Описание экскурсии
Что Вас ожидает:
- Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее, прикованном к скале в древней Колхиде. Насладитесь видами Кавказского хребта и Чёрного моря. И спуститесь в древнюю карстовую пещеру.
- Чайные плантации — вы посмотрите как растёт самый северный чай в мире. А также продегустируете понравившиеся сорта с горячими блинчиками.
- Агурское ущелье — вы прогуляетесь по берегу реки Агура и узнаете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.
- Гора Ахун. Вы впечатлитесь панорамным видом на горы и море с башни или колеса обозрения. А также увидите, где находится самый мистический ресторан с одноименным названием.
- Каньон Белые скалы. Одно из лучших мест для посещения в сухую погоду. В самую жару вы сможете прогуляться по нескучному маршруту и искупаться в прохладной горной реке.
- Навалищенское ущелье. Памятник природы возникший на разломе земной коры. Это ущелье существовало еще в юрский период, а местные папоротники и самшиты ещё помнят динозавров.
- Дача полковника Квитко. Натуральный замок с потрясающей архитектурой и красивейшими видами на море. А его более чем столетняя история наполнена невероятными и интересными фактами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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