Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Поход вдоль русла каньона

Мы отправимся в настоящий музей 🖼 сочинской природы под открытом небом! Наш кольцевой маршрут лежит через часть территории Сочинского национального парка. Вы погрузитесь в сумрак и тишину реликтовой самшитовой рощи, преодолеете каменный завал и окажетесь на смотровой площадке, где открывается завораживающий вид на ущелье. И, конечно, насладитесь красотой каньона «Белые скалы» и устроите фотосессию 📷 водопаду.

Рассказы о природном богатстве региона

По пути я расскажу о главных вехах в истории 📖 Сочи и всего края, о геологических особенностях ущелья. Мы поговорим о происхождении названий — они дадут ответы на многие вопросы. А еще вы услышите о Сочинском парке: как он устроен, из каких объектов состоит и в чем его ценность.

Кому подойдет экскурсия

Людям с любым уровнем физической подготовки — маршрут несложный, протяженностью 6-7 км. Общий набор высоты — 160 м.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте одежду по погоде и удобную обувь (не сланцы или сандалии).