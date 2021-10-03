Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде

Прокатиться по гребню горы с надежным проводником и полюбоваться видами и водопадами

5
5 отзывов
Максимальная свобода передвижения, ветер в волосах и сочная зелень — вот слагаемые этого активного дня! Нашей целью станут Орлиные скалы и Прометей, до них мы доедем по комфортному для вас маршруту.

Поднимемся в горы, прокатимся вдоль бурных рек и по сказочному лесу, найдем водопады и родник.

Вы увидите больше за один день и услышите местные истории.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде

Что вас ожидает

🚴 Ваше приключение в лесах и горах
Мы встретимся, познакомимся и устроим для вас небольшой тест-драйв, чтобы определить оптимальный маршрут в зависимости от уровня вашей подготовки. Конечно, самые интересные места вы не пропустите. Предлагаю такой живописный вариант: мы поднимемся на вершину горы Пикет, посмотрим на лежащий внизу Сочи, затем по трейлу спустимся к Змейковским водопадам, искупаемся, наберем родниковой воды и продолжим путь к скульптуре Прометея на Орлиных скалах. Либо можно навестить Мацесту, чайные плантации и водопад Ажек.

Остановки — по вашему настроению и желанию. Во время них буду рад рассказать главное об объектах по маршруту, поделиться местными анекдотами и ответить на вопросы.

Организационные детали

  • Электровелосипеды и защитная экипировка (шлем, наколенники, налокотники и по желанию полная «броня») включены в стоимость
  • Питание в кафе по пути по желанию и оплачивается дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около санатория Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Шесть лет назад я переехал в Сочи, поближе к горам. С тех пор изучил множество маршрутов и интересных локаций, которые теперь хочу показать вам.
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5 реальных отзывов от туристов

А
3 окт 2021
Все очень понравилось! Александр, как обещал, в горы отвёз, анекдоты рассказал, красоту показал. Невероятные ощущения, когда ты не просто поднимаешься в горы пешком, а преодолеваешь их на велосипеде. Экстрим, захватывает дух. Одним словом-все понравилось)
П
20 авг 2021
Для тех, кто любит велопрогулки, но ездил только по паркам - крайне рекомендую. Возможность поездить на хорошем настоящем горном электровелосипеде нельзя упускать. Эта поездка открыла для меня новые грани как моих возможностей, так и того удовольствия, которое доставляет велосипед. Удивительные эмоции испытываешь, поднимаясь на велосипеде на такую отвесную гору, на которую и пешком-то подумаешь идти или нет.
Отдельные слова признательности хочется сказать и владельцу электровелосипедов, Александру. Как за его профессиональную спортивную подготовку, так и за такт и выдержку в качестве инструктора и проводника. Когда моя «принцесса на горошине» совсем уже сдавалась и ехать, и идти в гору, Александр без тени сомнений и недовольства брал второй велосипед и терпеливо поднимался в гору с двумя.
Ну и по времени и маршруту всё гибко и в хорошем смысле под клиента.
Ах да, главное забыл😊: вид с Орлиных скал - божественный.

PS: состояние велосипедов - даже не сомневайтесь, всё отрегулировано, смазано и отлично работает. Переключения передач, тормоза, амортизатор - всё работает как часы
Денис
15 авг 2021
Полный восторг! Сильно превосходит ожидания! Отличный способ провести день! Мне не хватает слов, чтобы описать это впечатление, но это однозначно было очень круто.

Александр прекрасно разбирается в предмете, учит азам техники катания (оказалось, что она несколько отличается от техники езды по подготовленным велодорожкам:)) и выбирает оптимальный маршрут в зависимости от навыков подопечного)

Велосипеды в отличном состоянии, впечатляют проходимостью и мощностью электротяги. Маршрут живописен) Сам процесс требует некоторого физического напряжения и выносливости, но не за гранью разумного.

Это мой первый опыт электровелосипедов, и я очень рад, что он вышел именно таким. Александр, спасибо!
Н
7 авг 2021
Огромное спасибо вам за это путешествие! Впечатления незабываемые: виды, опыт, новые навыки, эмоции.
Алексей относится с пониманием и перестраивает маршрут под возможности и желания гостей, а также подбадривает, помогает и фотографирует по мере прохождения маршрута. Хочу отдельно отметить и само снаряжение - это горные монстры помогали заезжать на крутой склон практически без усилий.
Спасибо вам за этот незабываемый день! При возможности обязательно вернёмся снова)
Л
30 июня 2021
Доброго времени суток! На экскурсии был мой сын, которому 17 лет. Он остался в восторге от велопрогулки по горам. В следующий раз собирается опять в компании Александра любоваться красивыми горными пейзажами.

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