Вас ожидают невероятные ощущения от прогулки на мотоцикле. Под управлением опытного пилота вы окажетесь в таинственном месте и сделаете потрясающие фотографии. А также получите незабываемые ощущения от рассказа сопровождающего, потому что об этом вы не узнаете больше нигде.

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Описание экскурсии

Откройте новые горизонты в Красной Поляне

Даже если вы уже посещали Красную Поляну и Розу Хутор, у нас есть для вас нечто особенное. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который позволит увидеть все с совершенно нового, необычного ракурса. Вы получите незабываемые эмоции и новые впечатления!

Комфорт и безопасность на первом месте

Каждая поездка осуществляется на комфортабельных и безопасных туристических мотоциклах Honda Goldwing. Их надежность и удобство сделают ваше путешествие поистине незабываемым.

Опытные пилоты

Наши пилоты — настоящие профессионалы. Они не только отлично знают местные дороги, но и способны поделиться с вами интересными фактами о достопримечательностях. Таким образом, вы не только путешествуете, но и открываете для себя историю и культуру региона.

Почему стоит выбрать этот маршрут?

Незабываемые виды.

Комфортабельное передвижение.

Опытные и дружелюбные пилоты.

Атмосфера приключения и исследование новых мест.

Пусть ваше время в Сочи станет не только отдыхом, но и настоящим открытием новых впечатлений. Присоединяйтесь к нашему туру и создайте свои лучшие воспоминания!