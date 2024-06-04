Экскурсии по подземельям и пещерам Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Подземные» в Сочи, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Подземный каньонинг в Сочи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500 за человека
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
  • С
    Станислав
    13 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
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    виды просто потрясающие. Кто еще раздумывает ехать или нет, однозначно ехать. Все проходит в неспешном ритме, на чайной плантации вообще медитативно, такого вы точно не получите нигде в общих группах, где все строго по графику и бегом. Респект за отличный чай и вкусный пирог)) в пещерах интересно, ведет местный гид экскурсию. Каньоны супер, спасибо Эдуарду и всем кто участвует в организации. Остались только положительные эмоции. 5 баллов однозначно! P.S. И за хорошую компанию спасибо Мише и Маше))

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как все туристы прогулочным шагом
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    осматривали небольшой кусочек пещеры, мы карабкались по подземным скалам, спускались по самым живописным местам Воронцовских пещер с настоящим альпинистским снаряжением, было очень круто! Очень интересно! Спасибо огромное! Девушки настоящие профессионалы - всему научили, все показали, страховали и помогали. Всем рекомендую)

    Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Супер! Рекомендуем!!
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
    Отличная экскурсия! Сергей великолепный рассказчик, в каждом слове чувствуется любовь к местам, по которым проходит путешествие! Организация на высоте: транспортное
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    средство в хорошем состоянии, заранее все было оговорено и согласовано, даны рекомендации по экипировке, предусмотрено даже то, что мы были на машине и начало экскурсии было с места с паркингом, за что отдельное спасибо, так как Парковка в Сочи на вес золота. Следует отметить отличные навыки гида не только в рассказах, но и в управлении транспортным средством, учитывая передвижение в горной местности это важно. По содержанию самой экскурсии никаких замечаний, все продумано с точки зрения восприятия, впечатления идут по нарастающей по мере продвижения вверх от уровня моря: чайная фабрика, чайные плантации и наконец дорога к пещерам через фантастический лес, ну и естественно сама пещера! Экскурсия подойдет для компаний с детьми и подростками, равнодушными не останется ни одна возрастная категория

  • И
    Игорь
    31 августа 2023
    Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
    Выбрали Сергея по отличным отзывам и не пожалели! Сергей профессионал своего дела, очень интересно рассказал историю города Сочи, приятный в
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    общении человек, который может найти подход к взрослому и ребенку. Очень понравился комфортный автомобиль для всей семьи, с кондиционерами и уютными креслами. Удачно построенные маршруты, впечатляющие виды и занимательный разговор с Сергеем оставили замечательные воспоминания. Жалеем, что не хватает больше времени на изучение других маршрутов. Теперь точно знаем к кому обратиться при повторной поездке в Сочи!)

  • В
    Виктория
    23 августа 2023
    Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
    Экскурсия очень понравилась! Сергей замечательный рассказчик, много всего рассказал про регион, город, места где проезжали! На плантации показал и рассказал
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    как и из чего готовиться чай! Процесс организации что в пещерах, что на дегустации на 5+! Везде сопровождал, все оргвопросы решал сам! Спасибо большое за прекрасное проведенный день!

  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подземные»

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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Подземные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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