Давайте отправимся в Черное море? Для вас подготовлены суда со всеми удобствами на борту: снасти, зона отдыха, тент, эхолот, который поможет нам в поисках рыбы. Места хватит всем — просторные палубы вмещают 10-11 человек. Наша морская прогулка продлится три часа. Если повезет, увидим дельфинов — встреча с ними сулит удачу!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (6+)
|2 430 ₽
|Детский билет (до 5 лет)
|от 1 200 ₽
|Стандартный билет (из Адлера и Сириуса)
|2 070 ₽
Описание
Улов из открытого моря Если вы неопытны, не переживайте — с такой рыбалкой справится даже ребенок! На борту есть аудиосистема — включите любимую музыку, чтобы поднять настроение. Эхолот подскажет капитану, где сделать остановку. Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна. Вы совершите морскую прогулку и, возможно, встретите дельфинов. Эти любопытные и игривые черноморские обитатели часто сопровождают суда в открытом море. Говорят, что такая встреча к удаче! На катере и тримаране в вашем распоряжении:
- удобная зона отдыха;
- тент;
- аудиосистема;
- зона барбекю;
- эхолот;
- удочки;
- спасательные жилеты. Вы можете искупаться в открытом море, позагорать на палубе или отдохнуть с видом на живописное побережье. Времени достаточно — мы проведем насыщенные три часа. Завершим рыбалку ужином, приготовленным из улова. Важная информация • При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности, дети — свидетельство о рождении.
- На борт катера запрещается проносить красное вино.
09:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Снасти и спининги
- Спасательные жилеты
- Страховка
- Трансфер ПГТ «Сириус»
- Что не входит
- Питание и напитки (можно взять с собой)
- Трансфер по Центральному району и Адлеру
- Место начала и завершения?
- Морской бульвар 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности
- Дети — свидетельство о рождении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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