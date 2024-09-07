Уникальная возможность окунуться в мир дикой природы Сочи с комфортом и увлекательно! Новая атмосферная экскурсия позволит вам насладиться красотами и удивительными местами этого уголка природы. Каждый шаг принесет вам новые открытия и впечатления.
Под руководством опытного гида вы посетите самые захватывающие места, узнаете интересные факты о флоре и фауне Сочи.
Под руководством опытного гида вы посетите самые захватывающие места, узнаете интересные факты о флоре и фауне Сочи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас на захватывающее приключение в самые загадочные и красивые уголки природы Сочи! В этой экскурсии вы окунетесь в уникальный мир природных чудес и откроете для себя невероятные сокровища этого края. Что вас ждет:• Настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад — Воронцовская пещера. Длина маршрута 600 метров. Грот «Прометей», и «Музыкальный зал» с отличной природной акустикой. Пройдем через Карстовые натёки на стенах, напоминающие орган, а в центре роскошно ниспадает сталактит-люстра. Затем осмотрим ход «Труба» со стоянкой первобытного человека и «Медвежий зал», где нашли останки пещерного медведя. И через «Метро «Таганская» выходим из пещеры в реликтовый лес. В пещерах стоит постоянная температура +12 градусов.
- Прогулка по тисо-самшитовой роще — «природный музей под открытым небом», площадью 300 га. Участок Колхидского леса, где вас ждут тысячелетние тисы и реликтовые растения. Мы прогуляемся по маршруту «малое кольцо», протяженностью 1 500 метров.
- Ознакомление с уникальным Навалищенским ущелье — бесценное сокровище природы, спрятанное в горах. Образовалось оно, в результате разлома верхней части литосферы..
- Посещение горной фермы «Волино». Сыроварня и традиционные итальянские сыры, кормление козочек, гуси и атмосферные фото. С октября по май ферма работает с четверга по воскресенье.
• И, конечно, чайные плантации в горах, где вы сможете отведать различные сорта российского северного чая и сделать потрясающие фотографии. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы, каньоны и каскадные водопады в сказочном мире реликтового леса
- Воронцовские пещеры
- Агро-ферма в горах
- Прогулка по легендарной Тисо-самшитовой роще
- Чаепитие и атмосферная фотосессия на чайных плантациях
- На ваш выбор четыре объекта из указанного перечня
Что включено
- Трансфер из Сочи, Адлера и обратно из Красной поляны оплата дополнительно
- Услуги аттестованного гида-водителя на автомобиле повышенного комфорта
Что не входит в цену
- Входные билеты на рекреационные объекты в Сочинском национальном парке
- Билеты на экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
По адресу туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательна удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Показать все отзывы
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Сочи - на озеро Рица с комфортом
Приглашаем провести день в окружении горных озер, водопадов и каньонов! Раскройте красоту абхазской природы и погрузитесь в историю страны
Начало: В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
9 сен в 07:00
14 сен в 07:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.