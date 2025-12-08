Сумасшедший драйв и потрясающие виды — вот что вас ждёт на мотопрогулке по горным серпантинам Сочи.
Две Красные Поляны, «Роза Хутор», тоннель «Зима-Лето», Ахцу, Ахштырское ущелье, а в конце — закат! Вы прочувствуете тот эффект, который называют мототерапией, и — готовы спорить — захотите повторить!
Две Красные Поляны, «Роза Хутор», тоннель «Зима-Лето», Ахцу, Ахштырское ущелье, а в конце — закат! Вы прочувствуете тот эффект, который называют мототерапией, и — готовы спорить — захотите повторить!
Описание экскурсии
- Вы увидите Олимпийский парк, «Розу Хутор» и обе Красные Поляны
- Насладитесь видами Ахштырского ущелья и ущелья Ахцу
- Заглянете в тоннель «Зима-Лето»
- Испытаете драйв от езды по живописным серпантинам
- Растворитесь в природе Сочи и полюбуетесь закатом в горах
Узнаете:
- как готовилась Олимпиада
- почему существует две Красные Поляны
- чем отличается Старая Краснополянская дорога от Закрытой Краснополянской дороги
и многое другое!
Весь маршрут — 130 км, остановки от 15 до 30 мин. Мы никуда не торопимся.
Организационные детали
- Едем на самых безопасных и комфортабельных мотоциклах Honda Goldwing под управлением опытных пилотов, в совершенстве знающих все местные дороги. Вы — на пассажирском
- Необходимая экипировка выдаётся, одежда обсуждается по погоде
- Ограничение по возрасту и весу: не младше 12 лет, не более 90 кг
- При необходимости сделаем перерыв на ужин
- Вас повезу я и другие водители из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1200 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Мини-группа
до 10 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пройтись по улочкам, паркам, набережным и выяснить, каким курорт был - и каким стал
Начало: У парка «Ривьера»
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1298 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Сочи
Побывать на лучших смотровых площадках города и узнать больше про его историю
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 20:00
12 дек в 20:00
от 6670 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.