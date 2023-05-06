Эксклюзивная мотопрогулка в Роза Плато 1170м: новые ощущения и яркие впечатления
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Что вас ожидает:
- Ущелье Ахцу
- Красная Поляна
- Роза Плато 1170м
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка в горы дело захватывающее, а на мотоцикле так и подавно!
Вы едете пассажиром, а это значит, что вам не надо иметь категорию "А" в правах, переживать за свои навыки вождения и быть кристально трезвым. За безопасность отвечают опытные гиды-водители с большим стажем езды на тяжелых мотоциклах. В общем и цело, вам остается расслабиться и получать удовольствие от поездки!
Программа и маршрут:
- Сбор в назначенном месте (место назначаете вы сами, мы заберем вас там, где вам удобно);
- Движение по дублеру в сторону Красной Поляны. По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park;
- Обзорная поездка через Красную Поляну;Подъем по серпантину в Олимпийскую деревню в горах - Роза Плато 1170м;
- Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка";
- Обратный путь по новой трассе.
Важные отличия экскурсий на мотоцикле, от других видов экскурсий на транспорте:
- Мы не стоим в пробках, а пробки в Сочи это грустно, долго и жарко, но не на мотоцикле!
- Все индивидуально! У каждого экскурсанта свой байк и свой гид.
- Совсем другие ощущения от езды.
- Другая обзорнасть и полное ощущение окружающего мира.
Ежедневно с 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подача мотоцикла
- Экскурсионные услуги
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы за вами заедемЗавершение: Там же где и начало или по желанию экскурсанта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Ограничения по весу: 120кг
- Размер багажа = размеру ручной клади самолета.
- С собой желательно иметь:
- Солнцезащитные очки и крем (если есть в таком необходимость)
- Воду 0,5-1л
- Куртка или кофта (после заката в горах может быть прохладно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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