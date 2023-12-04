Солнечный приморский Сочи — один из самых популярных городов страны. Я живу здесь с рождения и знаю великолепные места, куда пока не добрался массовый туризм. С радостью поделюсь ими с вами! Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен. Погуляем по садам с цветущими деревьями, увидим чайные плантации и живописные водопады.

Описание

Что вас ожидает

Музей ретроавтомобилей. Место, где вы сможете увидеть советские автомобили и прикоснуться к их истории.

Чайные домики. Вы посетите деревянные домики в традиционном русском стиле, окружённые чайными плантациями и хвойным лесом. Полюбуетесь их интерьерами с аутентичной столовой утварью, расписными игрушками и резными элементами. По желанию выпьете чай с пирогами, вареньем и медом местного производства.

Цветущие сады. Вы полюбуетесь плодовыми растениями Кавказа: лимонами, гранатами, киви и фейхоа. А также познакомитесь с местными домашними животными: коровами и козами.

33 водопада. В самом сердце долины реки Шахе притаился каскад водопадов. Мы пройдём к ним по мощёной дорожке, наслаждаясь запахами леса.

Волконский дольмен. Вы увидите древнее каменное культовое сооружение и услышите связанные с ним легенды.

А ещё по пути я покажу вам старинный византийский храм и цветущее тюльпановое дерево, пережившее Кавказскую войну, революцию и советское время.

Организационные детали