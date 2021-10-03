Что вас ожидает

🚴 Ваше приключение в лесах и горах

Мы встретимся, познакомимся и устроим для вас небольшой тест-драйв, чтобы определить оптимальный маршрут в зависимости от уровня вашей подготовки. Конечно, самые интересные места вы не пропустите. Предлагаю такой живописный вариант: мы поднимемся на вершину горы Пикет, посмотрим на лежащий внизу Сочи, затем по трейлу спустимся к Змейковским водопадам, искупаемся, наберем родниковой воды и продолжим путь к скульптуре Прометея на Орлиных скалах. Либо можно навестить Мацесту, чайные плантации и водопад Ажек.

Остановки — по вашему настроению и желанию. Во время них буду рад рассказать главное об объектах по маршруту, поделиться местными анекдотами и ответить на вопросы.

Организационные детали