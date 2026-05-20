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Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи

В походе открыть места, о которых не знают туристы, и влюбиться в заповедную сочинскую природу
Приготовьтесь забыть о роскошных набережных, горнолыжных курортах и Олимпийском парке и на один день погрузиться в заповедную природу Сочи.

В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты: посетите каньоны Чертовы и Царские ворота, заглянете в Воронцовскую пещеру, пройдете сквозь колхидский лес и совершите треккинг в Новолищенском ущелье.
5
43 отзыва
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи

Описание экскурсии

Исследовать Царские ворота

Первая часть нашего маршрута пройдет через чайные поля: по вашему желанию мы сможем заехать на фабрику, чтобы продегустировать и купить самый «северный» чай в мире. Затем нас встретит каньон Царские ворота: мы прогуляемся по тропам колхидского леса, поднимемся по склонам и насладимся видами потрясающей красоты. А на обратной стороне каньона отыщем две дикие пещеры — Партизанскую и Пионерскую.

Воронцовская пещера и Хостинская крепость

Следом отправимся к другим, не менее живописным и фактурным природным локациям региона. В программе:

  • Воронцовская пещера — самая большая в окрестностях Сочи. Вы пройдете по пещерным залам и подземным дорожкам, оборудованным светом и поручнями.
  • Навалищенское ущелье, где вы сможете пообедать в ресторане и совершить треккинг по каньону.
  • Чертовы ворота — каньон с подвесным мостом, на котором получаются чудесные фотографии. В теплое время года самые бесстрашные могут искупаться в чистейшей прохладной воде и даже попрыгать в каньон.
  • Хостинская крепость, до которой мы доберемся сквозь тисо-самшитовую рощу. Вы ощутите дух истории среди развалин древний крепости, которые удивительно органично вписываются в пейзажи субтропиков.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость
  • Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за доплату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн
  • Мы заберём вас из отеля и привезём обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, забираем за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке
  • По желанию можно менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы:
Посещение Царских ворот — 200 ₽ и Воронцовской пещеры — 450 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1188 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Таня
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Несмотря на условия (моросящий дождик и прохладную погоду), день выдался насыщенным и ярким!
Места были красивыми и рассказы о этих
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местах интересными.
Павел был очень внимателен и заботлив и, несмотря на скользкие дороги до некоторых красивых мест, помог всё пройти легко и непринужденно.
Даже рада, что экскурсия выпала на дождливый день, потому что людей меньше, а краски ярче!
Большое спасибо за организацию и импровизацию)

Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
Нашим гидом был Павел и я так благодарна ему за этот день!
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Екатерина
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!

Хотим выразить огромную благодарность Василию за идеальный день, проведенный в сочинских каньонах. Мы попросили изменить маршрут стандартной прогулки,
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поэтому у нас получилось настоящее приключение, персонализированное под нашу небольшую группу.
С самого начала Василий проявил внимательность: узнал о наших пожеланиях и физических возможностях и скорректировал маршрут так, чтобы было комфортно и интересно. Эта гибкость сразу задала позитивный тон, который поддерживался на протяжении всего дня его легким и хорошим чувством юмора. Особенно впечатлила его невероятная эрудиция и любовь к природе. Проходя через самшитовый лес к Белым скалам, он рассказывал буквально о каждом интересном растении, мхе и дереве, показывал редкие папоротники. Благодаря ему лес ожил и заговорил. Неоценимой была его забота и поддержка на маршруте. Путь в некоторых местах был непростым: скользкие участки, корни деревьев, крутые спуски. Гид постоянно страховал, предлагал руку, показывал наиболее безопасный путь и помогал преодолевать все препятствия, и все это — с неизменной шуткой и ободрением. Чувствовалась полная безопасность и прекрасная атмосфера. Сам маршрут был выстроен грамотно и логично.
Мы посетили сразу несколько потрясающих локаций, каждая со своим характером: дикий и мощный Кудепстинский каньон, таинственную Широкопокосскую пещеру, фантастический контраст Белых скал и Навалищенского ущелья, а завершение было в каньоне Чертовы Ворота и Хостинской (или Генуэзской) крепости.
Гид отлично рассчитал время, мы никуда не спешили, везде могли сделать фотографии, отдохнуть и насладиться видами. Итог: это одна из лучших экскурсий, на которых мы бывали.
Если вы хотите не просто «галочку» о посещении, а глубокое, безопасное и познавательное погружение в природу Кавказа с внимательным, легким в общении и остроумным профессионалом — то вам точно сюда. Огромное спасибо за прекрасный день! Рекомендуем всем ценителям природы и пешего туризма.

Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!+1
Отличная экскурсия с гидом, который ставит комфорт и интерес гостей на первое место!
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М
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на кучу вопросов по истории здешних краев. Было комфортно общаться, Василий учитывал физическую подготовку и погодные условия при составлении маршрута. Виды прекрасные, с удовольствием обратимся к экскурсоводу еще за другими экскурсиями.
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на
Экскурсия очень понравилась! Василий рассказал не только о местах, в которых были, но и ответил на
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Г
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Большое спасибо, Василий! В следующий раз мы снова пойдем с Вами в увлекательное путешествие! 🤝
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
Очень грамотно перестроен был маршрут под возможности нашей семьи! Легкая усталость есть, но полученные впечатления все перекрывают!
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Марина
Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный, можно наслаждаться тишиной и свежим воздухом. Василий мего профессиональный гид и с ним не страшно в любые дебри, человек фанат своего дела и это прям заряжает энергией)
Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный,
Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный,
Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный,
Супер экскурсия для тех, кто устал от асфальта и цивилизации) осенью лес невероятно красочный и безлюдный,
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С
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили огромное количество положительных эмоций. Всё было спокойно, чётко, сбалансировано. То, что надо для приятного активного времяпровождения!
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили
Очень понравилось наше путешествие с Михаилом. Много интересных мест успели посетить и душевно всё обсудить. Получили
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