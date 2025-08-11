О Олег Привез друзей из Москвы — все были в шоке от такого формата отдыха. Качка совсем не чувствовалась, море спокойное. Вечеринка удалась на все 100, будем вспоминать весь год!

В Виктория Все прошло даже лучше, чем мы ожидали! Звук отличный, можно было и пообщаться, и потанцевать. Отдельный респект капитану за крутые виды для фото. Обязательно повторим.

Е Елена Отметили на яхте предложение руки и сердца. Создали идеальную атмосферу с шарами и цветами. Получилось очень лично и красиво. Спасибо за помощь в организации такого важного дня!

А Алина Спасибо за незабываемый девичник! Яхта — это именно та фишка, которая сделала наш праздник уникальным. Фотографии получились просто волшебные, все подруги в восторге.

А Артем Идеальное место для тусовки. Полная свобода, своя музыка, свое море. Никто не мешал, чувствовали себя как дома, только лучше. Сервис на пять с плюсом.

М Марк Заказывали корпоратив для отдела. Никогда еще наша команда не была так сплочена! Море, музыка — идеально.

Д Дмитрий Отметили годовщину свадьбы. Очень романтично и приватно. Встретили закат, а потом ужинали при свечах