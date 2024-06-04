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средство в хорошем состоянии, заранее все было оговорено и согласовано, даны рекомендации по экипировке, предусмотрено даже то, что мы были на машине и начало экскурсии было с места с паркингом, за что отдельное спасибо, так как Парковка в Сочи на вес золота. Следует отметить отличные навыки гида не только в рассказах, но и в управлении транспортным средством, учитывая передвижение в горной местности это важно. По содержанию самой экскурсии никаких замечаний, все продумано с точки зрения восприятия, впечатления идут по нарастающей по мере продвижения вверх от уровня моря: чайная фабрика, чайные плантации и наконец дорога к пещерам через фантастический лес, ну и естественно сама пещера! Экскурсия подойдет для компаний с детьми и подростками, равнодушными не останется ни одна возрастная категория