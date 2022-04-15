Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser

Ароматный чай, прохладные природные бассейны, дивные пейзажи - приготовьтесь к приятному

Индивидуальная
Ароматный чай, прохладные природные бассейны, дивные пейзажи — приготовьтесь к приятному и познавательному путешествию! Вы погрузитесь в историю русского чая и почаевничаете в тереме у самовара.

Окунетесь в бирюзовые Дагомысские корыта, посетите дачу Кошмана и полюбуетесь Молочным водопадом.

Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида.
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser
Дагомыс: Чайные домики и Озера любви на Land Cruiser

Что вас ожидает 🤩

  • Чайные домики Дагомыс
  • Бирюзовые Дагомысские корыта, ныне Озера любви
  • Дача Кошмана
  • Молочный водопад

Что вас ожидает

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главная тема экскурсии — чай. Самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая начинается в 1901 году. Вы перенесетесь в те времена еще по дороге, а затем вас ждут Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи. Услышите, кто из известных людей здесь бывал. В завершение вы, конечно, попьете чаю: из настоящего самовара на дровах со сладким вареньем и медом.
Кроме того, в программе село Солох-Аул и усадьба Кошмана, «отца» краснодарского чая. Вы раскроете, как он добился успехов в выращивании чая, начав заниматься этим только в 62 года. Погуляете по небольшим чайным плантациям и сможете купить чай.

Купание в Озерах любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы отдохнете в речных каскадных купелях, созданных природой. Это Дагомысские корыта, которым дали более поэтичное название «Озера любви». Местные поверья утверждают, что побывавших на озерах ждет удача в любовных делах.
По пути обратно вы также полюбуетесь Молочным водопадом и наберете родниковой воды.
Маршрут можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Land Cruiser или Nissan Patrol)
  • Трансфер (в Сочи и Адлере)
Что не входит
  • Трансфер на Красную Поляну (1500 руб.)
  • Экскурсия в Чайных домиках + чаепитие (450 руб. /чел.)
  • Посещение Озер любви (200 руб. /чел.)
  • Обед, по желанию
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Сочи / Адлере
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование экскурсии! Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат Красная Поляна — доплата 1500 руб.)! С собой нужно иметь купальные принадлежности
  • Наличные деньги для оплаты входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные⚙️Необычные☀️Летние🏡Выездные☀️На весь день💧ВодопадыДагомысские корыта🗽Достопримечательности🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Чайные домики и Озера Любви в Сочи
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
11 000 за 1-6 чел.
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Посетить живописные локации, узнать о северном чае и омыться водой из целебного источника
13 000 за 1-5 чел.
Чайные терема
3 часа
Индивидуальная
Артэкс
4
5 отзывов
Чайные терема
Россия имеет давние чайные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на экскурсии в чайные терема
3 750 за 1-4 чел.
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников
10 500 за 1-4 чел.
Чайная церемония в горах Сочи
6 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Эдуард
Нет отзывов
Чайная церемония в горах Сочи
Продегустировать несколько сортов чая в окружении дивных пейзажей и прогуляться к Орлиным скалам
3 000 за 1 человека
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
1 час
🚌 На автобусе
Групповая
Ирина
5
2 отзыва
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
Для многих действующая чайная плантация в нашей стране - неожиданное открытие
400 за 1 человека
Озера любви или «Корыта»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Артэкс
5
13 отзывов
Озера любви или «Корыта»
Вы искупаетесь в кристально чистой воде в одной из самых красивых речных заводей в Сочи
4 240 за 1-4 чел.
Солох-Аул - родина русского чая
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
5
1 отзыв
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
6 000 за 1-3 чел.
Фотопутешествие в Солохаул - родину русского чая
5 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Евгения
Нет отзывов
Фотопутешествие в Солохаул - родину русского чая
Мы отправимся на 30 километров вглубь гор, для того, чтобы увидеть место, в котором началась история краснодарского чая
10 800 за 1-4 чел.
«Дагомысская кругосветка»: путешествие из Сочи
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
«Дагомысская кругосветка»: путешествие из Сочи
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
9 750 за 1-8 чел.
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Alexey
5
17 отзывов
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
13 000 за 1-4 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Петрос
5
8 отзывов
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
14 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ