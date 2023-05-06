Поездка в горы дело захватывающее, а на мотоцикле так и подавно!

Вы едете пассажиром, а это значит, что вам не надо иметь категорию "А" в правах, переживать за свои навыки вождения и быть кристально трезвым. За безопасность отвечают опытные гиды-водители с большим стажем езды на тяжелых мотоциклах. В общем и цело, вам остается расслабиться и получать удовольствие от поездки!

Программа и маршрут:

Сбор в назначенном месте (место назначаете вы сами, мы заберем вас там, где вам удобно);

Движение по дублеру в сторону Красной Поляны. По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park;

Обзорная поездка через Красную Поляну;Подъем по серпантину в Олимпийскую деревню в горах - Роза Плато 1170м;

Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка";

Обратный путь по новой трассе.

Важные отличия экскурсий на мотоцикле, от других видов экскурсий на транспорте: