Поездка в Сочинский национальный парк — не только способ отдохнуть, но и возможность пополнить фотоальбом. Там найдутся и фоны для поклонников селфи, и декорации для тематических фото, и головокружительные виды для панорамной съёмки. Я покажу вам самые интересные (и порой неочевидные) локации и сделаю профессиональные фото на память.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Путешествие на родину русского чая

Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи. Солохаул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.

Монастырь Крестовая пустынь и святой источник

Монастырь, основанный в 1997 г., располагается на горе, откуда открывается отличный вид на окрестности. По рассказам старожилов, перед революцией здесь жили монахи-отшельники.

Усадьба-музей Иуды Кошмана

Именно благодаря этому человеку Солох-Аул и прославился когда-то, т. к. стал родиной русского чая. Здесь Иуда Кошман посадил первые чайные кусты, на своём участке, в 1901 году.

Остановись, мгновение!

Во время поездки я устрою для вас мобильную фотосессию на iPhone 14 Pro. Вы получите от 40 фотографий (обработанные + исходники или только исходники, по вашему желанию) в формате. jpg на Яндекс Диск. За доплату могу сделать снимки на профессиональную камеру (+2000 руб.). По готовности вы получите более 40 фотографий в обработке.

Организационные детали