Экскурсия на мотоциклах по Красной Поляне и Роза Хутор откроет вам эти места с новой, уникальной стороны. Даже если вы уже посещали эти курорты, поездка принесёт свежие впечатления и яркие эмоции.
Комфортабельные мотоциклы и опытные пилоты обеспечат вам безопасность и удовольствие от путешествия.
Комфортабельные мотоциклы и опытные пилоты обеспечат вам безопасность и удовольствие от путешествия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Даже если вы уже посетили Красную Поляну и Роза Хутор, у нас есть для вас нечто особенное. Мы готовы удивить вас, предложив уникальный маршрут, который откроет перед вами новые горизонты и подарит незабываемые эмоции.
Преимущества поездки
Эта поездка станет одним из самых ярких впечатлений вашего отдыха в Сочи. Мы предлагаем вам:
- Комфортные и безопасные туристические мотоциклы Honda Goldwing;
- Опытных пилотов, которые прекрасно знают местные дороги;
- Уникальные достопримечательности, которые вы не увидите в стандартных турах.
Присоединяйтесь к нам, и вы сможете насладиться красотой природы и атмосферой этого удивительного региона с совершенно нового ракурса!
Доступна поездка в любое время, комфортное для её проведения по погодным условиям. Даже ранним утром на встречу восхода в горах
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Ах-цу
- Закрытое Краснополянское Шоссе
- Красная Поляна
- Роза Хутор
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-пилота
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Любая точка Адлера или Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: Доступна поездка в любое время, комфортное для её проведения по погодным условиям. Даже ранним утром на встречу восхода в горах
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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