Посетим самые популярные места Лазаревского района
Солнечный приморский Сочи — один из самых популярных городов страны. Я живу здесь с рождения и знаю великолепные места, куда пока не добрался массовый туризм. С радостью поделюсь ими с вами! Мы посетим музей с советскими авто и таинственный дольмен. Погуляем по садам с цветущими деревьями, увидим чайные плантации и живописные водопады.
Музей ретроавтомобилей. Место, где вы сможете увидеть винтажные советские автомобили и прикоснуться к их истории.
Чайные домики. Посетим деревянные домики в традиционном русском стиле с элементами молдавского зодчества, окружённые чайными плантациями и хвойным лесом.
Цветущие сады. Вы полюбуетесь плодовыми растениями Кавказа: лимонами, гранатами, киви и фейхоа. А также познакомитесь с местными домашними животными: коровами и козами.
33 водопада. Пройдём вдоль каскада водопадов. Насладимся красотой ручья и падающей воды, зеленью леса.
Волконский дольмен. Вы увидите древнее каменное культовое сооружение и услышите связанные с ним легенды.
А ещё по пути я покажу вам старинный византийский храм и цветущее дерево, которое называют тюльпановым. Оно пережило Кавказскую войну, революцию и советское время.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
По желанию можно сократить или дополнить маршрут и включить в посещение «Дом варенья», чайную плантацию «Адам чай», экоферму, Кавказских вечёрок * За дополнительную плату можно приобрести продукцию сада или собрать ее самостоятельно во время сбора урожая
Зимой музей ретроавтомобилей и чайные домики работают по сокращённому графику. Посещение согласовывается при бронировании.
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
Музей ретроавтомобилей — 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети 7-12 лет
Чайные домики: въезд на авто — 150 ₽, чаепитие с посещением домика — 800 ₽ взрослые, 300 ₽ дети 5-7 лет
33 водопада — 300 ₽ взрослые; дети до 10 лет, ветераны, инвалиды, участники боевых действий (при наличии удостоверения) — бесплатно
Сады Сочи — 200 ₽ за чел.
Волконский дольмен — 300 ₽ взрослые; дети до 10 лет, ветераны, инвалиды, участники боевых действий (при наличии удостоверения) — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Сочи. Живу природой, экскурсиями и путешествиями. С радостью стану вашим проводником по Краснодарскому краю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Данил
Экскурсия прошла отлично на удобном, комфортном и тёплом автомобиле. Гид Михаил нас встретил прямо у подъезда нашего дома, на все локации подвозил максимально близко, что сделало экскурсию максимально удобной даже читать дальшеуменьшить
детям. По времени нас не ограничивал, везде нас сопровождал. Михаил очень душевный, грамотный и всесторонне развитый человек, он раскрыл нам огромное количество интересных фактов про город Сочи и его окрестности, помог нам сделать замечательные семейные фотографии. На любые наши вопросы во время экскурсии мы получали очень подробные ответы. Эта экскурсия нашей семье очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Рекомендуем всем!
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Светлана
Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
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К
Ксения
Огромное спасибо Михаилу! Видно, что человек вкладывает душу в то, что он делает и искренне любит места, там где родился и вырос. Это подкупает. Очень много информации дал не только по экскурсионному маршруту, но и по другим достопримечательностям Сочи и окрестностям. Такое впечатление, что побывал на нескольких экскурсиях, а не на одной. Побольше бы таких гидов!
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Е
Екатерина
Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
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