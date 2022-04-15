Что вас ожидает

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главная тема экскурсии — чай. Самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая начинается в 1901 году. Вы перенесетесь в те времена еще по дороге, а затем вас ждут Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи. Услышите, кто из известных людей здесь бывал. В завершение вы, конечно, попьете чаю: из настоящего самовара на дровах со сладким вареньем и медом.

Кроме того, в программе село Солох-Аул и усадьба Кошмана, «отца» краснодарского чая. Вы раскроете, как он добился успехов в выращивании чая, начав заниматься этим только в 62 года. Погуляете по небольшим чайным плантациям и сможете купить чай.

Купание в Озерах любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы отдохнете в речных каскадных купелях, созданных природой. Это Дагомысские корыта, которым дали более поэтичное название «Озера любви». Местные поверья утверждают, что побывавших на озерах ждет удача в любовных делах.

По пути обратно вы также полюбуетесь Молочным водопадом и наберете родниковой воды.

Маршрут можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий.