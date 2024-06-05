Н Наталья Красота дикой природы Сочи 05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!

А Анастасия Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!

А Анастасия Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!

А Александра Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.

Т Татьяна Сочи: по каньонам и подземельям Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!

А Анна Приключение в окрестностях Сочи читать дальше увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!! Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось

Н Наталья Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи 👌🏻😀

В Виктор Красота дикой природы Сочи Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем

А Алина Дивное ущелье реки Хоста Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!