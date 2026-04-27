Даже если вы уже посещали Красную Поляну и Розу Хутор, у нас есть для вас нечто особенное. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который позволит увидеть все с совершенно нового, необычного ракурса. Вы получите незабываемые эмоции и новые впечатления!
Комфорт и безопасность на первом месте
Каждая поездка осуществляется на комфортабельных и безопасных туристических мотоциклах Honda Goldwing. Их надежность и удобство сделают ваше путешествие поистине незабываемым.
Опытные пилоты
Наши пилоты — настоящие профессионалы. Они не только отлично знают местные дороги, но и способны поделиться с вами интересными фактами о достопримечательностях. Таким образом, вы не только путешествуете, но и открываете для себя историю и культуру региона.
Почему стоит выбрать этот маршрут?
Незабываемые виды.
Комфортабельное передвижение.
Опытные и дружелюбные пилоты.
Атмосфера приключения и исследование новых мест.
Пусть ваше время в Сочи станет не только отдыхом, но и настоящим открытием новых впечатлений. Присоединяйтесь к нашему туру и создайте свои лучшие воспоминания!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Красная поляна
Горки город
Роза Хутор
Ущелье Ах-цу
Закрытое Краснополянское Шоссе
Что включено
Транспортные услуги,
Услуги водителя-сопровождающего
Что не входит в цену
Въезд на территорию: 400р/байк
Место начала и завершения?
Любая точка Адлера или Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Зоя
Огромное спасибо за потрясающую мотопрогулку из Адлера на Красную поляну! Это было одно из самых ярких впечатлений-город, моторы, ветер и полная свобода. На самом деле сложно передать весь кайф мотопрогулки в горы, читать дальшеуменьшить
это не передать словами, одни чувства и эмоции. Это надо прожить и прочувствовать. Ещё и красивые виды и прекрасные горы) Спасибо, что всё продумано: маршрут, остановки, тёплые вещи, безопасность и атмосфера. Поездка огонь, водитель профессионал, безопасность на высшем уровне. Отдельное спасибо за заботу, лёгкое общение и поддержку на протяжении поездки. И конечно же за фотографии! Обязательно вернусь ещё- хочется повторить эти эмоции снова!
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В
Валентина
Незабываемая поездка!!! Очень понравилось всё. Ребята очень ориентированы на клиента. Ездили первый раз с дочерью, но страха никакого не было. Никакого неразумного экстрима, полное ощущение безопасности. Маршрут замечательный. После этой экскурсии другие сильно проигрывали. Всем рекомендую!!! Захар супер!!!
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