Аренда яхты для вашей вечеринки из Адлера и Сочи

Предлагаем арендовать яхту для вечеринки в Сочи и Адлере! Забудьте о скучных клубах — ваш праздник пройдет на личной яхте с панорамными видами на море и огни города. Танцы на палубе, музыка, купание ночью и полная приватность. Ваш легендарный праздник ждет!
Описание водной прогулки

Добро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Преимущества аренды:
  • быстрая и динамичная езда по водной глади;
  • возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
  • идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
  • спортивный или наоборот релакс-отдых;
  • возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
  • красота и грациозность судна;
  • отличные виды и фотографии;
  • возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;

• возможность арендовать с капитаном. Вам доступны парусные и моторные модели. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Важная информация:

  • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
  • В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
  • Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.

Каждый час; Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Олимпийский Сочи
  • Кавказский хребет
  • Черное море
Что включено
  • Работа капитана
  • Аренда яхты
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
  • Кальян
  • Гидроцикл
  • Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый час; Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям
  • В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
  • Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей - свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

О
Олег
11 авг 2025
Привез друзей из Москвы — все были в шоке от такого формата отдыха. Качка совсем не чувствовалась, море спокойное. Вечеринка удалась на все 100, будем вспоминать весь год!
В
Виктория
5 июл 2025
Все прошло даже лучше, чем мы ожидали! Звук отличный, можно было и пообщаться, и потанцевать. Отдельный респект капитану за крутые виды для фото. Обязательно повторим.
Е
Елена
26 июн 2025
Отметили на яхте предложение руки и сердца. Создали идеальную атмосферу с шарами и цветами. Получилось очень лично и красиво. Спасибо за помощь в организации такого важного дня!
А
Алина
22 июн 2025
Спасибо за незабываемый девичник! Яхта — это именно та фишка, которая сделала наш праздник уникальным. Фотографии получились просто волшебные, все подруги в восторге.
А
Артем
19 авг 2024
Идеальное место для тусовки. Полная свобода, своя музыка, свое море. Никто не мешал, чувствовали себя как дома, только лучше. Сервис на пять с плюсом.
М
Марк
3 авг 2024
Заказывали корпоратив для отдела. Никогда еще наша команда не была так сплочена! Море, музыка — идеально.
Д
Дмитрий
29 июл 2024
Отметили годовщину свадьбы. Очень романтично и приватно. Встретили закат, а потом ужинали при свечах
А
Анна
15 июл 2024
Это была лучшая вечеринка в моей жизни! Организация на высоте: все продумано до мелочей. Танцевали под огни Сочи, невероятные эмоции.

Входит в следующие категории Сочи

