Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях Сочи, где нет толп туристов

Солнечный приморский Сочи — один из самых популярных городов страны. Я живу здесь с рождения и знаю великолепные места, куда пока не добрался массовый туризм. С радостью поделюсь ими с вами! Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен. Погуляем по садам с цветущими деревьями, увидим чайные плантации и живописные водопады.
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
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Описание

Что вас ожидает

Музей ретроавтомобилей. Место, где вы сможете увидеть советские автомобили и прикоснуться к их истории.

Чайные домики. Вы посетите деревянные домики в традиционном русском стиле, окружённые чайными плантациями и хвойным лесом. Полюбуетесь их интерьерами с аутентичной столовой утварью, расписными игрушками и резными элементами. По желанию выпьете чай с пирогами, вареньем и медом местного производства.

Цветущие сады. Вы полюбуетесь плодовыми растениями Кавказа: лимонами, гранатами, киви и фейхоа. А также познакомитесь с местными домашними животными: коровами и козами.

33 водопада. В самом сердце долины реки Шахе притаился каскад водопадов. Мы пройдём к ним по мощёной дорожке, наслаждаясь запахами леса.

Волконский дольмен. Вы увидите древнее каменное культовое сооружение и услышите связанные с ним легенды.

А ещё по пути я покажу вам старинный византийский храм и цветущее тюльпановое дерево, пережившее Кавказскую войну, революцию и советское время.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: музей ретроавтомобилей — 450 руб/взрослые, 350 руб/дети 7-12 лет, чайные домики — 125 руб. въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека
  • Зимой музей ретроавтомобилей и чайные домики работают по сокращённому графику. Посещение согласовывается при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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