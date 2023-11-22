Черноморская рыбалка в Сочи

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Ответы на вопросы
Давайте отправимся в Черное море? Для вас подготовлены суда со всеми удобствами на борту: снасти, зона отдыха, тент, эхолот, который поможет нам в поисках рыбы. Места хватит всем — просторные палубы вмещают 10-11 человек. Наша морская прогулка продлится три часа. Если повезет, увидим дельфинов — встреча с ними сулит удачу!
Черноморская рыбалка в Сочи
Черноморская рыбалка в Сочи
Черноморская рыбалка в Сочи
Черноморская рыбалка в Сочи
Черноморская рыбалка в Сочи
Черноморская рыбалка в Сочи
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (6+)2 430 ₽
Детский билет (до 5 лет)от 1 200 ₽
Стандартный билет (из Адлера и Сириуса)2 070 ₽

Описание

Улов из открытого моря Если вы неопытны, не переживайте — с такой рыбалкой справится даже ребенок! На борту есть аудиосистема — включите любимую музыку, чтобы поднять настроение. Эхолот подскажет капитану, где сделать остановку. Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна. Вы совершите морскую прогулку и, возможно, встретите дельфинов. Эти любопытные и игривые черноморские обитатели часто сопровождают суда в открытом море. Говорят, что такая встреча к удаче! На катере и тримаране в вашем распоряжении:
  • удобная зона отдыха;
  • тент;
  • аудиосистема;
  • зона барбекю;
  • эхолот;
  • удочки;
  • спасательные жилеты. Вы можете искупаться в открытом море, позагорать на палубе или отдохнуть с видом на живописное побережье. Времени достаточно — мы проведем насыщенные три часа. Завершим рыбалку ужином, приготовленным из улова. Важная информация • При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности, дети — свидетельство о рождении.
  • На борт катера запрещается проносить красное вино.

09:00, 12:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снасти и спининги
  • Спасательные жилеты
  • Страховка
  • Трансфер ПГТ «Сириус»
Что не входит
  • Питание и напитки (можно взять с собой)
  • Трансфер по Центральному району и Адлеру
Место начала и завершения?
Морской бульвар 1
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности
  • Дети — свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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