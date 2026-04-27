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На байке - на Красную Поляну и Розу Хутор

Индивидуальная экскурсия на мотоцикле в Сочи: путешествие к таинственному месту
Вас ожидают невероятные ощущения от прогулки на мотоцикле. Под управлением опытного пилота вы окажетесь в таинственном месте и сделаете потрясающие фотографии.

А также получите незабываемые ощущения от рассказа сопровождающего, потому что об этом вы не узнаете больше нигде.
5
2 отзыва
На байке - на Красную Поляну и Розу Хутор
На байке - на Красную Поляну и Розу Хутор
На байке - на Красную Поляну и Розу Хутор

Описание экскурсии

Откройте новые горизонты в Красной Поляне

Даже если вы уже посещали Красную Поляну и Розу Хутор, у нас есть для вас нечто особенное. Мы предлагаем вам уникальный маршрут, который позволит увидеть все с совершенно нового, необычного ракурса. Вы получите незабываемые эмоции и новые впечатления!

Комфорт и безопасность на первом месте

Каждая поездка осуществляется на комфортабельных и безопасных туристических мотоциклах Honda Goldwing. Их надежность и удобство сделают ваше путешествие поистине незабываемым.

Опытные пилоты

Наши пилоты — настоящие профессионалы. Они не только отлично знают местные дороги, но и способны поделиться с вами интересными фактами о достопримечательностях. Таким образом, вы не только путешествуете, но и открываете для себя историю и культуру региона.

Почему стоит выбрать этот маршрут?

  • Незабываемые виды.
  • Комфортабельное передвижение.
  • Опытные и дружелюбные пилоты.
  • Атмосфера приключения и исследование новых мест.

Пусть ваше время в Сочи станет не только отдыхом, но и настоящим открытием новых впечатлений. Присоединяйтесь к нашему туру и создайте свои лучшие воспоминания!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная поляна
  • Горки город
  • Роза Хутор
  • Ущелье Ах-цу
  • Закрытое Краснополянское Шоссе
Что включено
  • Транспортные услуги,
  • Услуги водителя-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Въезд на территорию: 400р/байк
Место начала и завершения?
Любая точка Адлера или Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
З
Огромное спасибо за потрясающую мотопрогулку из Адлера на Красную поляну!
Это было одно из самых ярких впечатлений-город, моторы, ветер и полная свобода.
На самом деле сложно передать весь кайф мотопрогулки в горы,
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это не передать словами, одни чувства и эмоции. Это надо прожить и прочувствовать. Ещё и красивые виды и прекрасные горы)
Спасибо, что всё продумано: маршрут, остановки, тёплые вещи, безопасность и атмосфера.
Поездка огонь, водитель профессионал, безопасность на высшем уровне.
Отдельное спасибо за заботу, лёгкое общение и поддержку на протяжении поездки. И конечно же за фотографии!
Обязательно вернусь ещё- хочется повторить эти эмоции снова!

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В
Незабываемая поездка!!! Очень понравилось всё. Ребята очень ориентированы на клиента. Ездили первый раз с дочерью, но страха никакого не было. Никакого неразумного экстрима, полное ощущение безопасности. Маршрут замечательный. После этой экскурсии другие сильно проигрывали. Всем рекомендую!!! Захар супер!!!
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