Приглашаем вас на захватывающее приключение в самые загадочные и красивые уголки природы Сочи! В этой экскурсии вы окунетесь в уникальный мир природных чудес и откроете для себя невероятные сокровища этого края. Что вас ждет:• Настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад — Воронцовская пещера. Длина маршрута 600 метров. Грот «Прометей», и «Музыкальный зал» с отличной природной акустикой. Пройдем через Карстовые натёки на стенах, напоминающие орган, а в центре роскошно ниспадает сталактит-люстра. Затем осмотрим ход «Труба» со стоянкой первобытного человека и «Медвежий зал», где нашли останки пещерного медведя. И через «Метро «Таганская» выходим из пещеры в реликтовый лес. В пещерах стоит постоянная температура +12 градусов.

Прогулка по тисо-самшитовой роще — «природный музей под открытым небом», площадью 300 га. Участок Колхидского леса, где вас ждут тысячелетние тисы и реликтовые растения. Мы прогуляемся по маршруту «малое кольцо», протяженностью 1 500 метров.

Ознакомление с уникальным Навалищенским ущелье — бесценное сокровище природы, спрятанное в горах. Образовалось оно, в результате разлома верхней части литосферы..

Посещение горной фермы «Волино». Сыроварня и традиционные итальянские сыры, кормление козочек, гуси и атмосферные фото. С октября по май ферма работает с четверга по воскресенье.

• И, конечно, чайные плантации в горах, где вы сможете отведать различные сорта российского северного чая и сделать потрясающие фотографии. Важная информация:

Обязательно надевайте удобную обувь.