1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
- ТТатьяна31 мая 2024Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
- ССтанислав13 мая 2024Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
- ИИрина12 мая 2024Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как все туристы прогулочным шагом
- ААнна29 апреля 2024Супер! Рекомендуем!!
- ААнна16 апреля 2024Отличная экскурсия! Сергей великолепный рассказчик, в каждом слове чувствуется любовь к местам, по которым проходит путешествие! Организация на высоте: транспортное
- ИИгорь31 августа 2023Выбрали Сергея по отличным отзывам и не пожалели! Сергей профессионал своего дела, очень интересно рассказал историю города Сочи, приятный в
- ВВиктория23 августа 2023Экскурсия очень понравилась! Сергей замечательный рассказчик, много всего рассказал про регион, город, места где проезжали! На плантации показал и рассказал
- ЮЮлия1 августа 2023Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подземные»
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