещё одна красивая локация в этом маршруте. Спуск и подъем в каньон, требует физических усилий, высота спуска 160 м.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Змейковские водопады
- Мацестинские чайные плантации
- Каньон Белые Скалы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Пикник
Что не входит в цену
- Входные билеты: /n Каньон Белые Скалы - 200 рублей/n Мацестинские чайные плантации - 300 рублей/n Змейковские водопады - 200 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
