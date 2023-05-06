На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м

Эксклюзивная мотопрогулка в Роза Плато 1170м: новые ощущения и яркие впечатления

Описание
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На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ущелье Ахцу
  • Красная Поляна
  • Роза Плато 1170м
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка в горы дело захватывающее, а на мотоцикле так и подавно!
Вы едете пассажиром, а это значит, что вам не надо иметь категорию "А" в правах, переживать за свои навыки вождения и быть кристально трезвым. За безопасность отвечают опытные гиды-водители с большим стажем езды на тяжелых мотоциклах. В общем и цело, вам остается расслабиться и получать удовольствие от поездки!

Программа и маршрут:

  • Сбор в назначенном месте (место назначаете вы сами, мы заберем вас там, где вам удобно);
  • Движение по дублеру в сторону Красной Поляны. По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park;
  • Обзорная поездка через Красную Поляну;Подъем по серпантину в Олимпийскую деревню в горах - Роза Плато 1170м;
  • Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка";
  • Обратный путь по новой трассе.

Важные отличия экскурсий на мотоцикле, от других видов экскурсий на транспорте:

  1. Мы не стоим в пробках, а пробки в Сочи это грустно, долго и жарко, но не на мотоцикле!
  2. Все индивидуально! У каждого экскурсанта свой байк и свой гид.
  3. Совсем другие ощущения от езды.
  4. Другая обзорнасть и полное ощущение окружающего мира.

Ежедневно с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подача мотоцикла
  • Экскурсионные услуги
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы за вами заедем
Завершение: Там же где и начало или по желанию экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Ограничения по весу: 120кг
  • Размер багажа = размеру ручной клади самолета.
  • С собой желательно иметь:
  • Солнцезащитные очки и крем (если есть в таком необходимость)
  • Воду 0,5-1л
  • Куртка или кофта (после заката в горах может быть прохладно)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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