Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Белые скалы Навалишинского ущелья

Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона

Белла
Белла – Гид из Сочи
Вы исследуете часть Сочинского национального парка: пройдете по сказочному тисо-самшитовому лесу 🌲 и увидите редкие виды лиан и папоротников.

Впечатлитесь пейзажам каньона «Белые скалы», а при желании искупаетесь в ледяных купелях с прозрачной водой.

И, надеюсь, эта прогулка 👣 вдохновит вас на новые походы по лучшим местам Сочи!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья

Что вас ожидает

Поход вдоль русла каньона
Мы отправимся в настоящий музей 🖼 сочинской природы под открытом небом! Наш кольцевой маршрут лежит через часть территории Сочинского национального парка. Вы погрузитесь в сумрак и тишину реликтовой самшитовой рощи, преодолеете каменный завал и окажетесь на смотровой площадке, где открывается завораживающий вид на ущелье. И, конечно, насладитесь красотой каньона «Белые скалы» и устроите фотосессию 📷 водопаду.

Рассказы о природном богатстве региона
По пути я расскажу о главных вехах в истории 📖 Сочи и всего края, о геологических особенностях ущелья. Мы поговорим о происхождении названий — они дадут ответы на многие вопросы. А еще вы услышите о Сочинском парке: как он устроен, из каких объектов состоит и в чем его ценность.

Кому подойдет экскурсия

Людям с любым уровнем физической подготовки — маршрут несложный, протяженностью 6-7 км. Общий набор высоты — 160 м.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте одежду по погоде и удобную обувь (не сланцы или сандалии).

Начало и место завершения
🚩 на автобусной остановке «Хоста - Мост»
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья
Белые скалы Навалишинского ущелья

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Белла
Белла
Люблю Сочи: этот город-курорт дарит радость, яркие впечатления и приятные сюрпризы. И неважно, отдыхаете ли вы в городе, в горах или у моря. Кроме прогулок, экскурсий, походов, организую авторские туры. Мне нравится показывать, рассказывать о Сочи так, чтобы гости всегда оставались довольны. Индивидуальный подход, высокий уровень сервиса и врожденное гостеприимство гарантируют незабываемые впечатления.
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