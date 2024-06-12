Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул

Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Поездка в Сочинский национальный парк — не только способ отдохнуть, но и возможность пополнить фотоальбом.

Там найдутся и фоны для поклонников селфи, и декорации для тематических фото, и головокружительные виды для панорамной съёмки.

Я покажу вам самые интересные (и порой неочевидные) локации и сделаю профессиональные фото на память.
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Путешествие на родину русского чая

Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи. Солохаул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.

Монастырь Крестовая пустынь и святой источник

Монастырь, основанный в 1997 г., располагается на горе, откуда открывается отличный вид на окрестности. По рассказам старожилов, перед революцией здесь жили монахи-отшельники.

Усадьба-музей Иуды Кошмана

Именно благодаря этому человеку Солох-Аул и прославился когда-то, т. к. стал родиной русского чая. Здесь Иуда Кошман посадил первые чайные кусты, на своём участке, в 1901 году.

Остановись, мгновение!

Во время поездки я устрою для вас мобильную фотосессию на iPhone 14 Pro. Вы получите от 40 фотографий (обработанные + исходники или только исходники, по вашему желанию) в формате. jpg на Яндекс Диск. За доплату могу сделать снимки на профессиональную камеру (+2000 руб.). По готовности вы получите более 40 фотографий в обработке.

Организационные детали

  • Трансфер из центрального Сочи на автомобиле входит в стоимость. Трансфера из Адлера и Сириуса нет
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Сочинский национальный парк: 200 руб. с человека
  • За доплату вы получите более 40 фотографий в обработке, сделанных на профессиональную камеру (+1000 руб.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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