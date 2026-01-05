Солнечный приморский Сочи — один из самых популярных городов страны. Я живу здесь с рождения и знаю великолепные места, куда пока не добрался массовый туризм. С радостью поделюсь ими с вами! Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен. Погуляем по садам с цветущими деревьями, увидим чайные плантации и живописные водопады.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 17 490 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сочи

Описание экскурсии

Музей ретроавтомобилей. Место, где вы сможете увидеть винтажные советские автомобили и прикоснуться к их истории.

Чайные домики. Посетим деревянные домики в традиционном русском стиле с элементами молдавского зодчества, окружённые чайными плантациями и хвойным лесом.

Цветущие сады. Вы полюбуетесь плодовыми растениями Кавказа: лимонами, гранатами, киви и фейхоа. А также познакомитесь с местными домашними животными: коровами и козами.

33 водопада. Пройдём вдоль каскада водопадов. Насладимся красотой ручья и падающей воды, зеленью леса.

Волконский дольмен. Вы увидите древнее каменное культовое сооружение и услышите связанные с ним легенды.

А ещё по пути я покажу вам старинный византийский храм и цветущее дерево, которое называют тюльпановым. Оно пережило Кавказскую войну, революцию и советское время.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером

По желанию можно сократить или дополнить маршрут и включить в посещение «Дом варенья», чайную плантацию «Адам чай», экоферму, Кавказских вечёрок

* За дополнительную плату можно приобрести продукцию сада или собрать ее самостоятельно во время сбора урожая

* За дополнительную плату можно приобрести продукцию сада или собрать ее самостоятельно во время сбора урожая Зимой музей ретроавтомобилей и чайные домики работают по сокращённому графику. Посещение согласовывается при бронировании.

Входные билеты оплачиваются дополнительно: