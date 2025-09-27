Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия начнется с посещения самых северных чайных плантаций мира, где мы прогуляемся, узнаем об их истории и сделаем отличные фотографии. Затем отправимся к водопадам реки Змейка, увидим 5 водопадов и, при желании, сможем искупаться.



Завершим прогулку пикником: вас ждут сосиски, тосты с сыром и ароматный турецкий кофе на свежей родниковой воде.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Увидим, как растёт самый северный чай в мире, прогуляемся по чайным плантациям, узнаем их историю и сделаем классные фотографии. Далее отправимся на водопады. Посмотрим 5 водопадов на реке Змейка, при желании можем искупаться. В конце маршрута устроим вкусный пикник в живописном месте. Я приготовлю вам на горелке сосиски, тосты с сыром, и турецкий кофе на родниковой воде. Маршрут по водопадам несложный: 800 м. в одну сторону, без сильных перепадов высот. Завершим поездку, фантастическим каньоном «Белые скалы», здесь вы увидите, как невероятна природа, попрыгаем со скал в воду или просто поплаваем в бодрящей горной реке (в летнее время). Пройдем весь каньон, а потом отправимся вдоль реки, к каменному завалу — это ещё одна красивая локация в этом маршруте. Спуск и подъем в каньон, требует физических усилий, высота спуска 160 м.

