Наши парусные яхты в Адлере самые лучшие, это правда.

Каждый день мы даем нашим туристам незабываемые эмоции, дельфины 🐬 у борта, 3-4 км от берега с шикарным видом на горы ⛰️, на Абхазию, на Олимпийский парк 🌳 когда вода теплая то вы можете спокойно купаться, делать крутые селфи и взять с собой на борт еду и напитки на всю вашу компанию.

Продолжительность морского отдыха на морской прогулке 👣 составляет от 1 часа.

Чем же наши яхты лучше других спросите вы - они в отличном состоянии, а одна из них спущена на воду в августе.

Белые красивые 🤩 яхты рассекающие волны Черного моря 🌊 на парусе.

Есть модель "Аванти", "Арабелла" и другие, красивые белые яхты 11 метров длина, ширина 3, 5 метра.

А "Сибирь" она 12 метров длиной.

Многие думают сначала что такого, закажу яхту ведь они все одинаковые, потом оказывается иначе, то места мало, то парус не рабочий, то трансфер не приехал, что-то где-то не оправдало ожидания туристов.

С нами вы будете довольны, многие наши туристы хвалят наши яхты и говорят что они оправдали свои ожидания, у кого-то был отпуском ранее опыт с другими яхтами и тоже о нас оставляли отличные отзывы.

Если вы хотите не парусную яхту то у нас есть еще другие, одна из них в нашем каталоге на этом сайте тоже есть.

Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять), лучшее время конечно утром и перед закатом, там дельфины чаще встречаются.

На борту 10 человек, +1 капитан.

На борту есть пледы, туалет, спасательные жилеты, круги, когда холодно - чай горячий, можем предоставить удочки.