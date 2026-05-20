Приготовьтесь забыть о роскошных набережных, горнолыжных курортах и Олимпийском парке и на один день погрузиться в заповедную природу Сочи.
В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты: посетите каньоны Чертовы и Царские ворота, заглянете в Воронцовскую пещеру, пройдете сквозь колхидский лес и совершите треккинг в Новолищенском ущелье.
В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты: посетите каньоны Чертовы и Царские ворота, заглянете в Воронцовскую пещеру, пройдете сквозь колхидский лес и совершите треккинг в Новолищенском ущелье.
Описание экскурсии
Исследовать Царские ворота
Первая часть нашего маршрута пройдет через чайные поля: по вашему желанию мы сможем заехать на фабрику, чтобы продегустировать и купить самый «северный» чай в мире. Затем нас встретит каньон Царские ворота: мы прогуляемся по тропам колхидского леса, поднимемся по склонам и насладимся видами потрясающей красоты. А на обратной стороне каньона отыщем две дикие пещеры — Партизанскую и Пионерскую.
Воронцовская пещера и Хостинская крепость
Следом отправимся к другим, не менее живописным и фактурным природным локациям региона. В программе:
- Воронцовская пещера — самая большая в окрестностях Сочи. Вы пройдете по пещерным залам и подземным дорожкам, оборудованным светом и поручнями.
- Навалищенское ущелье, где вы сможете пообедать в ресторане и совершить треккинг по каньону.
- Чертовы ворота — каньон с подвесным мостом, на котором получаются чудесные фотографии. В теплое время года самые бесстрашные могут искупаться в чистейшей прохладной воде и даже попрыгать в каньон.
- Хостинская крепость, до которой мы доберемся сквозь тисо-самшитовую рощу. Вы ощутите дух истории среди развалин древний крепости, которые удивительно органично вписываются в пейзажи субтропиков.
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость
- Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за доплату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн
- Мы заберём вас из отеля и привезём обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, забираем за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке
- По желанию можно менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы:
Посещение Царских ворот — 200 ₽ и Воронцовской пещеры — 450 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1188 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Несмотря на условия (моросящий дождик и прохладную погоду), день выдался насыщенным и ярким!
Места были красивыми и рассказы о этих
Несмотря на условия (моросящий дождик и прохладную погоду), день выдался насыщенным и ярким!
Места были красивыми и рассказы о этих
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Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Хотим выразить огромную благодарность Василию за идеальный день, проведенный в сочинских каньонах. Мы попросили изменить маршрут стандартной прогулки,
Хотим выразить огромную благодарность Василию за идеальный день, проведенный в сочинских каньонах. Мы попросили изменить маршрут стандартной прогулки,
+1
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М
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на кучу вопросов по истории здешних краев. Было комфортно общаться, Василий учитывал физическую подготовку и погодные условия при составлении маршрута. Виды прекрасные, с удовольствием обратимся к экскурсоводу еще за другими экскурсиями.
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Г
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Большое спасибо, Василий! В следующий раз мы снова пойдем с Вами в увлекательное путешествие! 🤝
Большое спасибо, Василий! В следующий раз мы снова пойдем с Вами в увлекательное путешествие! 🤝
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Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный, можно наслаждаться тишиной и свежим воздухом. Василий мего профессиональный гид и с ним не страшно в любые дебри, человек фанат своего дела и это прям заряжает энергией)
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С
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили огромное количество положительных эмоций. Всё было спокойно, чётко, сбалансировано. То, что надо для приятного активного времяпровождения!
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