удобная зона отдыха;

тент;

аудиосистема;

зона барбекю;

эхолот;

удочки;

спасательные жилеты. Вы можете искупаться в открытом море, позагорать на палубе или отдохнуть с видом на живописное побережье. Времени достаточно — мы проведем насыщенные три часа. Завершим рыбалку ужином, приготовленным из улова. Важная информация • При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности, дети — свидетельство о рождении.

На борт катера запрещается проносить красное вино.

Улов из открытого моря Если вы неопытны, не переживайте — с такой рыбалкой справится даже ребенок! На борту есть аудиосистема — включите любимую музыку, чтобы поднять настроение. Эхолот подскажет капитану, где сделать остановку. Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна. Вы совершите морскую прогулку и, возможно, встретите дельфинов. Эти любопытные и игривые черноморские обитатели часто сопровождают суда в открытом море. Говорят, что такая встреча к удаче! На катере и тримаране в вашем распоряжении: