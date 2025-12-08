Мои заказы

Закат в горах - на мотоцикле

Вечернее приключение для тех, кто думает, что в Сочи их ничем не удивить
Сумасшедший драйв и потрясающие виды — вот что вас ждёт на мотопрогулке по горным серпантинам Сочи.

Две Красные Поляны, «Роза Хутор», тоннель «Зима-Лето», Ахцу, Ахштырское ущелье, а в конце — закат! Вы прочувствуете тот эффект, который называют мототерапией, и — готовы спорить — захотите повторить!
Закат в горах - на мотоцикле© Захар
Закат в горах - на мотоцикле© Захар
Закат в горах - на мотоцикле© Захар

Описание экскурсии

  • Вы увидите Олимпийский парк, «Розу Хутор» и обе Красные Поляны
  • Насладитесь видами Ахштырского ущелья и ущелья Ахцу
  • Заглянете в тоннель «Зима-Лето»
  • Испытаете драйв от езды по живописным серпантинам
  • Растворитесь в природе Сочи и полюбуетесь закатом в горах

Узнаете:

  • как готовилась Олимпиада
  • почему существует две Красные Поляны
  • чем отличается Старая Краснополянская дорога от Закрытой Краснополянской дороги

и многое другое!

Весь маршрут — 130 км, остановки от 15 до 30 мин. Мы никуда не торопимся.

Организационные детали

  • Едем на самых безопасных и комфортабельных мотоциклах Honda Goldwing под управлением опытных пилотов, в совершенстве знающих все местные дороги. Вы — на пассажирском
  • Необходимая экипировка выдаётся, одежда обсуждается по погоде
  • Ограничение по возрасту и весу: не младше 12 лет, не более 90 кг
  • При необходимости сделаем перерыв на ужин
  • Вас повезу я и другие водители из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1200 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пешая
2 часа
165 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пройтись по улочкам, паркам, набережным и выяснить, каким курорт был - и каким стал
Начало: У парка «Ривьера»
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1298 ₽ за человека
Вечерний Сочи
На машине
3 часа
322 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Сочи
Побывать на лучших смотровых площадках города и узнать больше про его историю
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 20:00
12 дек в 20:00
от 6670 ₽ за всё до 7 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
На машине
7.5 часов
184 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи