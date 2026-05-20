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поэтому у нас получилось настоящее приключение, персонализированное под нашу небольшую группу.

С самого начала Василий проявил внимательность: узнал о наших пожеланиях и физических возможностях и скорректировал маршрут так, чтобы было комфортно и интересно. Эта гибкость сразу задала позитивный тон, который поддерживался на протяжении всего дня его легким и хорошим чувством юмора. Особенно впечатлила его невероятная эрудиция и любовь к природе. Проходя через самшитовый лес к Белым скалам, он рассказывал буквально о каждом интересном растении, мхе и дереве, показывал редкие папоротники. Благодаря ему лес ожил и заговорил. Неоценимой была его забота и поддержка на маршруте. Путь в некоторых местах был непростым: скользкие участки, корни деревьев, крутые спуски. Гид постоянно страховал, предлагал руку, показывал наиболее безопасный путь и помогал преодолевать все препятствия, и все это — с неизменной шуткой и ободрением. Чувствовалась полная безопасность и прекрасная атмосфера. Сам маршрут был выстроен грамотно и логично.

Мы посетили сразу несколько потрясающих локаций, каждая со своим характером: дикий и мощный Кудепстинский каньон, таинственную Широкопокосскую пещеру, фантастический контраст Белых скал и Навалищенского ущелья, а завершение было в каньоне Чертовы Ворота и Хостинской (или Генуэзской) крепости.

Гид отлично рассчитал время, мы никуда не спешили, везде могли сделать фотографии, отдохнуть и насладиться видами. Итог: это одна из лучших экскурсий, на которых мы бывали.

Если вы хотите не просто «галочку» о посещении, а глубокое, безопасное и познавательное погружение в природу Кавказа с внимательным, легким в общении и остроумным профессионалом — то вам точно сюда. Огромное спасибо за прекрасный день! Рекомендуем всем ценителям природы и пешего туризма.