Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях Сочи, где нет толп туристов
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Музей ретроавтомобилей. Место, где вы сможете увидеть советские автомобили и прикоснуться к их истории.
Чайные домики. Вы посетите деревянные домики в традиционном русском стиле, окружённые чайными плантациями и хвойным лесом. Полюбуетесь их интерьерами с аутентичной столовой утварью, расписными игрушками и резными элементами. По желанию выпьете чай с пирогами, вареньем и медом местного производства.
Цветущие сады. Вы полюбуетесь плодовыми растениями Кавказа: лимонами, гранатами, киви и фейхоа. А также познакомитесь с местными домашними животными: коровами и козами.
33 водопада. В самом сердце долины реки Шахе притаился каскад водопадов. Мы пройдём к ним по мощёной дорожке, наслаждаясь запахами леса.
Волконский дольмен. Вы увидите древнее каменное культовое сооружение и услышите связанные с ним легенды.
А ещё по пути я покажу вам старинный византийский храм и цветущее тюльпановое дерево, пережившее Кавказскую войну, революцию и советское время.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: музей ретроавтомобилей — 450 руб/взрослые, 350 руб/дети 7-12 лет, чайные домики — 125 руб. въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека
- Зимой музей ретроавтомобилей и чайные домики работают по сокращённому графику. Посещение согласовывается при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.